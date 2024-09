Nace OK Renting, el nuevo servicio de renting de OK Mobility y Santander Consumer Renting

Lanzado a través de una alianza estratégica con Santander Consumer Renting, este nuevo servicio innovador y digital nace con el propósito de revolucionar el sector del renting dirigido a particulares. OK Renting contará con una oferta de renting de 12 a 60 meses con el distintivo "sello de garantía OK" OK Mobility, la plataforma de movilidad global, amplía su oferta de servicios y lanza OK Renting en colaboración con Santander Consumer Renting. Este acuerdo, establecido como una joint venture contractual, tiene como objetivo revolucionar el sector con un innovador servicio digital de renting dirigido principalmente a particulares.

Tras el éxito del servicio de suscripción mensual que la compañía ofrece desde 2022, OK Mobility incorpora ahora el renting a su oferta de servicios, cubriendo así de manera integral las necesidades de movilidad de sus clientes: desde el alquiler de 1 a 89 días, pasando por la suscripción de 3 a 12 meses y el renting de 12 a 60 meses, hasta la compra de cualquier vehículo.

Con OK Renting, los clientes disponen de un producto de movilidad diferenciado, ofrecido por OK Mobility y suscrito y gestionado por Santander Consumer Renting. Con opciones y configuraciones avanzadas, los usuarios tienen la posibilidad de elegir entre una extensa gama de vehículos nuevos, con el "sello de garantía OK", completamente equipados y a un precio competitivo; y todo ello a través de un proceso de gestión digital, flexible y sencillo.

Ángel Fernández de Bobadilla, Executive Vice-president de Santander Consumer Finance España, celebra la colaboración entre ambas compañías y destaca que: "El renting de particulares es una tendencia en alza y este acuerdo es una magnífica oportunidad para poder dirigirnos al mercado de particulares junto a OK Mobility, una compañía que destaca por su innovación y la globalidad de su marca, así como por su ‘lean approach’ hacia el cliente".

Por su parte, Othman Ktiri, CEO de OK Mobility, afirma que: "Por un lado, OK Mobility es una marca que nos impulsa a seguir integrando nuevos servicios, y, por otro, nos apasiona desarrollar productos de movilidad pensados para las personas y sus necesidades reales de movilidad. Por estos motivos, incorporar una oferta de movilidad a más largo plazo era nuestro siguiente paso natural".

Sobre la colaboración con Santander Consumer Renting, Ktiri comenta que: "Tras años de relación con Santander Consumer, la decisión de ampliar la colaboración a este nuevo proyecto fue inmediata. Con OK Mobility en el ‘front’ de esta nueva vertical liderada por Raúl García, Director General de Renting y VO, ofreciendo un renting de vehículos nuevos muy atractivos y luego vendiéndolos como vehículos seminuevos, y Santander Consumer Renting en el ‘back’, liderado por Javier Collazos, CEO de Santander Consumer Renting, creo con certeza que disponemos de la fórmula perfecta para que OK Mobility entre de manera humilde, pero efectiva en un mercado en auge como es el del renting de particulares".

OK Mobility basa su estrategia en su inigualable know-how en marketing, digitalización de los procesos de reserva, conocimiento de valores residuales y distribución de vehículos seminuevos para ofrecer a sus clientes una oferta de movilidad diferente y competitiva.

Ya es posible acceder al servicio OK Renting para particulares, principalmente, pero también para autónomos y empresas, desde okmobility.com/renting