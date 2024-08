Día Internacional de Emisiones Cero: La reducción comienza en la compra de servicios y productos

Cambiando los hábitos de compra se pueden reducir considerablemente las emisiones. EzeeTabs ofrece una amplia gama de productos de limpieza en forma de tabletas solubles en agua que no producen desechos plásticos. Estos novedosos productos de limpieza reducen un 97% las emisiones de CO2 en el transporte, ya que no es necesario transportar agua. Estas tabletas son biodegradables, no contienen sustancias tóxicas, son fáciles de transportar y limpian con gran eficacia El 21 de septiembre se celebra en todo el mundo el Día de Emisiones Cero. Un concepto sencillo que no da lugar a malas interpretaciones; sin embargo, difícil de llevar a cabo en las acciones diarias. El objetivo más importante para la humanidad hoy en día es también conseguir alcanzar las cero emisiones para 2040.

La quema de combustibles fósiles producto de las actividades humanas genera una gran cantidad de gases de efecto invernadero, los cuales están creando una catástrofe ambiental. Cada vez queda menos tiempo, por lo que si se quiere preservar el clima del planeta y garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras, se deben reducir las emisiones hasta llegar a cero. Ese es el compromiso de EzeeTabs, start-up que nació en 2022 pensando en transformar la industria de los productos de limpieza para hacerlos más sostenibles y bajar su huella de carbono.

El planeta se toma un día libre

Cero emisiones es un objetivo ambicioso, pero de vital importancia para las generaciones futuras.

En 2008, el activista canadiense Ken Wallace, se propuso establecer un día dedicado a concienciar al público, a los gobiernos y a las empresas sobre los impactos medioambientales de las emisiones. Así fue como nació el Zero Emissions Day.

La idea de Wallace se resumía en un lema que la representaba completamente "otorgar al planeta un día de vacaciones al año", es decir, honrar al mundo con un día sin emisiones de gases de efecto invernadero en todas las actividades humanas: industria, servicios, agricultura y transporte.

La idea fue cogiendo fuerza con el paso de los años y ya son miles de empresas, instituciones públicas y privadas a lo largo de todo el planeta los que celebran cada 21 de septiembre el Día de Emisiones Cero o también llamado ‘ZeDay’.

EzeeTabs una alternativa sencilla y económica para emitir menos CO₂

Uno de los objetivos marcados en la agenda climática mundial de desarrollo sostenible es alcanzar las cero emisiones antes de 2040. Por este motivo, es necesario comenzar a actuar hoy.

EzeeTabs ofrece productos de limpieza fáciles de transportar y almacenar. Las tabletas, en lugar de detergentes líquidos en botellas, emiten un 97% menos de CO₂. Se necesitan muchos menos camiones para transportar la misma cantidad de producto. Por tanto, es rentable y sostenible para los minoristas, transportarlo y almacenarlo. Con una caja grande de 5 kg de EzeeTabs, se pueden fabricar un total de 750 litros de producto de limpieza, el equivalente a 4 palés llenos de botellas de limpieza, que en conjunto pesan 1.000 kilogramos.

Hoy ya no es necesario llevar a casa pesadas botellas de plástico de un solo uso, que terminarán en la basura de todos modos. EzeeTabs ha lanzado en España unas nuevas tabletas de limpieza prácticas y 100% biodegradables. La gama incluye limpiadores de superficies, máquinas y botellas no tóxicas. Al disolver los limpiadores de superficies en un pulverizador reutilizable con agua tibia, se puede reutilizar las botellas de plástico, reducir los residuos de este material y el transporte de agua, y, por tanto, las emisiones de CO₂. "Además, los productos sostenibles solían ser caros y menos eficaces. Con EzeeTabs, los productos de limpieza eficaces y sostenibles son asequibles para todos", afirma Bob Blankert, CEO de EzeeTabs.

La producción de plásticos de un solo uso y su reciclaje genera también emisiones de CO₂, por lo tanto, ¿por qué seguir con el mismo modelo de producción y uso de plástico de un solo uso? En la actualidad, además de comprar productos de limpieza en pastillas para emitir menos plástico y CO₂, también se pueden comprar alimentos a granel y evitar la compra de todo tipo de productos que vengan en envases de este material.

Oferta de EzeeTabs

La gama incluye limpiadores de superficies (para todo uso, cocina, baño o cristales), limpiadores de botellas y limpiadores de máquinas. Los limpiadores de botellas, al ser biodegradables, son perfectos para limpiar todo tipo de botellas reutilizables (por ejemplo, botellas de agua y botellas SodaStream). Los limpiadores para máquinas se pueden utilizar para limpiar o descalcificar la cafetera, lavavajillas o lavadora. Los precios oscilan entre los 5,99 € por 2 limpiadores de superficies (2 tabletas para 2 botellas de 750 ml) y los 9,99 € por 2-6 limpiadores de máquinas:

Limpiador multiusos (2 tabletas para hacer 2 botellas de 750 ml de producto) - 5,99 € Limpiador de cocina (2 tabletas para hacer 2 botellas de 750 ml de producto) - 5,99 € Limpiador de baños (2 tabletas para hacer 2 botellas de 750 ml de producto) - 5,99 € Limpiador de cristales (2 tabletas para hacer 2 botellas de 750 ml de producto) - 5,99 € Limpiador de botellas (8 tabletas para limpiar 8 veces una botella) - 8,99 € Limpiador para cafeteras (6 tabletas para hacer 6 ciclos de limpieza) -9,99 € Descalcificador para cafetera (2 tabletas para hacer 2 ciclos de descalcificación) - 9,99 € Desengrasante para lavavajillas (2 tabletas para hacer 2 ciclos de limpieza) - 9,99 € Descalcificador para lavavajillas (2 tabletas para hacer 2 ciclos de limpieza) - 9,99 € Limpiador para lavadora (2 tabletas para hacer 2 ciclos de limpieza) - 9,99 € Botella reutilizable rPET (750 ml) - 4,99 €