Día Mundial de la Lesión Medular: joven Dra. española revoluciona la investigación de su tratamiento

En España hay más de 150.000 personas con lesión medular y se estima que alrededor de 1.000 personas más sufren una lesión de este tipo cada año. La investigadora ha sido la ganadora del 1er programa ‘Beca Spotahome de movilidad para estancias postdoctorales en Europa’, que impulsa la investigación en proyectos de alto impacto en la sociedad y que cubre la renta del alojamiento con una dotación de hasta 10.000 €. A diferencia de las terapias con células Hoy es el Día Mundial de la Lesión Medular, y es que solo en España, hay más de 150.000 personas con lesión medular y se estima que alrededor de 1.000 personas más sufren una lesión de este tipo (LM) cada año*.

La esperanza de vida de las personas afectadas está estrechamente relacionada con el deterioro neurológico y con enfermedades secundarias prevenibles, pero, actualmente, los tratamientos son limitados, y uno de los enfoques más investigados, ha sido el uso de terapias con células madre. Sin embargo, trasplantar células madre tiene muchos desafíos técnicos.

Beatriz Martínez Rojas, Doctorada en Biotecnología, es una investigadora de Linares (Jaén) que busca revolucionar la investigación en el campo para mejorar la calidad de vida de las personas con LM. Tras realizar su doctorado en el grupo Regeneración Neural y Tisular del Centro de Investigación Principe Felipe (Valencia) bajo la supervisión de las Dra. Victoria Moreno y Dra. Esther Giraldo, está desarrollando un proyecto enmarcado dentro de las líneas de investigación del grupo ‘Novel Approaches in Nervous System Regenerative Medicine’ del Life and Health Sciences Research Institute (Braga, Portugal), liderado por el Dr. Antonio Salgado y el Dr. Nuno Silva, en el ámbito de la regeneración del sistema nervioso. En concreto, se centra en una investigación básica de terapias para el tratamiento de lesión medular. Este proyecto podría llevar a una terapia más efectiva para las lesiones de la médula espinal, aprovechando los beneficios de las sustancias secretadas por las MSC para promover la regeneración neuronal y mejorar la recuperación motora.

Beca para impulsar la investigación con impacto social

Este proyecto es el que ha resultado ganador del 1er programa ‘Beca Spotahome de movilidad para estancias postdoctorales en Europa’, creado para incentivar la investigación en proyectos de alto impacto en la sociedad. Gracias a esta beca, que alcanza una cuantía de 10 mil euros, Beatriz tendrá durante 6 meses los gastos de alojamiento cubiertos en Braga (Portugal), donde desarrollará su investigación.

"La obtención de la beca ha representado un valioso respaldo en mi transición de la etapa predoctoral a la posdoctoral, un proceso muy desafiante. Estoy muy agradecida a Spotahome por su apoyo no solo económico sino personal, que ha sido fundamental para facilitarme cada etapa del proceso. Su iniciativa fomenta de forma extraordinaria el desarrollo profesional de investigadores emergentes", afirma Beatriz.

Spotahome es la plataforma online líder de alquiler de pisos y habitaciones de media y larga estancia, y ha puesto en marcha este programa de becas dentro de su iniciativa de RSC con el objetivo de promover la investigación sin restricciones.

"Buscamos eliminar cualquier barrera que pudiera obstaculizar la dedicación a la investigación en proyectos de alto impacto. Con este programa pionero nos comprometemos a garantizar que el alojamiento en otra ciudad o país no se conviertan en un impedimento. Refleja nuestro firme compromiso con el fomento de la excelencia en la investigación, respaldando a los doctores fuera de su residencia habitual", afirma Eduardo Garbayo, director de operaciones de Spotahome.

Detalles de la investigación: https://bmemea.egnyte.com/fl/kwAeZrvFJU