Este otoño, los precios caen como las hojas: KAYAK revela las semanas más económicas para viajar

Este otoño, no solo las hojas cambian de color: los precios de los vuelos también De acuerdo con los datos de KAYAK, el buscador de viajes líder en el mundo, esta temporada otoñal será posible viajar a destinos tan lejanos como Auckland, Singapur o El Cairo por un precio significativamente inferior al del pasado otoño.

Pero todavía hay más. KAYAK también ha analizado las búsquedas de vuelos realizadas a través de su plataforma para conocer cuánto pueden llegar a variar los precios por semana, un análisis que arroja mucha luz para aquellos que estén pensando en realizar un viaje este otoño. La diferencia de precio de los vuelos de ida y vuelta en clase económica entre la semana más costosa y la más económica puede llegar a ser de hasta un 40%, tanto en destinos domésticos como internacionales.

Estas son las semanas más económicas para volar a destinos domésticos e internacionales

Según Natalia Diez-Rivas, directora comercial de KAYAK para Europa: "Para ahorrar en los viajes este otoño, es crucial elegir el momento adecuado. Al planificar estratégicamente la semana en la que viajar, se puede llegar a ahorrar una cantidad considerable de dinero. Uno de los factores que influye en los precios son las fluctuaciones en la oferta y la demanda, lo que crea oportunidades para ahorrar notablemente viajando durante determinadas semanas".

Para aquellos que lo que buscan es viajar dentro de España, la semana más económica para hacerlo es del 18 al 24 de noviembre, con un precio medio en los vuelos de ida y vuelta en clase económica de 78€. Pero si no pueden viajar durante esa semana, no tienen de qué preocuparse, ya que las dos semanas anteriores también ofrecen excelentes oportunidades. La semana del 11 al 17 de noviembre es la segunda más económica, con un precio medio en los vuelos de ida y vuelta en clase económica de 83€, seguida de cerca por la semana del 4 al 10 de noviembre, con un precio medio de 85€.

En lo que respecta a los destinos internacionales, aquellos que lo que buscan es ahorrar significativamente en sus viajes, la semana del 7 al 13 de octubre supone una oportunidad inigualable, ya que ofrece un precio medio en los vuelos de ida y vuelta en clase económica de 401€. Otras dos opciones para disfrutar de unas vacaciones de otoño sin gastar demasiado son la semana del 14 al 20 de octubre y la semana del 18 al 24 de noviembre, con un precio medio en los vuelos de ida y vuelta en clase económica de 468€ y 469€ respectivamente.

Los 10 destinos con mayores bajadas de precio

De acuerdo con los datos de KAYAK, este otoño, los precios de los vuelos a numerosos destinos caen considerablemente. Por ello, además de analizar las semanas más económicas para viajar, KAYAK ha identificado los diez destinos que han experimentado las mayores caídas en los precios de los vuelos para este otoño, en comparación con el otoño del pasado año.

Sofía, Bulgaria, -37%. Cairo, Egipto, -34%. Hamburgo, Alemania, -28%. Las Vegas, Estados Unidos, -25%. Nairobi, Kenia, -24%. Osaka, Japón, -23%. Tirana, Albania, -21%. Singapur, Singapur, -21%. Sidney, Australia, -21%. Auckland, Nueva Zelanda, -21%. Este otoño es el momento perfecto para aprovechar estas ofertas y planificar las escapadas otoñales de forma eficiente. Ya sea eligiendo la semana más económica o uno de los destinos que muestran mayores caídas en los precios de los vuelos, hay muchas oportunidades para ahorrar y disfrutar de viajes inolvidables en los meses venideros.

*Basado en búsquedas de vuelos de ida y vuelta en clase económica realizadas en KAYAK.es en el periodo comprendido entre el 14/02/2024 y el 14/08/2024 para vuelos con salida entre el 15/09/2024 y el 30/11/2024 desde cualquier aeropuerto español, en comparación con el mismo periodo de búsqueda y viaje en 2023 Todos los precios son precios medios para billetes de ida y vuelta en clase económica. Los precios pueden variar y no se puede garantizar el ahorro. Los porcentajes son aproximados.

**Las imágenes proporcionadas por KAYAK solo pueden incluirse en contenidos relacionados con este comunicado de prensa.

