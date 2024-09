Pareja (Guadalajara) dona la recaudación de su paella solidaria a Proyecto Hombre

El alcalde de Pareja, Javier del Río, anunciaba ayer, en la Plaza de la Constitución de la villa alcarreña, junto a la Olma Nueva, la entrega de la totalidad de la recaudación -1.700 euros- de la paella solidaria de 2024 a esta ONG que lleva 33 años ayudando a rehacer su vida a personas con todo tipo de adicciones, primero desde Guadalajara y, con los años, extendiendo su labor a toda Castilla-La Mancha El alcalde de Pareja, Javier del Río, anunciaba ayer, al terminar la Paella Solidaria -evento fijo en las fiestas de la villa alcarreña, ahora a punto de comenzar- que el Ayuntamiento que preside entregará 1.700 euros a la Asociación Proyecto Hombre Castilla-La Mancha, es decir, la recaudación íntegra de la edición de este año, de la que se habían vendido, en los días previos y hasta ayer mismo, cerca de 500 tickets.

La Paella Solidaria se celebra cada año como uno de los actos principales del tradicional Día de las Peñas, recogido en el calendario de las fiestas patronales en honor a la Virgen de los Remedios de Pareja. Este día es una jornada de hermandad entre todas ellas, las 28 que hay en Pareja, y es también la mejor prueba de la solidaridad de los parejanos, puesto que su recaudación íntegra se dona cada año a una asociación benéfica, fundación u ONG distinta con relación o actividad en Guadalajara. Como viene haciendo desde hace casi una década, la villa alcarreña la compartió, en la Plaza de la Constitución, en perfecta armonía y escuchando el pasodoble y la música tradicional, que este año ha interpretado la charanga Los Chicuelos de Almoguera.

En el Día de las Peñas de 2024, ofreciendo la recaudación a la ONG Proyecto Hombre, el alcalde de Pareja, hacía dos felicitaciones. En primer lugar, a los vecinos de Pareja, "por su generosidad, por su solidaridad y por su compromiso con causas importantes, como es la entrega de la recaudación íntegra, donada por casi 500 personas, a Proyecto Hombre". Su segunda felicitación era precisamente para la labor enorme de esta ONG. "Felicito a Elena Carrizo, como cabeza visible de su organización, y con ella a todos los que trabajan en ella. Les agradecemos su labor en beneficio de la sociedad, de la provincia de Guadalajara y de la región. Desde los años 90, han ayudado a miles de personas a reencontrar el camino en sus vidas, y eso es lo que hoy queremos poner en valor en este día tan bonito en Pareja, en medio ya de un ambiente festivo", señalaba el regidor antes de hacer entrega a la presidenta de la ONG del compromiso, en nombre del pueblo de Pareja.

Elena Carrizo, directora general de Proyecto Hombre Castilla-La Mancha, señalaba que "venimos desde Guadalajara, con algunos de los usuarios de nuestros centros, para acompañar a Pareja en estos días de fiesta, y para agradecerles su gesto solidario".

Proyecto Hombre Castilla-La Mancha es una organización no gubernamental (ONG) dedicada a la prevención, rehabilitación y reinserción de personas con problemas de adicción. "Les ayudamos a rehacer su vida, a salir del bache, a cambiar y a afrontar los problemas de una manera diferente a cómo lo estaban haciendo, consiguiendo únicamente infelicidad para ellos mismos y para quienes los rodean".

Proyecto Hombre Castilla-La Mancha nace en Guadalajara en 1992 al amparo de la Fundación Solidaridad del Henares. La Fundación Solidaridad del Henares se forma en diciembre de 1992 con el objetivo de acoger y acompañar a las personas excluidas tanto en el ámbito nacional como en el ámbito de la cooperación internacional. "Poco a poco, hemos ido creciendo, aumentando nuestro número de centros y de comunidades terapéuticas, y extendiéndolas desde Guadalajara capital al resto de provincias de la región", señalaba Carrizo ayer en Pareja.

Proyecto Hombre Castilla-La Mancha pertenece a la Asociación Nacional de Proyecto Hombre, garante de la filosofía y metodología de Proyecto Hombre. A su vez, es miembro de la EuroTC, Asociación Europea de Centros de tratamiento para la adicción a las drogas.

Una de las labores más importantes que lleva a cabo en la actualidad Proyecto Hombre es la que realiza en sus centros ambulatorios. "Ahora mismo es el perfil de usuarios a los que más atendemos, personas que consumen alcohol o cocaína, pero que tienen una vida estructurada. Estos centros les permiten acudir a superar sus adicciones dos tardes por semana, después del trabajo o sus quehaceres", explicaba Carrizo.

Se puede estimar que, en todo este tiempo, Proyecto Hombre ha atendido -y ayudado a superar sus adicciones- a más de 15.000 personas. "Estamos muy agradecidos al Ayuntamiento de Pareja, y a su alcalde, Javier del Río, por pensar en nosotros, no solo por los fondos, sino también por la visibilidad que se le da al problema de las adicciones. Estamos en un momento en el que parece que se ha normalizado el consumo de drogas. Dar visibilidad a este problema, ayuda mucho a la sociedad en general", explicaba la directora general, para quien ayudar a los demás, y recibir su agradecimiento, "nos da la fuerza necesaria para seguir haciéndolo, aunque, como yo les digo siempre: 'sois vosotros quienes hacéis el trabajo'".

José Manuel Rodriguez es uno de los beneficiarios de Proyecto Hombre, gracias a cuya labor ha superado su adición a alcohol y las drogas. "Estaba muy descontento con mi forma de ser, con cómo me había portado con los míos. Hablé con psiquiatras, y por iniciativa propia, me acerqué a Proyecto Hombre", contaba en Pareja. Después de once meses en las instalaciones de Bolarque de PH, dos de ellos sin salir, con mucha terapia y "siempre haciendo cosas útiles para la comunidad", y después de superar un proceso arduo, "con muchas lágrimas, contando mi vida para sacar de ella todo lo malo", José Manuel ha vuelto a la vida. "No tenía vida familiar, con mis hijos. Ahora, con Proyecto Hombre, la he recuperado. He vuelto a nacer. Me lo dice la gente que me ve, y así lo siento. Para mí, Proyecto Hombre es vida", terminaba en medio de la alegría del día festivo y emocionante que vivió ayer la villa alcarreña.