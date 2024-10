Entrevista con Sergio Álvaro Povedano Country Manager Gen AI

El especialista en marketing digital, Sergio Álvaro Povedano, es un reconocido profesional en el ámbito del marketing, la Ia Generativa y business administration en España. En su recorrido profesional, Sergio ha trabajado con marcas y empresas enormemente reconocidas, desarrollando estrategias de marketing digital y e-commerce exitosas, lo que le ha valido el reconocimiento de Amazon Web Service como una de las 30 personas más influyentes en el mundo del marketing digital en España.

Povedano comenzó su carrera ocupando diferentes puestos en el mundo de las ventas y el e-commerce en el sector retail, también trabajó en una de las principales telco y empresa de IT del país, involucrándose cada vez más en el mundo del marketing y la Inteligencia Artificial Generativa colaborando y dirigiendo estrategias y planes de acción empresariales orientados a mejorar el posicionamiento y las ventas. En los últimos 7 años, ha trabajado como country manager y gerente de marketing en empresas como Lowpost, Feel Marketing y Contents.com, además de poseer una gran experiencia en el sector retail.

¿Cuáles son las aplicaciones de IA más relevantes para las pymes y autónomos actualmente Sergio Álvaro?

Yo creo que ahora la Inteligencia Artificial sí que está ya lo suficientemente madura como para ayudar a simplificar muy notablemente todas las tareas relacionadas con marketing y ventas. Se pueden utilizar ya para elaborar textos orientados a optimizar el inbound marketing, es decir, el marketing de atracción por contenidos, generar imágenes de uso gratuito, el diseño de piezas de publicidad incluyendo diseños optimizados de la página web y la presencia en redes en general.

Además, se pueden utilizar para elaborar presentaciones de producto y servicios en cuanto a marketing, en cuanto a ventas, pueden emplearse ya chatbots en lenguaje natural para interactuar con los clientes multiplicando así la capacidad de respuesta de la empresa o del autónomo y pueden elaborarse argumentos de venta y manejo de ediciones, anticipándose a aquellas que son más comunes. También el diseño automático de cuestionarios para clientes que nos permitan anticipar sus necesidades y adaptar el servicio a sus particularidades.

Se puede analizar también el potencial riesgo de impago, la morosidad, ya que es uno de los principales enemigos siempre de la pequeña y mediana empresa y del autónomo. Además, identificar competidores o potenciales clientes que sean ya afines o tenían características similares a los usuarios actuales de nuestros productos o servicios. Por último, hacer una previsión de ventas que tenga en cuenta todo el contexto económico en el que se desarrolla nuestra actividad.

¿Qué beneficios trae consigo el uso de la IA para pymes y autónomos?

Creo que cada uno de los casos de uso que os comentaba supone un ahorro en tiempo y una mayor eficiencia en muchas de las tareas que hasta ahora veníamos realizando de manera muy artesanal. No nos liberan, por tanto, de horas que podemos emplear en aquellos aspectos en los que los humanos seguimos siendo únicos, ya que son respuestas a mecanismos de nuestros cerebros que aún desconocemos y que, por tanto, no pueden ser replicados por una máquina.

¿Qué pasos pueden seguir las pymes para comenzar a implementar la IA en sus operaciones de manera sencilla?

Yo en este sentido soy un firme defensor de la especialización en el trabajo. Yo creo que la humanidad empezó a avanzar precisamente cuando empezamos a especializarnos y por eso creo que hay que recurrir a la experiencia de todo ese amplio elenco de Agentes Digitalizadores. Precisamente Red.es y Acelera pyme han puesto esto al servicio de todo el tejido empresarial para también beneficiarse de las ayudas económicas que nos ofrecen. Yo creo que es la manera más eficaz de implementar estas nuevas tecnologías que pueden además ayudar a dar un salto exponencial a nuestro negocio. Estamos muy habituados a pensar linealmente, dar ocho pasos lineales, recorrer ocho metros y, sin embargo, darlos de manera exponencial supone avanzar millones de kilómetros. Yo creo que estos Agentes Digitalizadores nos van a ayudar a identificar cuáles son nuestros procesos actuales susceptibles de mejora, mediante el uso de la tecnología. Creo que son la mejor compañía y ahora mismo con esta figura de Agente Digitalizador, creo que totalmente asequibles tanto para pymes como para autónomos o para empresas de cualquier tamaño.

¿Qué herramientas gratuitas o de bajo coste de IA existen para que las pymes y autónomos puedan mejorar sus operaciones?

Los nuevos modelos de consumo de tecnología, modelos en suscripción o en pago por uso, han democratizado enormemente el acceso a aplicaciones que antes por su coste solo estaban reservadas a grandes corporaciones. Las aplicaciones de Inteligencia Artificial generativa más populares y versátiles, como pueden ser ChatGPT, o Dall-e en el caso de imágenes, que permiten desarrollar muchas de las funciones que estamos desarrollando en las pymes y todas ellas tienen versiones gratuitas y pueden ser un buen comienzo. Pero no olvidemos que esas versiones gratuitas lo que pretenden es promover su uso para ir entrenando y perfeccionando sus algoritmos y contenidos, por lo que cabe esperar cierta imperfección en los resultados. Por eso personalmente recomiendo el uso de aplicaciones comerciales y aprobadas, y las hay asequibles en precio en los modelos de consumo por suscripción o pago por uso. En cada una de las áreas os puedo dar algunos ejemplos como Windsor en el caso de video, o en el caso de imágenes, AI Dreamer. Son aplicaciones que hemos ido nosotros testeando. En el caso de texto, Jasper.ai, en el caso de diseño, quizás Galileo AI puede ser una buena opción y en el caso de presentaciones, SlidesAI puede ser también una buena elección. En audio Soundful quizás es una de las opciones mejores, y luego hay opciones también de productividad, como puede ser el Lumen5 o Jenni AI.

¿Cómo pueden las pymes y autónomos abordar las preocupaciones éticas y legales alrededor del uso de la IA?

En cuanto a las primeras preocupaciones éticas yo aquí animo a que precisamente hagamos uso de algo que las máquinas ahora mismo no han podido emular, que es nuestra capacidad, de pensamiento crítico, eso en primer lugar. Y que seamos capaces de beber de diferentes fuentes, de realizar pruebas y de analizar los resultados que la Inteligencia Artificial nos proporciona antes de publicar nada, hay que aplicarle ese filtro de nuestro pensamiento crítico.

Sin embargo, en cuanto a la ciberseguridad, creo que ahora mismo ninguna pequeña empresa y mucho menos un autónomo, pueden permitirse tener las capacidades de una gran corporación que tiene un CISO, capaz de en cada momento establecer las políticas e incorporar las tecnologías necesarias para asegurar esa seguridad. Yo ahí lo que sí que recomiendo es que se acuda a proveedores de seguridad gestionada que nos pueden ofrecer en esos mismos modelos de suscripción y pago por uso que nos pueden proporcionar ese tipo de blindaje que nos permita operar con total confianza.