Threema se clasifica como un líder en soluciones de comunicación segura

La renombrada empresa de estudios de mercado Forrester ha analizado y evaluado a doce proveedores de soluciones de comunicación segura para empresas. Threema ha obtenido la máxima puntuación posible en 11 de los 21 criterios analizados en el informe, entre ellos innovación, ecosistema de partners y seguridad, privacidad y gestión de metadatos En un mundo donde la seguridad y la privacidad de la información son cada vez más importantes, Threema acaba de ser nombrada como una de las mejores empresas en el informe 'The Forrester Wave™: Secure Communications Solutions, Q3 2024'. El prestigioso informe sobre soluciones seguras de comunicación le otorga la máxima nota posible en 11 de los 21 criterios analizados, como por ejemplo en seguridad, privacidad y gestión de los metadatos, rendimiento y resiliencia, restricciones de administrador, innovación y ecosistema de partners.

Forrester Research es conocido por sus rigurosas evaluaciones independientes y los informes The Forrester Wave™ se encuentran entre los más respetados del sector. El informe de 2024 estipula que "Threema destaca como aplicación de comunicaciones empresariales flexible y que da prioridad a la privacidad".

Miguel Rodríguez, Chief Revenue Officer de Threema y responsable de la expansión de Threema en España y México, dice: "Los resultados de Threema en este informe son un testimonio de innovación, enfoque centrado en el cliente y compromiso inquebrantable para ofrecer una verdadera seguridad y protección de la privacidad. Las soluciones empresariales Threema Work y Threema OnPrem responden a una creciente demanda de comunicación empresarial segura".

https://threema.ch/es/work

Sobre Threema

Fundada en 2012, Threema es una empresa suiza que ofrece el servicio de mensajería instantáneo seguro más vendido del mundo. Más de 12 millones de usuarios en Europa y fuera de ella han depositado su confianza en Threema. Threema ha sido diseñada teniendo en cuenta la privacidad y la reducción de datos. Tres millones de usuarios, repartidos entre 8 000 empresas, organismos públicos, instituciones educativas y organizaciones, han optado por la solución empresarial Threema Work. Empresas de renombre, como Mercedes-Benz Group, SIX Group o TK Elevator, utilizan Threema Work como herramienta de mensajería interna. Además, muchas pequeñas y medianas empresas e instituciones públicas (como el Ejército suizo, la ciudad de Fráncfort del Meno o la Universidad Erasmus de Rotterdam) utilizan Threema Work.

La firma se distingue por garantizar que sus usuarios puedan comunicarse sin tener que preocuparse por la privacidad y la seguridad. No están obligados a compartir ninguna información personal (p. ej. el número de teléfono o el correo electrónico); tampoco están obligados a dar acceso a su libreta de direcciones. Las aplicaciones de Threema son de código abierto.

Threema no se financia con publicidad y no recopila datos de los usuarios. Threema se ha desarrollado teniendo en cuenta la protección de datos y la privacidad (Privacy by Design), por lo que solo se genera la mínima cantidad de metadatos. Las comunicaciones entre sus usuarios se encriptan de extremo a extremo, ofreciendo asimismo chats de grupo, llamadas de voz o de video.

Threema está hecho 100% en Suiza, aloja sus propios servidores en Suiza y no está sujeto al «CLOUD Act» estadounidense. A diferencia de otros servicios similares, cumple totalmente con las normas europeas para la protección de datos (RGDP).

Threema sale sistemáticamente ganadora en las comparaciones de aplicaciones de mensajería y ha recibido múltiples premios por su sólida seguridad, su incomparable protección de la privacidad y su facilidad de uso.