La FP online de Técnico Superior en Transporte y Logística repite éxito con AT Academia del Transportista

AT Academia del Transportista inaugura el nuevo curso escolar 2024-2025 del Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS) en Transporte y Logística con éxito de alumnos y de empresas de Transporte y Logística colaboradoras AT Academia del Transportista da inicio al curso escolar 2024-2025 con la FP Dual online de 'Técnico Superior en Transporte y Logística' acompañado de figuras claves del Sector, quienes compartieron sus conocimientos y experiencias con los futuros líderes del Transporte y la Logística. Además, se dio a conocer una conocer el contenido del programa y las diversas oportunidades que generan.

Inauguro el acto Juan Carlos Tejeda, Director del departamento de Educación y formación en CEOE, quien destacó: "En este curso, gracias a los docentes y al programa vais a adquirir conocimientos y competencias clave para poder gestionar y optimizar el Transporte de Mercancías, la Cadena de Suministro y la Logística Integral. Aprovechar al máximo esta oportunidad". "La empleabilidad es otro de los factores claves, ya que tiene un 40% más de probabilidades que la Universidad".

Ana Muñoz, Responsable de Formación de ASTIC, quiso poner en valor el apoyo de su institución a la FP, facilitando el puente entre los estudios y la realidad de las empresas del sector: "Esta FP, con mucha atracción de empleo, ofrece una educación de vanguardia y da a los estudiantes las competencias y las habilidades necesarias para afrontar los desafíos que nos demanda el sector".

Inés Ribó, Talent Development Manager de STEF, resaltó durante su intervención: "Hoy desde las empresas estamos convencidos de que este modelo formativo encaja muy bien con las necesidades actuales que estamos teniendo. Las empresas del sector no logramos cubrir todas las vacantes que estamos generando. Las nuevas formas de consumo están afectando a todo el sector, y están generando muchísimas oportunidades profesionales, principalmente, para el colectivo de los jóvenes, gente sin experiencia y también para las mujeres".

Elisa Capote, CEO de DAC Docencia, destacó: "Este programa educativo, que se ofrecerá en modalidad e-Learning, responde a la creciente demanda de formación especializada en un sector clave para la economía mundial. A través de esta modalidad online, los estudiantes tendrán la flexibilidad de acceder a los contenidos desde cualquier lugar, adaptándose a sus necesidades personales y profesionales. Además, tenemos la buenísima noticia que nos ha dado Inés y Ana de que necesitamos gente formada, así que aprovechar esta oportunidad para trabajar o emprender".

Francisco Paz, Director de RRII de AT Academia del Transportista, hizo hincapié en que"el diseño del programa ha sido posible gracias a la colaboración estrecha con expertos del sector del Transporte y la Logística", añadiendo que "los estudiantes no solo aprenderán sobre las tendencias actuales, sino que también se les dotará de las herramientas necesarias para crear y gestionar sus propios proyectos empresariales".

Todos los intervinientes coincidieron en quela creciente necesidad de trabajadores cualificados en el sector del transporte y la logística ha impulsado la creación de esta FP oficial. Con un enfoque práctico y adaptado a las tendencias más recientes, el programa pretende cerrar la brecha de demanda de profesionales capacitados, proporcionando una formación accesible y especializada para aquellos que deseen desarrollar una carrera en esta área de futuro.

El plan de estudios incorpora módulos innovadores que reflejan los retos actuales y futuros del sector. Entre los contenidos más destacados se encuentran:

Digitalización y Tecnología : digitalización de la cadena de suministro y uso de herramientas avanzadas como la IoT.

: digitalización de la cadena de suministro y uso de herramientas avanzadas como la IoT. Transporte Sostenible : movilidad basada en energías renovables y reducción de la huella de carbono.

: movilidad basada en energías renovables y reducción de la huella de carbono. Logística Inversa : gestión eficiente de devoluciones para reducir residuos.

: gestión eficiente de devoluciones para reducir residuos. Inteligencia Artificial y Big Data : optimización de rutas y predicción de demandas a través de tecnología avanzada.

: optimización de rutas y predicción de demandas a través de tecnología avanzada. Ciberseguridad y blockchain : protección de datos en sistemas logísticos.

: protección de datos en sistemas logísticos. Logística Multimodal : integración de diversos modos de transporte para mejorar la eficiencia.

: integración de diversos modos de transporte para mejorar la eficiencia. Simulaciones y prácticas en el mundo real: experiencias directas que permiten aplicar los conocimientos adquiridos en contextos reales. El programa también abarca habilidades interpersonales, ética empresarial y sostenibilidad, además de fomentar la obtención de certificaciones profesionales relevantes, como las de transporte de mercancías peligrosas.

Un enfoque hacia el futuro

La FP de Técnico Superior en Transporte y Logística no solo busca capacitar a los estudiantes para satisfacer las demandas actuales del mercado laboral, sino que también pretende formar a los profesionales del futuro, capaces de liderar la transformación digital y tecnológica del sector. Este enfoque, junto con el compromiso de fomentar el emprendimiento y la innovación, garantiza que los futuros Técnicos Superiores estarán preparados para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades del Transporte y la Logística en un mundo cada vez más conectado, automatizado y competitivo.

Vídeos

Inauguración FP de Transporte y Logística