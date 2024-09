Fersay da las claves para arrancar el lavavajillas

Con una amplia gama de productos que van desde repuestos esenciales hasta accesorios de conveniencia, Fersay se ha convertido en un aliado tanto para técnicos que buscan piezas de repuesto como para el consumidor final que busca mejorar la funcionalidad y eficiencia de sus aparatos El lavavajillas es uno de los electrodomésticos más esenciales en los hogares modernos, pero también uno de los que más suele presentar problemas de funcionamiento. Es común que en algún momento, al intentar ponerlo en marcha, el lavavajillas se encienda, pero no inicie el ciclo de lavado. Ante esta situación, Fersay, líder en soluciones para el mantenimiento de electrodomésticos, ofrece una guía práctica para identificar las posibles causas y cómo solucionarlas antes de recurrir a un técnico.

Antes de empezar, es recomendable tener a mano el manual del lavavajillas. Algunos modelos pueden tener mecanismos de seguridad o bloqueos que impiden que el aparato funcione correctamente para evitar daños mayores.

Si el problema persiste, es posible que la causa sea una de las siguientes:

1. El grifo del agua está cerrado

Uno de los motivos más comunes por los que un lavavajillas no arranca es que el grifo del agua esté cerrado. Es posible que haya sido cerrado por alguna razón y no se haya vuelto a abrir. Es fundamental verificar que el grifo esté completamente abierto para permitir el flujo de agua necesario.

2. Problemas eléctricos

Si el grifo está abierto y el lavavajillas aún no arranca, puede tratarse de un problema eléctrico. Se debe revisar el enchufe y el fusible para asegurarse de que están en buen estado y transmiten la corriente necesaria. Si hay algún fallo en el suministro eléctrico, el lavavajillas no podrá funcionar.

3. Obstrucción en la entrada de agua

Si el agua no está entrando correctamente en el lavavajillas, este podría encenderse pero no funcionar. Es importante revisar las mangueras de entrada de agua para comprobar que están correctamente conectadas y no están obstruidas o dobladas. Un flujo de agua limitado o interrumpido puede ser la causa del problema.

En este sentido, Noelia Carrasco, directora de marketing de Fersay, comenta: "A menudo, los usuarios no se dan cuenta de que un pequeño bloqueo en las mangueras puede detener por completo el funcionamiento del lavavajillas. Por eso es clave realizar una revisión rápida de estos componentes antes de llamar a un técnico".

4. La electroválvula

La electroválvula es la pieza encargada de controlar el flujo de agua hacia el lavavajillas. Si está obstruida o dañada, el lavavajillas no podrá funcionar correctamente. Dado que esta pieza se encuentra en el interior del aparato, puede requerir la intervención de un profesional para su reparación o sustitución.

5. Mantenimiento del filtro

Un filtro sucio o bloqueado también puede impedir el funcionamiento del lavavajillas. Es crucial realizar un mantenimiento regular del filtro, limpiándolo para evitar atascos o acumulación de restos de comida. Esto no solo evitará problemas en el aparato, sino que también previene malos olores en el interior.

Cuidar de tus electrodomésticos es clave para prolongar su vida útil y contribuir al ahorro y la sostenibilidad ambiental. Fersay, líder en accesorios y repuestos para electrodomésticos, ofrece soluciones para mantener cualquier tipo de Pequeño Artículo Electrodoméstico -PAE- en óptimas condiciones y anima a los consumidores a visitar www.fersay.com para obtener más información sobre cómo cuidar de tus electrodomésticos de manera fácil y sencilla.

Con una amplia gama de productos que van desde repuestos esenciales hasta accesorios de conveniencia, Fersay se ha convertido en un aliado tanto para técnicos que buscan piezas de repuesto como para el consumidor final que busca mejorar la funcionalidad y eficiencia de sus aparatos.

Fersay distribuye tanto a cerca de 5.500 técnicos que compran sobre todo los repuestos que necesitan para desarrollar su trabajo, como al cliente final, que puede encontrar en Fersay productos o accesorios que no necesitan intervención técnica, como cajones de frigorífico, botelleros, cestos de lavavajillas, bolsas de aspiradora, cuchilla para un robot de cocina, mandos a distancia, baterías, soportes para televisores, etc.

Fersay es una empresa 100% española, líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Fundada en 1979, se ha consolidado como la primera cadena de su sector en el sur de Europa, con una facturación de 9 millones de euros en 2023 y más de 45 empleados. Durante ese año, la compañía vendió más de 1.300.000 soluciones domésticas y gestionó más de 600 envíos diarios desde sus instalaciones.

La presencia de Fersay es tanto nacional como internacional, distribuyendo sus productos en 37 países, con especial enfoque en Francia y Portugal. En la Península Ibérica, cuenta con 10 tiendas franquiciadas y 75 puntos de venta en establecimientos más grandes con negocios complementarios. Recientemente, ha iniciado su expansión en Andorra y Portugal.

La compañía ha sabido adaptarse a los cambios del mercado, evolucionando desde su origen como servicio técnico de reparación hasta convertirse en un referente en la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos del hogar, pequeño aparato electrodoméstico (PAE), y en la prestación de servicios logísticos para multinacionales. Además, Fersay gestiona canjes de garantías y la red de servicios técnicos.

En línea con las nuevas tendencias de consumo, Fersay continúa ampliando su catálogo de productos de marca propia, que incluye repuestos, consumibles, accesorios para electrodomésticos de las principales marcas del mercado, así como una gama en constante crecimiento de más de 300 productos de pequeño aparato electrodoméstico y accesorios.