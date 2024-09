Naturalis implementa mejoras en su presencia avanzada y consolida su notoriedad online con el Kit Digital

Siendo el único Colegio católico concertado y bilingüe del municipio, cuenta ya con más de 1400 alumnos, presentando una amplia oferta educativa desde 1 año hasta Bachillerato, destacando su importante Grado musical certificado por la Associated Board of the Royal Schools of Music de Londres (ABRSM), así como otros reconocimientos, como el sello Oxford Quality, siendo los colegios de la Fundación Educatio Servanda las únicas instituciones en España a las que Oxford ha concedido esta distinción.