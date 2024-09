Turismo ecológico: Freedom24 analiza cómo aprovechar el impulso de España hacia el turismo verde

Tras desbancar a Francia como el destino turístico más popular del mundo en 2023, es comprensible que el sector turístico español quiera mantener su posición en 2024. Con el creciente enfoque en la sostenibilidad ambiental, el turismo está experimentando cambios importantes, y España está decidida a liderar esta transformación. Los expertos de Freedom24 han analizado la dirección que está tomando el turismo en España y tienen algunas recomendaciones para los inversores interesados en este sector Iberdrola, líder mundial en energías renovables, está bien posicionada para capitalizar el cambio acelerado hacia soluciones energéticas sostenibles. Con una fuerte inversión en tecnologías renovables, un plan estratégico sólido y un enfoque en la innovación, Iberdrola se está convirtiendo en un actor importante en el sector de las energías renovables. Sus importantes recursos financieros, su apuesta por el hidrógeno verde y su compromiso con los principios ESG les sitúan en una buena posición para crecer a largo plazo, además de darles la oportunidad de entrar en el sector turístico con credibilidad y facilidad.

Otra empresa que podría considerar diversificarse en el turismo verde es Acciona S.A., uno de los líderes en infraestructuras sostenibles y energías renovables. Con sus variados proyectos de infraestructura, sus innovaciones tecnológicas y sus ambiciosos planes de expansión en América Latina, Europa y Asia, Acciona es una opción interesante a tener en cuenta para aquellos inversores que estén valorando entrar en el sector turístico en el futuro cercano.

La inversión en energías verdes en España es una prometedora vía de futuro, según Freedom24

El avance hacia el turismo sostenible y neutro en carbono ofrece oportunidades a brókers online, como Freedom24, para asesorar al mundo de la inversión sobre la mejor manera de impulsar un futuro ecológico sin comprometer su cartera. En su voluntad de fomentar el turismo ecológico, el equipo de analistas de Freedom24 ha destacado algunas empresas clave de diversos sectores:

Hoteles

En el sector hotelero, NH Hotel Group destaca como líder con una cartera de marcas diversificada que ofrece una combinación de propiedades de negocios y de ocio. Su sólida presencia en ciudades de europeas y de América Latina, junto con su enfoque en un servicio de alta calidad y la optimización operativa, les convierte en un fuerte actor ecológico en España. En combinación con la adquisición de Minor Hotels, una empresa con una sólida presencia mundial y estabilidad financiera es siempre una buena opción de inversión. Además, otras opciones que no cotizan en bolsa, como Barceló Hotel Group y Riu Hotels & Resorts, son igualmente destacables. Su compromiso con la sostenibilidad y el enfoque en el todo incluido, respectivamente, las convierten en opciones interesantes para inversores con visión.

Aerolíneas y compañías de servicios de viajes

Para los interesados en aerolíneas y compañías de servicios de viajes, International Airlines Group (IAG) y Amadeus IT Group son opciones interesantes. IAG, que agrupa aerolíneas como Iberia, British Airways y Vueling, está en proceso de modernizar sus flotas para reducir su impacto ambiental. Su interés por crecer de forma sostenible y sus esfuerzos por hacer que el transporte aéreo sea menos perjudicial para el medio ambiente la convierten en una perspectiva atractiva para el inversor preocupado por el medio ambiente. Por su parte, Amadeus se especializa en soluciones tecnológicas para todo el sector turístico, incluyendo aerolíneas, hoteles y agencias de viajes. Con la creciente evolución hacia plataformas de reserva digitales, Amadeus está bien posicionada para aprovechar las oportunidades de crecimiento en este ámbito. Sus soluciones innovadoras pueden reducir las ineficiencias de carbono y fomentar el turismo ecológico. Estos puntos fuertes, combinados con un flujo de caja constante y un balance muy positivo, la convierten en una atractiva oportunidad de inversión.

Agencias de viajes online

eDreams ODIGEO es la recomendación para los interesados en agencias de viajes online, ya que es una de las mayores agencias de viajes online de Europa con una gran variedad de ofertas. Su enfoque en la fidelización de clientes y su transición hacia el mundo de los viajes digitales crean una oportunidad perfecta para eDreams. La capacidad de la empresa para promover opciones de viaje sostenibles y respetuosas con el medio ambiente hace que agencias de viajes online como eDreams sean una opción sólida para quienes buscan invertir en turismo ecológico.

El turismo español sigue siendo un sector atractivo que continúa creciendo a pesar de las recientes turbulencias. Sin embargo, no pueden pasarse por alto las repercusiones medioambientales y sociales del crecimiento turístico, y las empresas que participan activamente en prácticas sostenibles y respetuosas con la comunidad tienen más probabilidades de prosperar en el clima actual. Un enfoque equilibrado por parte de gobiernos, inversores y empresas no solo favorece la rentabilidad a largo plazo, sino que también contribuye positivamente al medio ambiente local y globalmente.