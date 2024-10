La conferencia eGain Solve 2024 congregará a líderes de opinión y profesionales del conocimiento de la IA

El evento se celebrará en el Hyatt Regency O'Hare de Chicago, del 29 al 30 de octubre de 2024 eGain (NASDAQ: EGAN), la plataforma de conocimiento de la IA para la prestación de servicios de atención al cliente, anunció hoy la conferencia eGain Solve 2024, que marcará el comienzo de la era del conocimiento de la IA como motor de transformación del rendimiento empresarial. El evento se celebrará en el Hyatt Regency O'Hare de Chicago, del 29 al 30 de octubre de 2024.

Según Gartner: "De aquí a 2025, todos los proyectos de asistentes virtuales de IA generativa para clientes y agentes que carezcan de capacidad de integración con los sistemas modernos de gestión del conocimiento no lograrán alcanzar sus objetivos en materia de experiencia del cliente y reducción de costes operativos, lo que subraya la necesidad de que la IA y el conocimiento vayan de la mano adoptando la forma de "conocimiento facilitado por IA"".

El evento comenzará con una presentación de Lynda Braksiek, directora principal de investigación del APQC (American Productivity and Quality Center), sobre las grandes tendencias en el conocimiento facilitado por IA, seguida de una clase magistral de Ashu Roy, director ejecutivo de eGain, sobre la importancia fundamental de la confianza en el conocimiento en la era de la IA generativa. La conferencia también incluirá casos de éxito en cuanto a conocimiento facilitado por la IA narrados por oradores pertenecientes a clientes de las empresas integrantes de la lista Global 1000. Asimismo, se impartirá una clase magistral exclusiva sobre la IA generativa en la que los asistentes conocerán los aspectos clave y las prácticas recomendadas para alcanzar el éxito en la materia.

Aspectos destacados

LA VISIÓN DEL ANALISTA Grandes tendencias en inteligencia artificial y gestión del conocimiento, Lynda Braksiek, APQC.

CLASE MAGISTRAL Conocimiento fiable: el imperativo fundamental para la prestación del servicio al cliente en la era de la IA generativa, Ashu Roy, director ejecutivo de eGain.

CASOS DE INNOVACIÓN DE CLIENTES Cathay Pacific, One Medical (Amazon), Rogue Credit Union, RPM Living, Specialized Bicycles

OTRAS ACTIVIDADES Clase magistral sobre la IA generativa para la prestación del servicio de atención al cliente. Sesiones de trabajo sobre la creación, personalización y optimización del conocimiento a través de la IA. Sala de demostraciones para la presentación de las últimas y mejores prestaciones de los productos que ofrece eGain, sus integraciones y su ecosistema. Sesiones temáticas exhaustivas sobre los productos y servicios de eGain con ronda de preguntas y respuestas. Reuniones individuales con ejecutivos y personal de eGain.

Advertencia: el programa está sujeto a cambios sin previo aviso.

Cómo inscribirse

Se puede visitar la página https://www.eGain.com/Solve

Acerca de eGain

El eGain Knowledge Hub ayuda a mejorar la experiencia del cliente y a reducir los costes, ofreciendo respuestas fiables en la prestación del servicio de atención al cliente. Par obtener más información, se puede visitar la página www.eGain.com.

eGain, el logotipo eGain, y el resto de nombres de producto y eslóganes de eGain son marcas comerciales y marcas registradas de eGain Corp. en Estados Unidos y/u otros países. El resto de nombres de empresa y productos mencionados en este comunicado pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas.