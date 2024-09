AleaSoft; El Futuro del Mercado Eléctrico en España; Baterías, Hibridación y Rentabilidad

El mercado eléctrico se enfrenta a una revolución energética sin precedentes, impulsada por el auge de las energías renovables. Las baterías y la hibridación emergen como protagonistas en este proceso de transformación, no solo optimizando la integración de energía limpia, sino también mitigando la volatilidad de precios y aumentando la rentabilidad de las inversiones. La caída en los precios de las baterías y el avance de la hibridación prometen un futuro más estable y rentable para el sector renovable.

El mercado eléctrico español está en un proceso de transformación sin precedentes, impulsado por el auge de las energías renovables. En este contexto, las baterías y la hibridación de tecnologías juegan un papel crucial, no solo por su capacidad de mejorar la integración renovable, sino también por su impacto en la canibalización de precios y el aumento de la rentabilidad de las inversiones.

Baterías: Una tecnología más accesible y rentable En el último año, el precio de las baterías ha caído hasta la mitad, lo que las hace mucho más accesibles para proyectos de almacenamiento de energía. Además, con la introducción masiva de generación fotovoltaica, el spread entre el precio del mercado eléctrico entre la hora solar y la noche ha aumentado, permitiendo a las baterías capturar mayores márgenes de precio mediante el arbitraje. Esto significa que la rentabilidad de las baterías ha aumentado progresivamente, ya que pueden comprar energía durante las horas de baja demanda solar y venderla posteriormente al anochecer cuando el precio es más alto.

Este avance no solo favorece la gestión de la intermitencia de las renovables, sino que también ayuda a mitigar el problema de la canibalización de precios en las horas de mayor producción solar, estabilizando el mercado y optimizando los ingresos de las instalaciones.

Hibridación: Maximización de recursos y estabilidad en el mercado La hibridación de tecnologías, que combina diversas fuentes de generación (eólica, solar, baterías), y aprovecha la complementariedad de los recursos, no solo aumenta la eficiencia operativa, sino que extiende la capacidad de generación a lo largo del día. Esto ayuda a suavizar las fluctuaciones en los precios del mercado, reduciendo la volatilidad y aumentando la rentabilidad de los proyectos energéticos.

Al combinar tecnologías de generación renovables y almacenamiento, las instalaciones híbridas no solo permiten una mayor producción, sino que logran capturar más valor durante las horas pico, mejorando los retornos de la inversión.

La caída en los precios de las baterías y la creciente oportunidad de arbitraje en el mercado eléctrico marcan un futuro prometedor para la inversión en renovables.

Análisis de AleaSoft Energy Forecasting sobre el almacenamiento de energía y la hibridación La división AleaStorage de AleaSoft Energy Forecasting ofrece servicios para optimizar y gestionar sistemas de almacenamiento de energía y para calcular sus ingresos en los principales mercados europeos. Las previsiones e informes se realizan para proyectos stand alone, sistemas híbridos de energía eólica y baterías, sistemas híbridos de energía solar fotovoltaica y baterías y para sistemas híbridos de energía eólica, solar fotovoltaica y baterías.