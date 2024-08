De opiniones a resultados: la academia que conquista por su cercanía y profesionalidad

La flexibilidad, la capacidad de adaptación y la calidad de los tutores y profesores son los aspectos más valorados por los alumnos de Opostal durante su preparación de oposiciones En un contexto donde la competencia por acceder a una plaza de empleo público es cada vez mayor, la formación de calidad se ha convertido en un requisito indispensable para quienes buscan asegurar su futuro profesional. En este escenario, la academia de formación online de oposiciones Opostal ha logrado destacar como una de las instituciones más valoradas por los aspirantes a oposiciones en España. Así lo avalan las múltiples opiniones de Opostal que dejan sus alumnos y que evidencian la calidad de la formación.

Con una experiencia de más de 52 años, Opostal no solo ha sabido consolidar su metodología online y personalizada, sino que también ha cosechado un notable reconocimiento por parte de sus alumnos, quienes destacan su flexibilidad, el acompañamiento constante por parte de los tutores, la calidad de las explicaciones de los profesores y la experiencia de su personal.

Uno de los aspectos más resaltados por los estudiantes de Opostal es la flexibilidad que ofrece la academia. Conscientes de las diferentes circunstancias personales y laborales que enfrentan sus alumnos, Opostal ha desarrollado un sistema que permite adaptarse a distintos ritmos de aprendizaje. Una de las alumnas de la academia, Lucía, afirma: "Sin duda tener el respaldo de una academia marca la diferencia. Yo dudaba si apuntarme a una presencial u online y ha sido un acierto elegir las clases online de Opostal porque no pierdo tiempo en desplazarme ni distraerme".

Esta flexibilidad se refleja tanto en la posibilidad de acceder al material didáctico y a las clases en cualquier momento, como en la organización del tiempo de estudio y la planificación personalizada para cada alumno, lo que resulta especialmente útil para aquellos que compaginan la preparación de las oposiciones con otras responsabilidades.

Además, los alumnos valoran muy positivamente el acompañamiento constante que reciben por parte de los tutores. Este apoyo no se limita a resolver dudas puntuales, sino que se extiende a lo largo de todo el proceso formativo, brindando orientación, motivación y seguimiento personalizado también a nivel emocional. "Te proporcionan todo el temario y la atención por parte de los tutores es genial. Mi tutora es alguien que te apoya, te ayuda y te motiva, sea cual sea tu situación, siempre con una sonrisa y viendo la parte positiva que muchas veces, por parte del estudiante, no se ve. Sin lugar a duda, las tutorías con ella son un chute de energía para seguir intentándolo día a día", comenta Carmen, que prepara oposiciones a la Administración del Estado.

La implicación de los tutores y profesores, clave para los alumnos

La calidad de las explicaciones de los profesores es otro de los puntos fuertes que destacan quienes han pasado por las aulas virtuales de Opostal. Con un enfoque claro y directo, los docentes logran desglosar conceptos complejos y presentarlos de manera accesible, interactiva y amena, lo que facilita la comprensión y el aprendizaje.

Esta capacidad didáctica es el resultado de la amplia experiencia y formación del equipo docente, que no solo posee un profundo conocimiento de las materias que imparten, sino también una gran habilidad para transmitir ese conocimiento de forma efectiva. Ana Belén, alumna de auxiliar administrativo del Estado, comenta: "Gracias al equipo Opostal. A los profesores por su dedicación y a la tutora por su compromiso y empatía. Estuve antes en otra academia preparando la misma oposición e iba a abandonar, hasta que encontré por RR. SS. esta academia".

La experiencia del personal de Opostal es, sin duda, otro de los factores que contribuyen a la alta satisfacción de los alumnos. Con más de medio siglo de trayectoria en la formación de opositores, la academia ha sabido adaptarse a los cambios y evolucionar con las demandas del mercado laboral y del sector público. Esta experiencia acumulada se traduce en una metodología totalmente online muy consolidada, que combina las técnicas tradicionales con herramientas innovadoras para ofrecer una preparación integral y de calidad.

Es, precisamente, esta combinación de experiencia, calidad educativa y acompañamiento lo que ha llevado a Opostal a ser una de las academias mejor valoradas por quienes aspiran a una plaza en el empleo público y a triplicar la media nacional de aprobados. "Los profesores no saben hasta qué punto les estoy agradecida por haber aprobado la oposición, ni lo mucho que me han cambiado la vida", explica Ruth, una de las alumnas de la academia.

Por todo ello, la academia Opostal ha sido también reconocida por su excelencia educativa con el galardón "Premio de Excelencia a la Mejor Formación en Empleo Público" otorgado por Capital Radio.

En un entorno tan competitivo como el de las oposiciones, donde cada detalle cuenta, la elección de una academia adecuada puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Opostal, con su sólida trayectoria y la satisfacción que expresan sus alumnos, se posiciona como una opción de confianza para quienes buscan una preparación que les acerque a su objetivo de ingresar al empleo público.