realme presenta su nueva estrategia de IA para ser un nuevo competidor real en el mercado

La marca pretende distribuir más de 100 millones de smartphones con IA en los próximos 3 años realme, la marca de smartphones que más rápido crece del mundo, ha dado un salto vital en su viaje hacia la IA con el anuncio de una innovadora estrategia en su evento de lanzamiento: "IA Dark Horse". Con este evento, la marca muestra su sólida posición en el panorama de la IA, con la ambición de explorar la próxima era de esta tecnología.

realme ha destacado sus colaboraciones con gigantes del sector como Qualcomm y Google, y la presentación del GT 7 Pro augura un avance que combina una potencia inigualable y una innovación de vanguardia en IA. Además, la compañía acaba de lanzar su sistema de interacción realme UI 6.0, que ofrecerá a los usuarios un diseño más dinámico y una potente experiencia interactiva.

Convertirse en el ‘nuevo competidor’ en IA

Las alianzas estratégicas con Qualcomm y Google son fundamentales para impulsar la innovación, mejorar la experiencia del usuario y la excelencia en tecnología de IA. Como ha declarado Chris Patrick, Vicepresidente Senior de Qualcomm: "Impulsado por el Snapdragon 8 Elite, el realme GT 7 Pro está preparado para convertirse en una potencia de la IA.".

Además, la colaboración con Google permitirá a realme aprovechar los recursos avanzados de IA basados en la nube, mejorando aún más la funcionalidad de sus smartphones. Así, realme ha aumentado significativamente su inversión en IA, incrementando la financiación de la investigación en IA en un 613% y contratando siete veces más ingenieros para apoyar estos avances. A medida que crecen los esfuerzos de I+D de realme, la ecuación es simple: más inversión significa una mejor experiencia de usuario y tecnologías más innovadoras.

realme está promoviendo los avances de la IA, al tiempo que se espera el lanzamiento de su modelo insignia, el GT 7 Pro. El diseño exterior se ha desvelado por primera vez en este evento y el concepto de diseño rinde homenaje a la exploración y el descubrimiento, con un tema inspirado en Marte.

Desarrollado por NEXT AI, realme GT 7 Pro representa el talento de la IA en eficiencia, imagen y juegos. Con la interfaz inteligente realme UI 6.0, GT 7 Pro ofrece una experiencia fluida e intuitiva, combinando rendimiento con integración inteligente de IA y diseño fluido. No es solo un smartphone, es un vistazo al futuro de los buques insignia de rendimiento con IA.

realme está comprometida con el avance de la tecnología de IA a través de su flamante NEXT AI Lab, centrado en tres áreas clave: eficiencia, fotografía y gaming. Una de las principales propuestas de NEXT AI es inspirar y potenciar la creatividad de las nuevas generaciones.

A través de potentes herramientas basadas en IA, los usuarios pueden ampliar los límites de su imaginación y mejorar la eficiencia tanto en el trabajo como en la vida. realme anima a todos los usuarios de NEXT AI a compartir sus ideas más creativas dentro de esta plataforma, transformando la imaginación en realidad a través de la IA.