Sigüenza acoge el segundo seminario Aspen-UAH sobre 'Liderazgo y valores'

Organizado por la UAH y el Aspen Institute -6 y 7 de septiembre- la alcaldesa de Sigüenza puso en valor, en la apertura, la colaboración con esta Universidad, ha recordado el valor que para Sigüenza y su candidatura tiene recuperar la plenitud como ciudad universitaria y destacaba que el seminario ya forma parte de los eventos del IX Centenario El Parador de Sigüenza acogió, este fin de semana, y siguiendo el modelo de los programas de liderazgo desarrollados desde hace años por Aspen Institute España, el segundo Seminario Aspen – Universidad de Alcalá sobre Liderazgo y Valores.

Se trata, además, del primer seminario que Aspen-UAH organizan en Castilla-La Mancha, habiendo elegido para ello la ciudad de Sigüenza.

En esta segunda edición, dedicada exclusivamente a docentes, además de las entidades organizadoras, colaboran también la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento de Sigüenza.

La UAH ha elegido Sigüenza con el doble motivo de continuar dotando de actividades a su sede de Sigüenza, pero también para fortalecer las celebraciones del IX Centenario en la ciudad, y la candidatura de Sigüenza a Patrimonio Mundial, un proyecto, este último, para el que la recuperación de la vida universitaria en la ciudad es una de sus claves.

Un Seminario Aspen es esencialmente una experiencia de colaboración e interrogación para generar preguntas cada vez mejores, buscando con ello el compromiso con el futuro de las sociedades.

Concretamente, este seminario tiene como objetivo reflexionar y dialogar acerca de temas de actualidad y sobre los retos que plantea el liderazgo en el siglo XXI.

El seminario reúne hasta 24 docentes durante una jornada y media para debatir entorno a la idea de promover un liderazgo inspirado en valores y reflexionar sobre los asuntos críticos para el futuro de la sociedad, incluyendo como la evolución social ha cambiado radicalmente la vida cotidiana y el modo de educar a la siguiente generación.

El formato del programa se desarrolla en dos jornadas de trabajo, previa distribución entre los participantes de una cuidadosa selección de lecturas para la adecuada preparación de los debates. Los moderadores de Aspen formulan preguntas abiertas sobre las lecturas y genera un diálogo socrático con el fin de abordar las principales cuestiones que plantea el Seminario.

El diálogo entre los participantes tiene lugar bajo la regla Chatham House de no atribución de lo debatido y de acuerdo a los principios de reflexión y debate que rigen las actividades de los Aspen Institute de todo el mundo.

Y ningún lugar mejor para hacerlo que Sigüenza, una ciudad cuyo emblema es nada menos que el eterno lector, el Doncel de Sigüenza.

El seminario lo han inaugurado María Jesús Merino, alcaldesa de Sigüenza, el rector de la UAH, José Vicente Saz, José María de Areilza, secretario general de Aspen Institute España y el consejero de Educación, Amador Pastor.

En una breve intervención, la alcaldesa afirmó que, para la ciudad de Sigüenza y para el Ayuntamiento, "es un verdadero placer recibir una nueva edición de este Seminario", que en este caso convoca a docentes, y que la ciudad fue el germen de la Universidad de Alcalá, una de las primeras de España, fundada en 1489 por Juan López de Medina, llegando a influir en el nacimiento de la Universidad de Alcalá, creada en 1499 por el Cardenal Cisneros.

El seminario ya forma parte de los eventos del IX Centenario de la Reconquista de Sigüenza, y, como ha recordado Merino, apunta en la dirección de uno de los grandes objetivos que tiene la candidatura a Patrimonio Mundial en el horizonte, y la Agenda2030, es el de recuperar la condición universitaria de Sigüenza.

Estrecha colaboración con la UAH

La alcaldesa puso, además, en valor, la magnífica colaboración del Ayuntamiento con la UAH. Fruto de ella son, por ejemplo, los cursos de verano, magníficos, que tradicionalmente se han llevado a cabo en la ciudad, y cuyo mayor exponente es ahora el de reporterismo, de la Cátedra Manu Leguineche.

Además, Merino anunció que próximamente habrá noticias en este sentido, antes de, por último, invitar a los participantes a recorrer la ciudad, como fuente de inspiración.

¿Qué es el Aspen Institute?

The Aspen Institute nació en el valle de Aspen, Colorado, en 1950, como una institución filantrópica llamada a reunir los líderes del país para reflexionar sobre el futuro desde una visión humanista inspirada en los valores atemporales de la sociedad occidental. José Ortega y Gasset fue uno de sus impulsores y formó parte de su Patronato desde los orígenes del Instituto.

Hoy en día, The Aspen Institute es reconocido mundialmente como uno de los principales foros de diálogo e ideas para la acción. Sus programas de liderazgo y de políticas públicas atraen a miles de líderes de todos los sectores de la sociedad. Con el tiempo, se han creado doce institutos Aspen en diferentes partes del mundo (Japón, India, México,

Italia, Francia, Alemania, España, Reino Unido, Rumanía, Praga, Kiev y Nueva Zelanda), que trabajan en red con el mismo propósito de desarrollar un liderazgo más ilustrado en cada uno de estos países.

En España comenzó sus actividades en 2011. Lo preside Javier Solana Madariaga y cuenta con el respaldo en su Patronato y en su programa de socios corporativos de algunas de las principales empresas del país. Desarrolla anualmente once seminarios de liderazgo y valores en ámbitos como la justicia, la educación, el futuro de la tecnología, la política y el servicio al bien común y cuenta con una extensa red de Alumni y de instituciones colaboradoras. Utiliza una metodología de debate específica, en la que se fomenta la capacidad de escuchar e intercambiar ideas en un diálogo socrático a partir de textos clásicos y contemporáneos.