Noa Garden; Lujo, seguridad, bienestar y calidades de primera, a 5 minutos de Benidorm

La exclusiva urbanización Noa Garden ha irrumpido en el mercado inmobiliario con una propuesta de villas de lujo que combina a la perfección seguridad, bienestar y calidades de primera. Ubicada estratégicamente a tan solo 6 kilómetros de Benidorm, Noa Garden se perfila como una opción inigualable para aquellos que buscan una vida de ensueño en un entorno seguro y privilegiado.

Seguridad: Un refugio de tranquilidad Vigilancia continua: Protección las 24 horas

La seguridad es uno de los pilares fundamentales en Noa Garden. La urbanización cuenta con un vigilante de seguridad nocturno ubicado en una caseta en la entrada de la urbanización, quien asegura un control riguroso de acceso durante las noches.

Además, Noa Garden está equipada con un avanzado sistema de vigilancia perimetral, proporcionando un nivel adicional de protección 24 horas del día, los 7 días de la semana. Este sistema de seguridad no solo protege a los residentes de cualquier posible intrusión, sino que también brinda una sensación de paz y tranquilidad inigualable.

Cada detalle ha sido cuidadosamente pensado para ofrecer un entorno seguro y protegido, donde las familias pueden disfrutar de su hogar sin preocupaciones.

Calidades de primera: Materiales y acabados excepcionales Construcción de alta calidad

Las villas de Noa Garden destacan por su construcción de alta calidad y sus acabados excepcionales. Para la construcción de estas viviendas, se han utilizado los mejores materiales del mercado, garantizando durabilidad y resistencia. Desde los cimientos hasta los acabados finales, cada detalle ha sido cuidadosamente seleccionado para ofrecer un producto de excelencia.

Diseño moderno, funcional y sostenible

El diseño de las villas combina modernidad y funcionalidad, creando espacios amplios y luminosos que se adaptan a las necesidades de los residentes. Las cocinas están equipadas con electrodomésticos marca Miele, los baños cuentan con sanitarios de alta gama y las zonas de estar, están diseñadas para maximizar el confort y la estética.

Cada villa dispone de amplias terrazas, solarium y jardines privados, proporcionando un espacio adicional para disfrutar del aire libre en la privacidad del hogar. Los grandes ventanales de doble acristalamiento, permiten la entrada de luz natural, creando ambientes cálidos y acogedores.

A su vez, cada vivienda está equipada con sistemas de climatización de alta eficiencia y aislamiento térmico avanzado. Además, el diseño incluye paneles solares para la generación de energía renovable autosuficiente, lo que reduce significativamente el consumo energético.

Entre todas las bondades de esta promoción, cabe resaltar que los jardines privados han sido diseñados mediante una minuciosa selección de plantas autóctonas que requieren menos agua, contribuyendo a un uso más responsable de los recursos. La combinación de estas características garantiza un impacto ambiental reducido y un ahorro energético considerable.

Entorno privilegiado Proximidad a servicios y entretenimiento

Noa Garden goza de una ubicación privilegiada, a tan solo 6 kilómetros de Benidorm. Esta proximidad permite a los residentes disfrutar de la vibrante vida de la ciudad, con sus playas, restaurantes, tiendas y actividades de ocio, al mismo tiempo que se benefician de la tranquilidad y exclusividad que ofrece la urbanización.

Conexiones y accesibilidad

La urbanización está perfectamente conectada con las principales vías de acceso, facilitando el desplazamiento a otras zonas de interés

Una inversión segura y rentable Revalorización y demanda

Invertir en Noa Garden es una decisión inteligente, no solo por las calidades y servicios que ofrece, sino también por su potencial de revalorización. La demanda de viviendas de lujo en zonas exclusivas y bien conectadas como esta, sigue en aumento, lo que garantiza una inversión segura y rentable a largo plazo.

Calidad de vida incomparable

Los residentes de Noa Garden disfrutan de una calidad de vida incomparable, gracias a la combinación de seguridad, bienestar y calidades de primera que ofrece la urbanización. Cada detalle ha sido diseñado para proporcionar un entorno seguro, cómodo y elegante, donde las familias pueden disfrutar de cada momento al máximo.

Noa Garden es mucho más que una urbanización de lujo; es un estilo de vida. Con su seguridad de primer nivel, bienestar integral y calidades excepcionales, se posiciona como una de las mejores opciones en el mercado inmobiliario del levante español.

“Noa Garden ofrece la combinación perfecta de exclusividad y comodidad, convirtiéndose en el lugar ideal para aquellos que buscan lo mejor en su hogar”.

Noa Garden no solo es sinónimo de lujo y exclusividad, sino también de seguridad, bienestar y calidades excepcionales. Esta urbanización representa una inversión segura y rentable, ofreciendo a sus residentes una calidad de vida inigualable en un entorno privilegiado y seguro.