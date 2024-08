En Valencia el sector turístico celebra un verano de récord según Visit València

València se posiciona como uno de los destinos turísticos más atractivos de España, alcanzando cifras históricas en julio de 2024. Con un notable incremento en la llegada de turistas internacionales y un impacto económico significativo en la ciudad, el sector turístico celebra un verano de récord La ciudad de València se ha convertido en la estrella indiscutible del turismo en España durante este verano, marcando un mes de julio de cifras históricas. En plena temporada alta, la ciudad ha logrado atraer a casi 200,000 turistas y registrar más de 483,000 pernoctaciones en hoteles. Pero, ¿qué hay detrás de este éxito?

El empuje del turismo internacional

Uno de los factores clave que explican este auge turístico es el notable incremento de turistas extranjeros. Las noches de hotel realizadas por viajeros internacionales superaron las 330,000, lo que representa un 68% del total de pernoctaciones. Este dato no es menor, ya que muestra cómo València ha logrado posicionarse como un destino atractivo no solo para los turistas nacionales, sino también para aquellos que llegan desde otros países.

Este crecimiento no ha sido accidental. La ciudad ha estado trabajando en mejorar su oferta turística, con una mayor promoción en mercados internacionales y mejoras en la infraestructura hotelera. La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, destacó este impulso internacional como un motor fundamental para las cifras récord que la ciudad ha alcanzado. Además, las políticas locales han jugado un papel importante al facilitar la llegada de estos turistas mediante la mejora de las conexiones aéreas y la oferta cultural.

Contraste con el turismo nacional

Mientras el turismo internacional sigue en alza, el panorama es diferente para los viajeros nacionales. En julio de 2024, València recibió a algo más de 153,000 turistas procedentes de distintos puntos de España, una cifra que muestra un descenso en comparación con años anteriores. Este fenómeno se ha repetido en los últimos dos años, lo que podría indicar un cambio en las preferencias de los turistas nacionales o una competencia más feroz entre destinos dentro del país.

A pesar de esta tendencia, València ha logrado compensar esta caída con el aumento de los turistas internacionales, lo que le ha permitido mantener y superar sus cifras globales. Esta capacidad de adaptación y reorientación hacia nuevos mercados es lo que ha permitido a la ciudad seguir creciendo y mantenerse como uno de los destinos turísticos más importantes de España.

Un año de récords en perspectiva

El éxito de julio no es un caso aislado. Si se observan los datos acumulados de los primeros siete meses de 2024, València ha estado cerca de superar la barrera de los tres millones de pernoctaciones, acercándose a los 4,7 millones alcanzados en todo 2023, el que hasta ahora era el mejor año para el sector turístico de la ciudad. Este ritmo de crecimiento sugiere que 2024 podría convertirse en un nuevo año récord para el turismo en València.

La ocupación hotelera también ha mostrado una mejora significativa. Con un 75,5% de ocupación en julio, la ciudad ha superado en casi un punto el nivel del año anterior, a pesar de que la oferta de plazas hoteleras ha aumentado. Este dato revela que València no solo está atrayendo a más turistas, sino que además está mejorando la calidad y la cantidad de su oferta hotelera.

El impacto económico del turismo

Más allá del número de turistas y pernoctaciones, el impacto económico del turismo en València es evidente. El rendimiento económico de los hoteles ha experimentado un crecimiento importante, con tarifas medias por habitación que alcanzan los 122 euros, un 4,4% más que en el mismo mes del año anterior. Esto no solo refleja un aumento en la demanda, sino también una disposición de los turistas a gastar más por una mejor experiencia.

Este aumento en los ingresos hoteleros tiene un efecto multiplicador en la economía local, beneficiando a otros sectores como la restauración, el comercio y los servicios. Además, genera empleo y contribuye al desarrollo sostenible de la ciudad.

Desafíos y sostenibilidad

A pesar de los resultados positivos, el crecimiento del turismo plantea también algunos desafíos. La sostenibilidad del modelo turístico es uno de los temas que más preocupa a las autoridades locales y a los ciudadanos. La llegada de grandes cruceros a la ciudad ha generado un intenso debate político y social. Mientras algunos sectores piden medidas para controlar el impacto de estos megacruceros, otros defienden su aportación económica.

La sostenibilidad no es solo una cuestión ambiental, sino también de calidad de vida para los residentes. El equilibrio entre un turismo que genera riqueza y el bienestar de los habitantes de València será clave para el futuro del sector.

El éxito turístico de València en julio de 2024 es innegable, pero también plantea preguntas importantes sobre el futuro. ¿Podrá la ciudad mantener este ritmo de crecimiento sin comprometer su sostenibilidad? ¿Cómo afectará la evolución del turismo internacional y nacional a la economía local a largo plazo? Son cuestiones que tanto las autoridades como los ciudadanos deberán considerar.

Por ahora, València celebra sus récords y se prepara para cerrar un año histórico. La clave estará en cómo maneje los desafíos que vienen con este éxito, asegurando que el turismo siga siendo un motor de desarrollo, pero de forma equilibrada y sostenible.