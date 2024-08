La pedagogía Montessori entra en la escuela tradicional

Cada vez más colegios incorporan este método científico que permite que el niño se desarrolle con libertad, autonomía y acorde con su evolución. Las solicitudes de formación por parte de docentes y administraciones aumentan de forma exponencial año tras año. Tu Guía Montessori ofrece una formación intensiva online la primera semana de septiembre dirigida a educadores y docentes que quieren iniciar un proceso de transformación hacia esta metodología Agosto es un mes muy especial para todas las personas que siguen el legado de la Doctora Maria Montessori, ya que el próximo sábado 31 se celebra el 154 aniversario de su nacimiento.

Cientos de docentes celebran homenajes en su nombre y se reúnen para aplicar las mejores prácticas de sus enseñanzas de cara al próximo inicio de curso.

Cuando María Montessori desarrolló su metodología, no podía imaginar que un siglo y medio después llegaría a convertirse en una de las principales aliadas de las administraciones educativas para transformar sus centros en espacios más innovadores y más adaptados a las necesidades del niño.

"La demanda de formación en esta metodología que busca el aprendizaje basado en la experiencia se ha incrementado exponencialmente desde la pandemia y tras el último cambio a nivel legislativo basado en el desarrollo de competencias", explica Miriam Escacena, experta en esta pedagogía que trabaja con los centros de formación del profesorado de diferentes CCAA y también imparte formación bonificada a través de FUNDAE.

Desde la organización que lidera, Tu Guía Montessori, han diseñado la formación "Montessoriza tu aula", dirigida especialmente a educadores y docentes – aunque también abierta a padres y madres que quieren aplicar este enfoque en sus hogares- que quieren realizar un proceso de transformación hacia esta metodología.

Montessori y el respaldo de la ciencia

"Gracias a las últimas investigaciones de neurociencia, hoy se sabe que lo que la doctora Montessori llamó «mente absorbente» es la maravillosa plasticidad cerebral, especialmente característica durante la etapa de 0 a 6 años. Ya no hay duda de que el aprendizaje va íntimamente ligado al movimiento, la emoción, la experiencia y la interacción. Los científicos han determinado recientemente que se necesita aproximadamente 400 repeticiones para crear nuevas sinapsis en el cerebro, a no ser que se haga a través del juego, en cuyo caso se necesitan entre 10 y 20 repeticiones. ¿Por qué ese empeño en que los niños permanezcan en sus pupitres sin poder moverse, rellenando fichas o realizando actividades dirigidas?". Esta es la reflexión que plantea Escacena, que también dirige el posgrado en pedagogía Montessori acreditado por la Universidad UDIMA de Madrid con 40 créditos ECTS.

"El sistema tradicional está basado en métodos inductivos, obviando el componente emocional y dejando escaso espacio de tiempo para el razonamiento y la deducción, ya que hay que cumplir con las exigencias del currículo. En el libro The Science behing the Genius, Angeline Stoll Lillard desglosa una revisión científica de ocho principios de la pedagogía Montessori: orden, movimiento, libre elección, interés, motivación intrínseca, cooperación, contexto concreto y adulto como guía", explica Escacena.

Todas estas claves junto a ejemplos de aplicaciones prácticas del método se podrán aprender en el curso Montessoriza tu aula, que desde el equipo de Tu Guía Montessori ofrecen como su aportación al homenaje por el nacimiento de Maria Montessori.

