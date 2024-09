En España hay un 5 % más de personas con pérdidas de audición que con discapacidad visual

Actualmente, un millón trescientas mil personas sufren de pérdidas auditivas y casi un millón doscientas mil tienen algún tipo de discapacidad visual.

Más de un 95 $ las personas con problemas de discapacidad auditiva pueden comunicarse de forma oral, mientras que el 5% utiliza la lengua de signos.

Las personas con pérdidas de audición tienen mayor dificultad en expresar a su entorno estos problemas que las personas con discapacidad visual.

1 de octubre de 2024 - El nivel de afectados en España con pérdidas de audición es un 5% mayor que el de los afectados con discapacidad visual, según informa la Guía del Audífono GEA.

Actualmente, algo más de un millón trescientas mil personas presentan problemas como hipoacusia o cofosis, mientras que los afectados por algún tipo de discapacidad visual apenas alcanzan la barrera del millón doscientos mil.

Según los datos que recopila la Guía del Audífono GEA, esta cifra de personas con problemas de audición se vería notablemente incrementada si se incluyera la población infantil y la que no ha revisado nunca sus niveles de audición lo que sin duda también incrementaría el dato.

Las personas con pérdida visual tienen una mayor concienciación a nivel preventivo, siendo más común la revisión de la vista, ya que los españoles lo consideran el sentido más importante por delante del oído.

Respecto al colectivo más vulnerable, los niños, la OMS indica que en nuestro país 6 de cada 1000 recién nacidos vivos lo hace con problemas de hipoacusia, lo que supone que cada año alrededor de 1950 niños nacen con ello. De todos estos casos, apenas una quinta parte presentan sordera profunda y un 3,2% tienen incidencia de hipoacusia moderada.

Pero, aunque el 75% total de hipoacusias están presentes en el momento del nacimiento, el deterioro de la audición no es en absoluto exclusivo del momento del parto. Un 25% se deben al deterioro por motivos de contaminación acústica y de tipo degenerativo asociados a la edad.

La sordoceguera Finalmente, conviene explicar algo más sobre el problema de la sordoceguera en España. Se produce cuando existe un severo grado de deficiencia combinada tanto de visión como de audición y ello supone, por tanto, graves problemas de comunicación, información y movilidad. Cerca de 250.000 personas en nuestro país están en situación de dependencia por esta discapacidad.

Tal y como informa la Guía del Audífono GEA la principal causa de la sordoceguera es el síndrome de Usher, y tiene tres tipos que pueden distinguirse:

El tipo uno es cuando la persona nace con la sordera profunda y tiene dificultades en el equilibro, llevando aparejados retrasos en la edad de caminar. La retinitis pigmentaria suele aparecer entre los 8 y 12 años.

En el tipo dos la persona es sorda de nacimiento, pero con un grado de moderada a severa con el paso de los años y se suele diagnosticar con 4 o 5 años. El equilibrio es normal, se requiere de audífonos para entender y la retinitis pigmentaria ocurre en la preadolescencia.

Por último, el tipo tres es el que se produce con mucha menos frecuencia y es cuando la retinitis pigmentaria y la sordera progresiva se da en jóvenes de 20 a 30 años que siendo niños no tenían problema alguno. El empeoramiento es progresivo con el paso de los años.

