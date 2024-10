Allianz Seguros y Allianz Commercial certificadas como Great Place to Work

La certificación acredita que las dos compañías ofrecen las mejores condiciones a sus empleados/as. Ambas entidades han destacado por sus prácticas de bienestar, desarrollo, su apuesta por la diversidad y la cohesión del equipo Las compañías del Grupo Allianz en España, Allianz Seguros y Allianz Commercial han sido certificadas por primera vez como Great Place to Work. Este certificado valora la confianza en líderes y compañeros, la empatía y el trato equitativo. Cabe mencionar que los equipos de las empresas del Grupo Allianz en España valoraron muy especialmente las cuestiones relacionadas con la conciliación de la vida profesional y personal, así como la diversidad, el sentimiento de comunidad y la cohesión del equipo.

En un entorno laboral en constante evolución, Allianz Seguros destaca por su enfoque centrado en las personas, impulsando una estrategia de transformación digital y bienestar bajo su propuesta de valor para el empleado, 'We care for tomorrow'. Asimismo, ambas compañías disponen de un modelo de trabajo con formato híbrido, que combina la presencialidad para actividades que requieren mayor colaboración y creatividad, con el teletrabajo para tareas más autónomas. Además, cuentan con directrices claras para la desconexión digital en aras de equilibrar la vida laboral y personal de los empleados.

Uno de los pilares clave de la cultura de Grupo Allianz es la atención al bienestar integral de la plantilla, abordando tanto la salud física como la dimensión psicológica. En este sentido, dispone de diversas iniciativas como un servicio de atención psicológica 24/7 y los "My Focus Days" específicos de Allianz Seguros, que son días sin reuniones que permiten a los empleados concentrarse en sus tareas sin interrupciones.

Por otra parte, la firme defensa de Allianz de un entorno diverso se pone de manifiesto en acciones pioneras como la reciente firma de un acuerdo, junto con la representación de sus empleados, para implementar medidas y recursos destinados a lograr la igualdad real y efectiva, así como garantizar los derechos de las personas del colectivo LGTBIQ+, en la compañía.

Las medidas contemplan un amplio rango de situaciones relacionadas con la selección, contratación, formación, condiciones de trabajo o reconocimiento del colectivo LGTBIQ+. El protocolo establece acciones preventivas concretas y pautas para identificar situaciones de acoso, así como un procedimiento de actuación y garantías específicas.

El valor del bienestar

Asimismo, Allianz Seguros dispone del Allianz Wellness Club, una comunidad interna que promueve el deporte y la alimentación saludable, fomentando hábitos que impactan de manera positiva en el bienestar físico y emocional de los empleados.

En cuanto al desarrollo profesional, Allianz tiene el firme compromiso de fomentar el crecimiento continuo de sus colaboradores, facilitando herramientas y recursos para su formación. A través del programa "One Hour Learning", los empleados dedican una hora semanal al aprendizaje, y cuentan con acceso gratuito a LinkedIn Learning. Allianz también financia programas formativos y de mentoring, y para los líderes, el programa global #Lead les prepara para asumir roles estratégicos en un futuro cercano.

Además, todos los empleados cuentan con una retribución variable vinculada al desempeño, asegurando que cada contribución individual sea valorada y reconocida.

Con este enfoque, Allianz no solo transforma su manera de trabajar, sino que se posiciona como un referente en la creación de un entorno laboral inclusivo, saludable y orientado al desarrollo de las personas que forman parte de su equipo.

Sobre Allianz Seguros

Allianz Seguros es la principal filial del Grupo Allianz en España y una de las compañías líderes del sector asegurador español. Para ofrecer los mejores resultados para los clientes, la compañía apuesta por la cercanía física (a través de sus Sucursales y Delegaciones con más de 2.300 empleados y su red de más de 13.000 mediadores), y tecnológica (mediante herramientas como su aplicación para smartphones y tabletas, su área de eCliente de la web corporativa, y sus más de 500.000 SMS enviados anualmente a sus clientes).

Cuenta con una de las gamas de productos más completa e innovadora del mercado y se basa en el concepto de seguridad integral. Por eso, los productos y servicios que ofrece la compañía van desde el ámbito personal y familiar al empresarial, ofreciendo desde seguros de Vida, Autos, Hogar, Accidentes, o Salud, pasando por Multirriesgos para empresas y comercios, hasta las soluciones aseguradoras personalizadas más complejas.

Sobre Allianz Commercial

Allianz Commercial es la línea global de Grupo Allianz para asegurar medianas y grandes empresas, además de riesgos especializados. Entre sus clientes se encuentran las mayores marcas de consumo del mundo, instituciones financieras y actores del sector, la industria mundial de la aviación y el transporte marítimo, así como empresas familiares y medianas empresas que son la columna vertebral de la economía. También cubren riesgos únicos, como parques eólicos marinos, proyectos de infraestructuras o producciones cinematográficas de Hollywood. Impulsados por los empleados, la solidez financiera y la red de la marca de seguros número 1 del mundo, según Interbrand, trabajan juntos para ayudar a sus clientes a prepararse para el futuro: confían en ellos para ofrecerles una amplia gama de soluciones tradicionales y alternativas de transferencia de riesgos, una excelente consultoría de riesgos y servicios multinacionales y una completa gestión de siniestros.

Allianz Commercial agrupa el negocio de seguros para grandes empresas de Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) y el negocio de seguros comerciales de Allianz Property & Casualty que atiende a medianas empresas. Están presentes en más de 200 países y territorios, ya sea a través de sus propios equipos o de la red del Grupo Allianz y sus socios. En 2023, el negocio integrado de Allianz Commercial generó más de 18.000 millones de euros de primas brutas en todo el mundo.