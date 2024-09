Euroinnova, INEAF, INESEM y Red Educa impulsan la vuelta al curso con su programa de becas

Euroinnova, INESEM, INEAF y Red Educa ayudan a empezar septiembre de la mejor manera, con becas de hasta el 25% que podrán aplicarse durante 48 horas en un amplio catálogo formativo, con las que dar el salto en el mercado laboral Para muchos, el inicio del año no comienza en enero, sino en septiembre. Dejar atrás los meses de verano, en ocasiones, supone nuevos retos, diferentes metas, o comienzos para afrontar el 2025. Para qué esperar a enero si se puede comenzar hoy.

Por este motivo, instituciones educativas como Euroinnova, INEAF, INESEM y Red Educa, que se engloban en el universo de EDUCA EDTECH Group, lanzan su programa de becas de hasta el 25% post verano para dar ese empujón que necesitan los inquietos que quieren empezar hoy a iniciar nuevos objetivos profesionales.

Esta beca será válida los días 11 y 12 de septiembre en un amplio catálogo de aprendizaje online, que permite al alumnado formarse cuando quiera, desde el lugar que prefiera.

Becas de hasta el 25% para un catálogo infinito

Si algo tiene el grupo tecnológico líder en formación online, EDUCA EDTECH Group, es un catálogo de formación tan amplio como heterogéneo para poder elegir el curso, máster, diplomado, o maestría que más se adapte a lo que requiere el futuro laboral.

Euroinnova International Online Education cuenta con una enorme variedad de cursos y másteres, a los que podrás acceder a través de la web de euroinnova.com.

Desde formación deportiva, idiomas, Turismo o Enfermería. No importa la rama, hay opciones para todo. Además, Euroinnova cuenta con programas de becas y financiación, con el fin de democratizar el acceso universal a la educación.

Y no solo Euroinnova se suma a esta oleada de becas, también INEAF, reconocida como una de las mejores escuelas de negocios según Forbes. Para los amantes del sector fiscal, laboral, contable y mercantil, la opción de INEAF es la más acertada.

INESEM también propone opciones para los profesionales emprendedores y con ambición de llegar a la élite empresarial. Además, cabe destacar que la escuela de negocios, reconocida por Financial Magazine, cuenta con formación acreditada por el Banco de España, que se puede consultar en inesem.es.

Igualmente, para los profesionales de la educación, Red Educa también se suma al programa de becas de septiembre. Una oportunidad idónea para quienes buscan sumar puntos en las próximas oposiciones y renovar sus conocimientos en el ámbito de la educación.

Para aquellos que no se decidan esta semana, pueden aprovechar la próxima semana una beca del 20% entre los días 17 y 19 de septiembre. Una beca que también será aplicable en Latinoamérica.

Una metodología única en el mercado

Por si fuera poco, al programa de becas y financiación de estas instituciones, se suma una ventaja más. La novedosa Metodología LXP bajo el sello EDUCA EDTECH, basada en herramientas que hacen uso de Inteligencia Artificial, permite una experiencia educativa única en el mercado de la formación online y al alcance de todos los usuarios.

Un proceso de aprendizaje que aúna el conocimiento de la docencia con el I+D+i para ofrecer soluciones concretas de formación online a estudiantes y organizaciones. Apoyada por instituciones de primer nivel como a Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) y el Grupo de Investigación de la Universidad de Granada (UGR), contando con el aval y el respaldo de entidades públicas como el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

En definitiva, un proyecto que permite la personalización del aprendizaje, beneficiando a los estudiantes mediante la recomendación automática de contenido y la creación de itinerarios educativos personalizados. Así se responde a sus necesidades de la manera más inmediata.