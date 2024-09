Aquasol promociona generadores de agua atmosféricos en España

Los generadores de agua atmosféricos Aquasol son una solución tecnológica para disponer de agua potable en aquellos lugares donde no llega la red de distribución, ni camiones cisterna o no pueden perforarse pozos por normativa o falta de agua. En España ya son una realidad y especialmente en el litoral mediterráneo y Baleares, donde el actual escenario de cambio climático aconseja buscar fuentes alternativas y sostenibles de agua Qué es un generador de agua potable atmosférico

Un generador atmosférico de agua es un dispositivo capaz de extraer agua de la humedad del aire y tratarla de forma saludable para el consumo. Los generadores de agua atmosféricos Aquasol solo precisan aire y una fuente de energía eléctrica para funcionar.

Tecnología y modelos

La tecnología de los generadores de agua atmosféricos es conocida y está sobradamente probada. Cómo funciona un generador de agua atmosférico. Mediante un sistema de refrigeración avanzado se consigue la temperatura de rocío necesaria para licuar la humedad del aire en agua y posteriormente se trata de forma saludable para el consumo o para otros usos. No precisan instalaciones complicadas, Solo aire y electricidad. Enchufar y funcionar.

Los equipos actuales para la generación de agua potable a partir del aire atmosférico van desde los modelos de 50 hasta los 5000 litros diarios (capacidad nominal a 30 °C y 80% HR). Los modelos de 50, 100 y 200 litros están pensados como dispensadores domésticos de agua y los equipos de 500, 1000 y 5000 litros están concebidos como generadores industriales que además de servir agua, están provistos de control remoto y posibilidad de conexión a depósitos externos de 200 a 2000 litros.

Precios de los generadores de agua atmosféricos en España

La política de precios en España opera como en el sector industrial, con precio, tarifa y descuentos importantes según el fabricante, equipo y el perfil del comprador. Los precios tarifa van orientativamente desde los 8.000 hasta los 150.000 € sin IVA, a los que hay que sumar habitualmente los filtros de tratamiento, 500 € aproximadamente, y el transporte.

Existen productos similares de fabricación China con precios similares a los de fabricación nacional una vez aplicados los descuentos y sumado el transporte, aunque normalmente carecen de servicio técnico en España.

Aquasol quiere promocionar esta solución sostenible y ofrece el servicio de buscar el equipo que mejor se ajusta a las necesidades de la instalación, negociando el mejor descuento con el fabricante propuesto.

Ver modelos y precios de los generadores de agua atmosféricos Aquasol.

Ventajas de los generadores atmosféricos de agua

Acceso al agua en cualquier lugar. Si no existe red eléctrica, siempre pueden conectarse a fotovoltaica o a un generador eléctrico.

Agua de calidad. Buen sabor y mineralizada. Nada que ver con el agua desalinizada.

Bajo coste de generación por litro, comparada con el coste del agua embotellada: dese 0,19-0,34 kWh/litro.

Autonomía, generar "tu propia agua" sin depender de terceros e incluso sin gasto de energía eléctrica si el equipo se conecta a una fuente fotovoltaica propia.

Sostenible, no genera residuos ni impacto ambiental. Evita el uso de envases plásticos y no sobreexplota el agua subterránea.

Aplicaciones de los generadores de agua atmosféricos

Son una solución tecnológica sostenible y alternativa para disponer de agua potable en aquellos lugares donde no llega la red de distribución, ni camiones cisterna o no pueden perforarse pozos por normativa o falta de agua. También son una alternativa a las desalinizadoras si se busca agua de calidad. En estas situaciones están indicados: como dispensadores, para proyectos residenciales sostenibles, para pequeña agricultura o ganadería y para campamentos o situaciones de emergencia humanitaria.