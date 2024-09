Los consejos de 123tinta.es para afrontar "la vuelta al cole" más cara de los últimos años

Se prevé que este año las familias desembolsen unos 491,9€ por niño, un 9,5% más que en 2023. Tener un presupuesto establecido, hacer una lista con lo necesario, comparar precios o buscar soluciones de segunda mano son algunas de las ideas que comparte el ecommerce para que las familias puedan ahorrar en la compra de material escolar. Seguir modas o tendencias, especialmente las vinculadas a personajes de televisión o dibujos animados, pueden encarecer hasta un 40% algunos artículos Muchas familias comienzan a preparar la "vuelta al cole", que, este año, será el más difícil de afrontar ya que se espera un gasto medio por niño de 491,9€, un 9,5% más que en 2023, según los datos del comparador de precios Idealo.

Por eso, 123tinta.es, el ecommerce de cartuchos de impresoras y toners, comparte una serie de consejos prácticos para intentar que la economía de las familias se vea lo menos sacrificada posible a la hora de comprar dicho material escolar.

1. Preparar un presupuesto e intentar no salirse de él

Para evitar las compras impulsivas, es importante establecer un presupuesto, aunque sea flexible De este modo, se tendrá una idea clara de cuánto se puede gastar para afrontar el inicio del año escolar. Este paso permitirá planificar mejor y evitar sorpresas desagradables a final de mes.

Las cifras pueden variar mucho. Desde los 300 euros de media que, según la OCU espera gastar el 50 por ciento de las familias hasta los casi 500 euros que menciona el comparador, Idealo.

Lo que está claro es que este 2024 será casi un 10 por ciento más caro que el curso pasado.

2. Hacer una lista con lo necesario

Es muy importante revisar los materiales que aún se tienen del curso anterior. No solo la mochila, sino también cuadernos sin usar, lápices y bolígrafos en buen estado. 123tinta.es sugiere elaborar una lista detallada de todo lo que realmente se necesita para evitar adquirir materiales innecesarios. Esta lista previa ayudará a determinar qué elementos están disponibles en casa y cuáles son imprescindibles comprar.

3. No comprar toda la lista de necesidades de una vez

Aunque estemos acostumbrados a hacerlo, no es necesario adquirir todo el material escolar de una sola vez. Cuadernos, folios, bolígrafos o lápices serán indispensables desde el primer día de clases, pero otros materiales podrán adquirirse más adelante. Es recomendable hablar con el tutor o profesores para tener una idea clara de qué es necesario desde el principio y qué puede esperar. Si algunas compras se pueden posponer, es posible que se encuentren ofertas y descuentos significativos más adelante.

Teniendo en cuenta el desembolso que implica, por ejemplo, la compra de libros de texto, tienen un coste medio de 341,99€, reducir el gasto inicial en la compra de material menos prioritario podría ahorrar dinero a las familias.

4. Comparar precios entre diferentes opciones

Antes de realizar cualquier compra, es aconsejable comparar precios entre diferentes tiendas, tanto físicas como online. Esto puede revelar ofertas atractivas que no se habían considerado. La calidad y el precio son los factores clave para las familias. Por eso, resulta interesante encontrar plataformas como 123tinta.es que ofrecen la mejor variedad en material escolar, sin renunciar a la calidad.

5. No seguir modas que pueden encarecer la factura

Desde mediados de agosto, aparecen muchas campañas publicitarias relacionadas con la vuelta al cole. Las familias que se sientan atraídas por estas tendencias, especialmente las vinculadas a personajes de televisión o dibujos animados, pueden gastar hasta un 40% más en estos artículos. En cualquier caso, lo más importante es comprar lo que los niños realmente necesitan en lugar de lo que está en tendencia.

6. Analizar la posibilidad de intercambiar materiales

Actualmente, en muchos colegios existen asociaciones de padres y madres que promueven el intercambio de materiales y uniformes en buen estado. Donar estos artículos que ya no se utilizan a otro niño es una excelente estrategia para ahorrar. Participar en estas iniciativas no solo ayuda a reducir gastos, sino que también fomenta el reciclaje y la colaboración comunitaria.

Así, planificar con anticipación el regreso a clase es clave para conseguir reducir los gastos innecesarios. Por esa razón, 123tinta.es ofrece las opciones de material escolar, que permiten acceder a productos de calidad a precios reducidos.