Blanca Fernández, ginecóloga de Policlínica Gipuzkoa: "La píldora del día después no debe ser un método anticonceptivo regular, sino una solución de emergencia"

NorLevo, conocida como la pastilla del día después, debe tomarse dentro de las primeras 72 horas tras una relación sexual sin protección, y está disponible sin receta en farmacias, explica Blanca Fernández, ginecóloga de Policlínica Gipuzkoa "Los métodos de anticoncepción de emergencia están diseñados para minimizar el riesgo de embarazo tras relaciones sexuales sin protección o fallos en el anticonceptivo habitual", explica Blanca Fernández, ginecóloga de Policlínica Gipuzkoa. No obstante, la especialista insiste en que "la píldora del día después no debe ser un método anticonceptivo regular, sino una solución de emergencia" y subraya la importancia de "recurrir a métodos anticonceptivos regulares, como preservativos, DIU o anticonceptivos orales". Esta recomendación es especialmente relevante, ya que, según la Encuesta de Anticoncepción en España 2022, el 31,4% de las mujeres españolas ha utilizado la píldora del día después, al menos una vez, especialmente entre los 20 y 39 años.

La ginecóloga de Policlínica Gipuzkoa detalla que los métodos anticonceptivos de emergencia se dividen en pastillas orales y dispositivos intrauterinos (DIUs). Dentro de las pastillas orales, destacan dos opciones principales: NorLevo y ellaOne. La especialista explica que "NorLevo, conocida como la pastilla del día después, debe tomarse dentro de las primeras 72 horas tras una relación sexual sin protección. Está disponible sin receta en farmacias, y puede tomarse varias veces durante el ciclo, aunque no debe reemplazar métodos anticonceptivos regulares". "La eficacia de NorLevo es del 98% si se toma en las primeras 12 horas, pero disminuye a aproximadamente el 60% hacia el tercer día", añade.

En el caso de que hayan pasado más de 72 horas, Blanca Fernández explica que "habría que optar por la pastilla ellaOne, que puede tomarse hasta cinco días después del incidente, pero requiere una consulta con un especialista para su prescripción". Según la ginecóloga, "la tasa de embarazo con NorLevo es de un 2,6%, y con ellaOne, del 2%".

En cuanto a los dispositivos intrauterinos, la ginecóloga de Policlínica Gipuzkoa señala que "tanto el DIU de cobre como el DIU hormonal pueden ser efectivos hasta el quinto día después del fallo anticonceptivo o la relación sin protección, y la inserción debe ser realizada por un especialista". "La tasa de embarazo con cualquiera de los dos DIUs es menor al 1%", añade.

La ginecóloga de Policlínica Gipuzkoa, Blanca Fernández, aclara que las pastillas orales actúan "retrasando o inhibiendo la ovulación, es decir, evitando que el óvulo sea liberado, y, por lo tanto, que pueda ser fertilizado", y subraya que "no es abortivo". En cuanto a los dispositivos intrauterinos, señala que actúan a distintos niveles: "El DIU de cobre ejerce un efecto tóxico dentro del útero y a nivel del óvulo y espermatozoide. El DIU hormonal actúa a nivel endometrial, a nivel del óvulo y espermatozoide, incluso alterando también la ovulación".

Efectos secundarios

Según la especialista, "los efectos secundarios más comunes de la píldora del día después incluyen dolor de cabeza, sangrados intermenstruales, dolor abdominal, mareos y náuseas". También explica que, si se presentan vómitos dentro de las tres horas posteriores a la ingesta, es necesario repetir la dosis.

En caso de sufrir un retraso de más de tres semanas de la menstruación, recalca que "habría que hacerse un test de embarazo". En cuanto a la fertilidad futura, la ginecóloga de Policlínica Gipuzkoa asegura que "no se ha demostrado ninguna alteración en la fertilidad futura de la paciente". También afirma que "si el método no es efectivo y se produce un embarazo, este no conlleva alteraciones morfológicas ni un mayor riesgo de embarazo ectópico".

Vídeos

Píldora del día después. Dra. Blanca Fernández.