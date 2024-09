Tomás Gracia, el mentor de mentores especialista en Ventas On Stage, ayuda a emprendedores a vender high ticket en el escenario

El escenario es una de las herramientas de marketing más potentes para empresarios que quieren fomentar su marca personal y disparar sus ventas. Pero, por supuesto, solo funciona si se sabe cómo hacerlo. Es decir, si se sabe cómo ponerlo a trabajar en favor.

Tomás Gracia, mentor de mentores, con más de 33 años de experiencia en marketing y ventas, lo ha comprobado. Durante su trayectoria profesional ha ayudado -y formado- a más de 50.000 personas, transformando los negocios de miles de emprendedores, llegando a multiplicar sus ventas y las de sus alumnos por encima del billón de euros, y gran parte de su éxito se lo debe al escenario.

Éxito que quiere que logren sus alumnos gracias a una de sus últimas formaciones: Ventas on Stage. Gracia lleva años subiéndose a la tarima en eventos presenciales, con el fin no solo de vender, sino también formar a su comunidad en el mundo de los negocios. Y eso es precisamente lo que hace con este nuevo programa Ventas On Stage.

Instruir a sus alumnos en el arte de la venta sobre el escenario para convertirse en todo un referente del sector.

¿Cómo multiplicar las ventas en el escenario? A menudo, muchos negocios o emprendedores llegan a un punto de inflexión donde necesitan dar un salto y superar los límites que conocían hasta el momento, y es por ello que el escenario se presenta como la solución perfecta.

Gracia defiende que vender en el escenario no solo se trata de soltar un discurso, sino de saber qué decir, y cómo decirlo, por no hablar del lenguaje corporal que juega un papel vital.

Se trata de utilizar las palabras para conectar con el público, mostrar que se comprenden sus problemas, y que hay una forma de solucionarlos gracias al producto o servicio que se ofrece en el escenario. Es decir, el discurso debe hacer reflexionar al potencial cliente, gracias a los puntos de dolor y anhelos, con el fin de que encuentre la clave en lo que se ofrece.

Algunos de estos discursos han llevado a alumnos de Tomás Gracia a facturar -gracias a esta formación- hasta 320 mil euros con un solo evento presencial sobre el escenario. Con lo que confirma el potencial de esta estrategia de ventas que enseña en su nuevo programa Ventas On Stage.

¿Cuáles son las ventajas de apostar por la venta en el escenario? La facturación no lo es todo. Ser capaz de comunicar y conectar con tu audiencia desde lo más alto, como afirma Tomás Gracia, no solo proporciona un incremento de los ingresos.

Uno de los mayores beneficios que tiene la venta en el escenario es lograr convertirse en un referente para sus seguidores. Sitúa al orador como ese experto en el campo a tratar, haciendo que sea la persona a la que recurrir para solucionar los problemas.

Sin duda, esto consigue que dicho emprendedor o marca personal eleve su potencial e influencia sobre el público, haciéndose un hueco -y nombre- en el mercado.

Además, prosigue Gracia, no solo genera más confianza en los seguidores más fieles, sino que afianza relaciones que todavía estaban por madurar y convierte a los oradores en una autoridad frente al público.

Los que deciden optar por esta estrategia de marketing logran ser un claro ejemplo de motivación para su comunidad, vender más y llegar a ser esa marca a la que todos quieren y admiran.