ATRAE anuncia los ganadores de la XII edición de sus premios a los mejores trabajos de 2023

La asociación ha concedido este año el décimo premio Xènia Martínez a Ascen Martín Díaz por su extensa y magnífica trayectoria como traductora audiovisual, y por su trabajo incansable para dar una mayor visibilidad al colectivo de profesionales de la traducción y la adaptación audiovisual en España La asociación ATRAE (Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de España) anunció el sábado 26 de octubre los ganadores de la XII edición de sus premios ATRAE en una ceremonia celebrada en el auditorio del campus de la Ciutadella de Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y que contó con Claudio Serranoy Nerea Alfonso, actores de doblaje de reconocido prestigio, como maestros de ceremonia.

Además, por primera vez, en esta edición se galardonó a las mejores traducciones para doblaje y subtítulos en catalán, euskera y gallego, con la finalidad de impulsar el doblaje y subtitulación en estas lenguas. Desde ATRAE entienden que la diversidad no separa, sino que enriquece y es por ello por lo que ponen el foco en la importancia de la traducción audiovisual al catalán, gallego y euskera.

Los premios XII ATRAE suponen un respaldo a los mejores trabajos de traducción y adaptación audiovisual estrenados durante el año 2023 en España. El objetivo principal de esta asociación sin ánimo de lucro es dar una mayor visibilidad al colectivo de profesionales de la traducción audiovisual, premiando sus obras de mayor calidad.

Premiados

Mejor traducción y adaptación para doblaje de largometraje en castellano para cine, TV, DVD o plataforma en línea

Wonka. Eva Garcés (traducción), César Martínez (adaptación) y Marc Gómez (adaptación de las canciones)

Mejor traducción y adaptación para doblaje de serie en castellano para TV, DVD o plataforma en línea

Este mundo no me hará mala persona. Elena García Villanueva (traducción) y Eduardo Bosch (adaptación)

Mejor subtitulación de largometraje en castellano para cine, TV, DVD o plataforma en línea

El clon de Tyrone. Raquel Uzal Gómez (traducción) y Santiago Torregrosa (revisión)

Mejor subtitulación de serie en castellano para TV, DVD o plataforma en línea

Solo asesinatos en el edificio (T3). Marta Aulet (traducción) y Paco Bravo (revisión)

Mejor traducción y adaptación para doblaje en catalán para cine, TV, DVD o plataforma en línea

Elemental. Josep Llurba (traducción y adaptación)

Mejor subtitulación en catalán para cine, TV, DVD o plataforma en línea

El clon de Tyrone. Maria Romero Soronellas

Mejor traducción y adaptación para doblaje en gallego para cine, TV, DVD o plataforma en línea

Puñales por la espalda. Manuel Arca Castro (traducción) y Charo Pena (adaptación)

Mejor subtitulación en gallego para cine, TV, DVD o plataforma en línea

El agente nocturno. Ana M. Fernández Fernández

Mejor traducción y adaptación para doblaje en euskera para cine, TV, DVD o plataforma en línea

Mavka. Basoaren zaindaria. Ane Garmendia Alberdi (traducción y adaptación)

Mejor subtitulación en euskera para cine, TV, DVD o plataforma en línea

La rueda del tiempo (T2). Leire Chertudi (traducción) e Ilargi García Barrena (revisión)

Mejor traducción y adaptación para voces superpuestas para cine, TV, DVD o plataforma en línea

Queer Eye (T7). Daniel Cartagena (traducción) y Amalia Cantarero (adaptación)

Mejor guion de audiodescripción de obra para cine, DVD, TV, plataforma en línea o dispositivo móvil

El sueño de la sultana. Manuel Caravaca Martínez

Mejor subtitulado para personas sordas de obra para cine, DVD, TV, plataforma en línea o dispositivo móvil

Familia revuelta. Cristina Giner (subtitulación) y Lucía Vidal (revisión)

Mejor traducción de videojuego para consola, PC, web o dispositivo móvil

Baldur’s Gate 3. Juan Ramón Acedo, Juan Pedro Betanzos, David Martínez, Ramón Méndez González, Francisco Molina Arcas, Fernando Moreiras, David Tejera Expósito, Judit Tur Cladera y Alex Valero, «Danda» (traducción) y Curri Barceló y Alba Calvo Porrúa (revisión)

Este año la asociación ha concedido el décimo premio, Premio Xènia Martínez, a Ascen Martín Díaz porsu extensa y magnífica trayectoria como traductora audiovisual, por su incansable trabajo en la comisión CITA y por capitanear durante años los Premios ATRAE, luchando así por visibilizar este gremio, desbordando siempre calidad humana y buen hacer.Cinéfila y melómana de corazón, se dedica a la subtitulación, al subtitulado para personas sordas y a la traducción para doblaje y voces superpuestas, además de a la traducción de cómics y juegos de rol.

Acerca de ATRAE

ATRAE vela por los intereses y los derechos del colectivo de la traducción y la adaptación audiovisual de España que abarcan desde profesionales de la traducción audiovisual, ajuste, subtitulación, audiodescripción y corrección hasta responsables del control de calidad. Ofrece cursos de formación, cuenta con una bolsa de trabajo con profesionales de calidad que pone a disposición de los proveedores del sector audiovisual y se propone ser el referente del colectivo ante organismos e instituciones.