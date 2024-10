Broadcom presentará VMware Explore 2024 Barcelona, dirigida a clientes y socios

Este evento tendrá lugar entre el 4 al 7 de noviembre en la Fira Gran Vía de Barcelona Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO), que recientemente adquirió VMware, organiza VMware Explore 2024 Barcelona que tendrá lugar del 4 al 7 de noviembre en la Fira Gran Via, con una serie de sesiones de trabajo, formación en certificación y laboratorios que abarcan temas relevantes de la tecnología y el sector.

El martes 5 de noviembre de 2024, a las 9:00 CET, el Presidente y CEO de Broadcom, Hock Tan, se dirigirá a los asistentes a VMware Explore durante la sesión inaugural general titulada «Forjando el futuro de la innovación en la nube y la IA». En la sesión general intervendrán directivos de Broadcom, expertos de VMware y clientes europeos que mostrarán los avances en la nube privada, la IA generativa, la oferta de aplicaciones y el edge computing.

Además del discurso de apertura de la sesión general, VMware Explore ofrecerá amplios contenidos técnicos a partir del lunes 4 de noviembre, con más de 400 sesiones divididas en cinco bloques temáticos, que brindarán a los asistentes la oportunidad de obtener información práctica sobre cómo ejecutar, escalar y proteger mejor las cargas de trabajo de las empresas y acelerar la transformación de la nube. Para ver la lista completa de sesiones, visite el Catálogo de contenidos: https://event.vmware.com/flow/vmware/explore2024bcn/content/

Los asistentes también podrán acceder a los principales socios del ecosistema en la exposición, participar en talleres prácticos y recibir formación sobre certificación, establecer contactos con compañeros de todo el mundo y mucho más. Para inscribirse y asistir a VMware Explore 2024 Barcelona, se puede visitar: https://www.vmware.com/explore/eu

Broadcom tiene previsto celebrar VMware Explore 2025 Las Vegas en The Venetian Convention and Expo Center del 25 al 28 de agosto de 2025.

VMware Explore aspira a convertirse en el evento de referencia del sector para todo lo relacionado con la nube. VMware Explore 2024 presentará sesiones empresariales y técnicas dirigidas por expertos, un amplio ecosistema de los principales socios de la nube, un próspero mercado de proveedores de software independientes, o ISV, y varios eventos de networking de toda la comunidad de VMware. Además de una inmejorable panorámica de la infraestructura de la nube, para todas las aplicaciones, los asistentes a VMware Explore 2024 adquirirán los conocimientos y las herramientas que necesitan para resolver cualquier desafío, simplificando la complejidad de la nube sin ningún riesgo.

Para obtener más información sobre VMware Explore, se puede visitar: https://www.vmware.com/explore.html

Acerca de Broadcom

Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) es una empresa líder en tecnología a escala mundial que diseña, desarrolla y suministra una amplia gama de semiconductores, software empresarial y soluciones de seguridad. La cartera de productos de Broadcom, líder en su categoría, da servicio a mercados esenciales, incluyendo software para la nube, centros de datos, redes, banda ancha, tecnología inalámbrica, almacenamiento, industria y empresas. Entre nuestras soluciones abarcan redes y almacenamiento para proveedores de servicios y empresas, conectividad de dispositivos móviles y banda ancha, sistemas mainframe, ciberseguridad. así como infraestructura de nube privada e híbrida. Broadcom es una empresa de Delaware con sede en Palo Alto, California. Para obtener más información, se puede visitar www.broadcom.com.