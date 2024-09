The Future of Data & IOT, el mayor evento online de datificación empresarial

Se celebrará el 19 de septiembre vía streaming y el acceso será libre y gratuito IEBS Digital School, escuela líder online en negocios digitales, presenta The Future of Data & IoT, un evento que reunirá a grandes referentes y líderes digitales del mundo del Big Data, Business Intelligencie, analítica de datos e internet de las cosas.

En este evento de acceso libre y gratuito, que se celebrará el próximo 19 de septiembre, expertos de renombre revelarán cómo han liderado la transformación digital de sus organizaciones gracias a la implementación de tecnologías de datos.

La revolución de los datos ha desencadenado una demanda sin precedentes de profesionales especializados en Big Data. De acuerdo con MarketsandMarkets, este sector crecerá a una tasa anual del 12,7%, pasando de 220,3 mil millones de dólares en 2023 a 401,2 mil millones de dólares en 2028. Además, el auge de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y el internet de las cosas ha convertido a los datos en el nuevo oro del siglo XXI. Como consecuencia, perfiles como el Data Analyst, Big Data Engineer, Data Scientist, Big Data Architect y Chief Data Officer son cada vez más solicitados en el mercado laboral. Los salarios reflejan esta alta demanda: según Glassdoor, un Data Analyst puede percibir un promedio de 35.000 € anuales, mientras que un Chief Data Officer puede llegar a ganar más de 86.000 €.

En este contexto surge The Future of Data & IoT, una jornada dirigida tanto a profesionales como a cualquier persona que se esté introduciendo en el mundo de los datos y quiera conocer cómo generar beneficios en este campo de la mano de grandes profesionales del sector.

En el evento se tratarán temas tan relevantes en la actualidad como la privacidad y la ética de los datos en un contexto global, los pasos clave para hacer realidad la adopción de la IA en las empresas, la transformación digital y sus desafíos y las oportunidades en la era de los datos, entre otros, todo ello dirigido hacia una toma de decisiones más inteligentes y una mejora de la eficiencia operativa.

El programa de ponencias está compuesto por expertos del nivel de Juanjo Silva, Senior Data Science Manager en Chartboost, Antonio Mancebo, Lead data scientist en Fujitsu, Paula Rodríguez, Ingeniera de inteligencia artificial en IBM, Álvaro Alegría, AI & Big Data Value Proposition & Growth at Telefónica Tech y Albert Grau, Marketing Lab Manager en Fundación La Caixa, Xavi Olba, Consultor de Innovación especializado en el ecosistema socio–sanitario y coordinador de la comunidad #SaludONDigital, Alberto Alonso, Sales Specialist Data & AI en Plain Concepts y Román Martín, Director comercial en LIS Data Solutions.

La jornada se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre vía streaming y en el metaverso desde las 18 h y finalizando a las 20 h tras una mesa redonda. Es posible registrarse de forma completamente gratuita desde https://www.thefutureofdata.es/.