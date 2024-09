Ricardo Romero Vallejo explora los lazos filiales a través de la poesía en 'El hijo del padre', su nuevo poemario

El poeta Ricardo Romero Vallejo lanza 'El hijo del padre', una profunda introspección sobre la relación entre un padre y su hijo en el que aborda temas universales como el amor filial, la memoria y el duelo Ricardo Romero Vallejo no es un desconocido en el mundo de la poesía. Con El hijo del padre, su cuarto libro, el autor continúa explorando las complejas conexiones entre la vida y la muerte, una temática recurrente en su obra. Romero Vallejo, que también ha incursionado en el teatro con monólogos poéticos y posee una maestría en Letras Modernas, sigue consolidando su voz en el panorama literario actual. Su último trabajo se presenta como un caleidoscopio de imágenes y emociones, dedicada a la figura paterna como héroe y guía en el día a día.

El hijo del padre es un viaje que recorre la evolución de la relación entre un padre y su hijo. A través de una serie de poemas, el autor captura momentos clave desde la infancia hasta la muerte del padre, abordando con sensibilidad y profundidad la transformación de este vínculo a lo largo de los años. La obra no solo se limita a la experiencia personal, sino que se extiende hacia una reflexión universal sobre el impacto perdurable de los lazos familiares y el legado que trasciende generaciones.

"La importancia de esta relación padre-hijo en el mundo es crucial. Hay un tú que nace muchos años antes que tú, vive lo mejor y lo peor, y, gracias a eso, tu relación con los demás es posible. Así de simple y complejo", explica Romero Vallejo.

Los temas que recorre el poemario son globales, pues se explora el duelo y la memoria en el contexto de la relación filial. Romero Vallejo utiliza la poesía para desentrañar el dolor de la pérdida y la compleja tarea de reconstruir la identidad propia en ausencia de la figura paterna. La muerte, en este poemario, no es solo una despedida: es una invitación a recordar y mantener vivo el legado, el linaje. El autor guía a los lectores a través de las diferentes etapas del duelo, desde la negación hasta la aceptación, y lo hace con una sutileza que permite al lector encontrar sus propias respuestas.

"En algunos de estos poemas es posible encontrar respuesta. El mejor regalo podría ser la presencia. Por eso es tan difícil tratar con la muerte, y hasta después sabes que hay algo presente en ti para siempre".

El estilo del autor es inconfundiblemente cercano. Con un lenguaje emotivo y evocador, sus versos capturan escenas significativas que resuenan con cualquier lector que haya experimentado la complejidad de las relaciones familiares. La poesía de Romero Vallejo no solo narra, sino que su tono íntimo también recrea una conversación personal con el lector. La habilidad que tiene para equilibrar la intensidad emocional con una técnica refinada hace de este poemario una obra destacada dentro del género poético contemporáneo.

"Pase lo que pase, tienes todo para continuar. A pesar de la ausencia, encontrar tus caminos es más fácil cuando han caminado contigo desde niño", asegura el autor.

El hijo del padre es ideal para aquellos lectores que busquen una conexión profunda con la poesía y que hayan experimentado la pérdida o deseen reflexionar sobre su propio legado. Un legado que, como bien recuerda esta obra, perdura junto a los recuerdos con mucha más fuerza que el dolor de la ausencia.

El hijo del padre ya está disponible en librerías.