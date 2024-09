SegurChollo explica cómo se puede tener un seguro de salud en España viviendo en el extranjero

Todos saben que la sanidad española es reconocida por su calidad, algo que se hace más evidente cuando se viaja fuera de España y se enfrenta a largas esperas en urgencias o copagos elevados, que pueden oscilar entre 50 y 100€, además de la dificultad para acceder directamente a un especialista ¿Por qué tener un seguro médico privado en España si se vive fuera?

Atención en español, de forma online: Con un seguro de salud privado, es posible tener video consultas médicas con especialistas y médicos generales en español, lo cual es esencial para una comunicación clara en temas médicos, especialmente si se tienen hijos pequeños.

Revisiones en España y realización de pruebas diagnósticas sin esperas: Se puede aprovechar las visitas a España para organizar revisiones médicas y pruebas diagnósticas sin largas esperas.

Rapidez en la atención médica: En muchas ocasiones, es más rápido tomar un avión y viajar a España que esperar ser atendido por los servicios de salud del país de residencia.

Acceso a tratamientos especializados: En España, se puede acceder a tratamientos especializados y de última generación que pueden no estar disponibles en otros países.

Cobertura de urgencias y hospitalización: Un seguro privado garantiza acceso inmediato a urgencias y hospitalización en los mejores hospitales de España, sin depender de los tiempos de espera del sistema de salud local.

Facilidad en la obtención de medicamentos: Las recetas electrónicas españolas permiten adquirir medicamentos en cualquier país de la Unión Europea, asegurando el acceso a los tratamientos necesarios.

Requisitos para tener un seguro de salud si se vive en el extranjero

Para acceder a un seguro de salud privado en España desde el extranjero, es fundamental cumplir con tres requisitos básicos:

DNI o NIE español : Es imprescindible contar con un documento de identidad español válido.

: Es imprescindible contar con un documento de identidad español válido. Cuenta bancaria en España : Necesaria para la domiciliación de los pagos.

: Necesaria para la domiciliación de los pagos. Dirección en España: Se debe proporcionar una dirección válida en España, como la de un familiar cercano. Beneficios de tener un seguro de salud en España viviendo en el extranjero

Ahorro: Aprovechar las vacaciones o visitas a España para realizar revisiones médicas o consultas ginecológicas sin pagar la consulta privada compensa el coste del seguro médico.

Minimización de tiempos de baja: La sanidad privada permite fijar la fecha de las intervenciones quirúrgicas y organizar las pruebas, minimizando los tiempos de baja y facilitando una recuperación eficiente.

Economía: Los copagos en la sanidad pública fuera de España pueden ser tan altos que, en muchos casos, cubrirían el coste del avión a España. El precio del billete de avión a menudo es menor que el copago en el país de residencia.

Atención especializada y rápida: La sanidad privada en España ofrece acceso rápido a especialistas y tratamientos de alta calidad, sin las largas esperas de la sanidad pública.

Uso de recetas electrónicas españolas en la Unión Europea: Un seguro de salud español permite utilizar recetas electrónicas en cualquier país de la Unión Europea, proporcionando flexibilidad y comodidad para adquirir medicamentos necesarios.

¿Qué tener en cuenta a la hora de contratar un seguro de salud si se vive fuera de España?

Video consultas en español: Es esencial que el seguro ofrezca video consultas o chat médico en español para garantizar una comunicación clara y efectiva desde cualquier parte del mundo.

Evalúar la opción de copagos limitados: Los seguros con copagos limitados son más económicos y, si se va poco al médico, suponen un gran ahorro. Si se va mucho, el coste será similar al de un seguro sin copagos.

Contratar un seguro completo: Hay que asegurarse de que el seguro incluya urgencias, hospitalización, especialistas, etc. Ante un problema grave de salud, es mucho mejor ser atendido en España en el propio idioma.

Acceso a recetas electrónicas: Verificar que el seguro permita el uso de recetas electrónicas, facilitando la adquisición de medicamentos en cualquier país de la Unión Europea.

Contar con un seguro de salud privado proporciona una tranquilidad adicional, garantizando acceso a una atención médica de calidad cuando se necesite, sin importar las circunstancias.

Vivir en el extranjero no significa renunciar a la calidad de la sanidad española. Con SegurChollo, se puede comparar y contratar el seguro que mejor se adapte a las necesidades, asegurando la protección de toda la familia con uno de los mejores sistemas de salud del mundo.

Se puede ampliar la información en el siguiente enlace: seguros médicos para españoles residentes en el extranjero.