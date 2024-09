El Centre Dental Francesc Macià presenta su programa sobre la Terapia Miofuncional

La Terapia Miofuncional es una herramienta eficaz para corregir desórdenes musculares orofaciales que afectan la deglución, la respiración y el habla, entre otras funciones esenciales La terapia miofuncional es una disciplina terapéutica que se enfoca en corregir los desórdenes funcionales de la musculatura orofacial, es decir, los músculos de la cara, la lengua, los labios y la mandíbula. Esta terapia resulta fundamental para tratar problemas relacionados con la deglución atípica, la respiración oral, la mala pronunciación y otros trastornos que afectan tanto la salud como el bienestar general de una persona.

El Centre Dental Francesc Macià ha desarrollado un programa sobre la Terapia Miofuncional con un enfoque integral que ayuda a los pacientes a mejorar la función de su musculatura orofacial a través de un programa estructurado en varias etapas.

¿Qué es la Terapia Miofuncional?

La terapia miofuncional es una técnica terapéutica diseñada para corregir desequilibrios musculares en la zona orofacial. Estos desequilibrios pueden ser causados por malos hábitos, como la respiración por la boca, el uso prolongado del chupete o biberón en la infancia, o por desórdenes en el desarrollo de los músculos que intervienen en funciones vitales como la masticación, la deglución y el habla.

Cuando la musculatura orofacial no funciona de manera adecuada, pueden surgir problemas como:

Deglución atípica, que ocurre cuando los patrones de tragar no son los correctos.

Dificultades en la pronunciación, que afectan la claridad del habla.

Problemas respiratorios, como la respiración oral, que puede afectar negativamente la salud general.

Alineación inadecuada de los dientes y maloclusiones. Estos problemas no solo afectan la función orofacial, sino también el desarrollo dental, la postura y, en algunos casos, la salud general del paciente. La terapia miofuncional se basa en el fortalecimiento y la reeducación de los músculos responsables de estas funciones, buscando su correcta coordinación y equilibrio.

El programa de terapia miofuncional en el Centre Dental Francesc Macià se divide en tres bloques que permiten a los pacientes adquirir y consolidar habilidades fundamentales para mejorar su calidad de vida.

Primer bloque: Introducción a la Terapia Miofuncional

En este primer bloque del programa, se presenta una introducción a la terapia miofuncional. Durante esta fase, el objetivo es que los pacientes entiendan los conceptos básicos y cómo esta terapia puede beneficiar la salud orofacial. Se identifican los desórdenes musculares existentes y se establece un plan de tratamiento personalizado para cada caso.

En esta etapa, es crucial que el paciente tome conciencia de la importancia de los ejercicios y se comprometa con el proceso, ya que la consistencia es clave para lograr los resultados esperados. Además, se explica cómo la terapia puede mejorar la postura de la lengua, la correcta respiración y otros aspectos clave de la función orofacial.

Segundo bloque: Ejercicios de tonificación muscular

Una vez que el paciente ha sido introducido a los conceptos básicos de la terapia, el programa avanza a los ejercicios de tonificación muscular. Este bloque se enfoca en fortalecer los músculos de la cara, lengua, labios y mandíbula.

La tonificación muscular es fundamental para corregir problemas como la deglución atípica y la respiración oral, ambos problemas que suelen estar presentes en pacientes con trastornos miofuncionales. Los ejercicios están diseñados específicamente para cada grupo muscular, y se realizan de forma progresiva para desarrollar fuerza y coordinación.

Estos ejercicios no solo ayudan a mejorar la función orofacial, sino que también son esenciales para apoyar tratamientos de ortodoncia y evitar recaídas tras finalizar un tratamiento dental. La tonificación adecuada de los músculos orofaciales puede prevenir el desplazamiento de los dientes, ayudando a mantener los resultados obtenidos con la ortodoncia.

Tercer bloque: Ejercicios avanzados y aplicación en la vida diaria

El tercer y último bloque del programa en el Centre Dental Francesc Macià se enfoca en ejercicios avanzados que integran todo lo aprendido en las fases anteriores. En esta etapa, los pacientes aprenden a aplicar los beneficios de la terapia miofuncional a su vida cotidiana.

Los ejercicios avanzados permiten a los pacientes transferir las mejoras en su función orofacial a actividades diarias como comer, hablar y respirar. Esto es crucial para consolidar los resultados a largo plazo y garantizar que las mejoras en la musculatura se mantengan.

Al finalizar este bloque, el paciente no solo ha corregido los problemas funcionales, sino que también ha adquirido las herramientas necesarias para mantener esos resultados de por vida.

¿Por qué es importante seguir un programa completo de Terapia Miofuncional?

Seguir un programa completo de terapia miofuncional es esencial para corregir desórdenes que pueden afectar negativamente la calidad de vida de una persona. El éxito de esta terapia radica en su enfoque integral, que combina educación, ejercicios progresivos y la aplicación práctica de lo aprendido.

La importancia de un programa como el del Centre Dental Francesc Macià radica en que:

Corrige desórdenes funcionales: La terapia miofuncional es clave para corregir hábitos perjudiciales como la respiración oral y la deglución atípica. Mejora la salud general: Al mejorar la función orofacial, se favorece una mejor respiración, lo que puede tener un impacto positivo en la salud general, desde una mejor oxigenación hasta una mejor calidad del sueño. Complementa tratamientos de ortodoncia: La terapia miofuncional es fundamental para el éxito a largo plazo de los tratamientos ortodónticos, ya que ayuda a mantener la posición adecuada de los dientes tras la retirada de los aparatos. Previene recaídas: A través de ejercicios de tonificación y mantenimiento, se evita que los músculos orofaciales vuelvan a funcionar de manera incorrecta, lo que puede prevenir problemas futuros.