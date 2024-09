La Listilla lanza el programa de fiestas de San Mateo 2024 para llevar en el móvil

En unos días darán comienzo las esperadas fiestas de San Mateo en Logroño. Este año, disfrutar de estas fiestas será más fácil que nunca con el programa de fiestas que La Listilla ha preparado para llevar en todo momento en el móvil Las fiestas de San Mateo tienen una historia que se remonta a más de ocho siglos. Lo que comenzó como una celebración de carácter religioso en honor a San Mateo, el 21 de septiembre, ha evolucionado con el tiempo para convertirse en una de las fiestas más representativas de Logroño y de toda La Rioja. Estas festividades coinciden con la vendimia, un evento crucial para una región vitivinícola como La Rioja, y han sabido mantener un delicado equilibrio entre las tradiciones ancestrales y la modernidad, haciendo que año tras año tanto las generaciones más jóvenes como las más veteranas encuentren su lugar en la celebración.

Las fiestas de San Mateo 2024 Logroño son conocidas por su capacidad de integrar elementos religiosos, populares y culturales en un solo evento. Desde procesiones solemnes y actos religiosos hasta desfiles de carrozas, conciertos y concursos de todo tipo, el abanico de actividades es amplio y para todos los gustos. Las peñas y asociaciones locales juegan un papel fundamental en la organización de los eventos más populares, como la batalla del vino o los famosos almuerzos populares, actividades que son seguidas con entusiasmo por vecinos y turistas.

Las fiestas de San Mateo no solo son un evento de gran arraigo cultural, sino que también suponen un importante motor económico para la ciudad de Logroño y su entorno. En las ediciones anteriores, se ha calculado una asistencia media de más de 200.000 personas a lo largo de toda la semana de celebraciones. Esta cifra incluye tanto a los ciudadanos de Logroño como a los numerosos turistas nacionales e internacionales que se desplazan para vivir esta experiencia única.

El impacto económico de las fiestas también es notable. Según datos recientes del Ayuntamiento de Logroño y asociaciones empresariales locales, las fiestas generan un volumen de negocio considerable en sectores clave como la hostelería, el comercio y los servicios turísticos. Los hoteles de la ciudad y de localidades cercanas suelen alcanzar niveles de ocupación cercanos al 100%, mientras que los bares, restaurantes y cafeterías incrementan significativamente su actividad durante esta semana.

Además, la importancia de las fiestas de San Mateo no solo se mide en términos de ingresos directos. La proyección mediática de este evento y la repercusión que tiene en redes sociales y medios de comunicación de todo el país contribuyen a posicionar a Logroño como un destino turístico destacado durante estas fechas. En este sentido, las fiestas de San Mateo se han convertido en un escaparate ideal para mostrar la riqueza cultural, histórica y gastronómica de La Rioja.

Este año, las fiestas de San Mateo 2024 Logroño comenzarán oficialmente el 16 de septiembre y se extenderán hasta el 23 de septiembre. Durante estas jornadas, Logroño se vestirá de gala para acoger una programación variada que incluye música, espectáculos de calle, actividades infantiles, competiciones deportivas y, por supuesto, las tradicionales actividades relacionadas con la vendimia.

El pregón inaugural, que se celebrará el primer día de las fiestas en la Plaza del Ayuntamiento, marcará el inicio de la semana festiva. A partir de ahí, la ciudad se llenará de vida con eventos como el desfile de carrozas, las degustaciones gastronómicas en los diferentes barrios y el popular Pisado de la Uva, uno de los actos más simbólicos de la fiesta, en el que los niños de la ciudad son los protagonistas al pisar las uvas en honor a San Mateo.

Para disfrutar al máximo de las fiestas de San Mateo, es esencial contar con el programa oficial de las fiestas, que recoge en detalle los horarios, ubicaciones y descripciones de todas las actividades previstas. Este año, La Listilla, la agenda número 1 de ocio y cultura en Logroño y La Rioja, facilitará la consulta del programa de fiestas San Meteo 2024 Logroño con un espacio dedicado a este programa. Además, Calisto, el simpático puppet que colabora con La Listilla explicará a aquellos usuarios que lo deseen como poner este programa en cualquier móvil como si fuera una APP, convirtiendo la tarea de consultar el programa de fiestas en algo rápido y cómodo.

El programa es una herramienta imprescindible para no perderse ninguno de los eventos más importantes y poder planificar la participación en las actividades que mejor se adapten a las preferencias personales. Desde los eventos más tradicionales hasta las propuestas más innovadoras, el programa cubre una amplia gama de actividades y garantiza que todos los asistentes puedan disfrutar de una experiencia única y personalizada.