El 67% de los futboleros admite que la emoción del gol supera el cuidado por su móvil, según HONOR

Un bar en Barcelona se transforma en un 'refugio de burbujas' para proteger los móviles de los aficionados al revelarse el estudio de HONOR que destaca los riesgos tecnológicos en eventos deportivos Los aficionados al fútbol en Barcelona vivieron una experiencia única durante el partido entre el FC Barcelona y el Bayern de Múnich, al encontrar uno de sus bares habitual, convertido en un espacio totalmente transformado, cubierto de papel protector de burbujas. Esta activación permitió a los hinchas más apasionados disfrutar del emocionante encuentro sin el temor habitual de dañar sus móviles por la pasión de la celebración de los goles.

Este original escenario tiene una razón de ser: un estudio reciente de HONOR ha desvelado el "caos festivo" que suele acompañar los partidos en los bares, el lugar preferido por muchos para ver fútbol. Y este caos, aunque divertido, puede tener consecuencias para los dispositivos.

Según una encuesta realizada por HONOR, líder mundial en dispositivos inteligentes, a 3.000 personas en España, un 93% de los aficionados al fútbol se define como apasionado máximo, y un 91% admite que se deja llevar por la emoción durante los partidos. No es de extrañar, por tanto, que casi la mitad de los encuestados confiese haber tirado o dejado caer sus pertenencias al suelo en medio de la euforia.

Más aún, el 28% reconoció haber derramado bebidas sobre su teléfono, mientras que un 23% ha perdido objetos personales como gafas de sol o ropa en algún momento viendo partidos. Incluso, un 15% admitió haberse lesionado durante las celebraciones. Estos percances subrayan la creciente necesidad de dispositivos más resistentes ante el "caos" típico de estos eventos deportivos que los fans viven con extrema pasión.

En el Sonara Sports Bar de Barcelona, envuelto en burbujas, algunos aficionados pudieron experimentar la durabilidad y resistencia del nuevo HONOR Magic V3 a estas consecuencias. Y es que, en la exclusiva zona VIP Magic V3, situada en el mismo bar, los asistentes pudieron probar de primera mano este innovador smartphone y descubrieron, sin necesidad de ninguna protección, su resistencia. Gracias a su diseño con fibras de grado aeroespacial y su bisagra Super Steel Hinge2, el dispositivo está preparado para soportar toda la emoción del partido.

Los datos no mienten: los aficionados utilizan sus dispositivos constantemente durante los eventos deportivos. Un 56% consulta los resultados en directo en su móvil, un 65% envía mensajes a amigos y familiares, un 34% actualiza sus redes sociales y un 36% se dedica a capturar fotos del momento.

Pese a los riesgos, la pasión por el fútbol lo eclipsa todo. Un 67% de los aficionados confiesa que, cuando su equipo marca, no les importa si su teléfono sufre algún "accidente" durante la celebración.

"Aunque estos pequeños incidentes son inevitables, para los aficionados siempre merece la pena si eso significa ver a su equipo marcar", comentó Avikar Jolly, CMO de HONOR EUROPE. "Con el HONOR Magic V3 queremos que los aficionados puedan disfrutar de los grandes partidos sin preocuparse por sus dispositivos. Este smartphone combina durabilidad extrema con un diseño ultrafino y ligero. Además, su pantalla plegable lo convierte en el dispositivo perfecto para reemplazar el móvil, tableta y portátil. Que empiece el partido".