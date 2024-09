La cadena de gimnasios Dreamfit revoluciona la industria del fitness con Dreamgreen

La cadena española de gimnasios Dreamfit se enorgullece de anunciar su ambicioso proyecto de sostenibilidad, y quiere establecer un nuevo estándar en la industria del fitness: "Dreamgreen, una apuesta por el Fitness verde y sostenible" La cadena española de gimnasios Dreamfit se enorgullece de anunciar su ambicioso proyecto de sostenibilidad, y quiere establecer un nuevo estándar en la industria del fitness: "Dreamgreen, una apuesta por el Fitness verde y sostenible".

El objetivo es "sudar sin que nos la sude el planeta": construir, gestionar y vivir el día a día en los gimnasios, cuidando de la salud física y mental de las personas, a la vez que se preocupan por un futuro mejor.

El corazón de este proyecto no solo incorpora tecnología y materiales eco-amigables, sino que también promociona la igualdad y la inclusión de todos sus clientes y trabajadores.

"En los gimnasios Dreamfit creemos que la sostenibilidad y la igualdad no son solo conceptos de moda, sino pilares fundamentales de nuestra filosofía empresarial. Queremos ser un ejemplo de cómo las empresas pueden contribuir positivamente a la sociedad y al medio ambiente", afirma Rafael Cecilio, presidente de Dreamfit. "Nuestro objetivo es proporcionar un espacio donde todos se sientan bienvenidos y motivados a alcanzar sus metas de salud y bienestar, mientras cuidamos nuestro planeta".

Gestión de recursos eficiente en Dreamfit

En su propósito de utilizar los recursos de manera eficiente, Dreamfit cuenta con un sistema digital eco-inteligente de gestión de edificios que controla y automatiza elementos como la climatización, la iluminación, los ascensores, el consumo de agua, el consumo de electricidad, la instalación de protección contra incendios, las televisiones, etc.

Además, el 100% de la energía que se consume mientras se entrena es verde o de origen renovable, y la iluminación de los gimnasios es LED, siendo esta la luz más ecológica en el mercado actualmente.

Para aislar sus centros frente al ruido y la temperatura, recubren la fachada y las paredes del edificio utilizando lana de roca. Este material, de origen natural, es conocido no solo por ser un excelente aislante térmico y acústico, sino también por mejorar la eficiencia energética del edificio, ser reciclable y contribuir a reducir la huella de carbono.

El próximo reto de Dreamfit en su apuesta por un futuro mejor es incorporar instalaciones solares fotovoltaicas para autoconsumo de energía, ya instaladas en muchos de sus gimnasios. El proyecto pretende que los centros produzcan al menos un 40% del total de la energía que consumen en un año estándar.

¿Cómo hacen un uso responsable del agua?

Por un lado, gracias a sus duchas ecotemporizadas, que promueven un comportamiento más consciente entre los usuarios y trabajadores, y a la instalación de mezcladores de aire y agua en los grifos de los lavabos, llamados perlizadores, con el que logran ahorrar hasta un 80% de agua cada vez que se usan.

Por otro lado, gracias a la instalación de una red de recirculación del agua, que mantiene el agua caliente circulando a la espera de que se abra el grifo, evitando derrochar agua fría hasta que sale caliente.

No menos importante es comentar que en la mayoría de los gimnasios Dreamfit el agua caliente se produce con una tecnología llamada aerotermia, considerada energía renovable, evitando el consumo de energías fósiles primarias.

Materiales reciclados y reciclables

En Dreamfit se entrena sobre miles de neumáticos reciclados. El pavimento de la zona de peso libre y entrenamiento funcional de sus gimnasios es de caucho reciclado SBR, un aglutinado de granos de neumáticos usados una vez se eliminan los metales pesados.

Para proteger las paredes de arañazos, golpes y manchas se recubren con un revestimiento vinílico que es 100% reciclable y libre de plastificantes con ftalatos y biocidas.

Compromiso con la igualdad y la diversidad

Otro de los puntos clave a destacar de este proyecto es su firme compromiso con la igualdad y la diversidad. Entre estas iniciativas se incluyen:

0% Brecha salarial. ¡La igualdad también se entrena!

Empleo estable y seguro.

Diversidad e inclusión en su ADN.

Búsqueda y promoción del talento, formación continua e innovación permanente. Dreamgreen es una forma de vida, una búsqueda de la mejora sostenible continua.

Si se quiere conocer más sobre el proyecto Dreamgreen y unirse a su causa tienen 24 centros en España y toda la información en su web 'Suda sin que te la sude el planeta'.

Más info: https://www.dreamfit.es/sostenibilidad

Video: https://www.youtube.com/watch?v=JOWGpz-_Shc

Vídeos

Dreamgreen: Suda sin que te la sude el planeta. ? ??‍♀️