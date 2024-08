Inteligencia artificial y computación cuántica, entre los retos de la VI Convocatoria de aceleración de startups de TrenLab de Renfe

La compañía lanza un nuevo desafío a las tecnológicas emergentes con retos que ponen el foco en tecnologías clave para la transformación del sector ferroviario. Las startups ganadoras recibirán 50.000 euros para desarrollar un piloto y optarán a un contrato con Renfe de hasta un millón de euros Asistentes virtuales que ayudan a los clientes a encontrar sitio en el próximo tren, actualización instantánea de la información sobre rutas o cambio de andenes, captura de datos mediante reconocimiento de voz, cifrado de datos que blindan las operaciones ferroviarias y las hacen invulnerables a los ciberataques, etc. Estas son solo algunas de las soluciones que busca Renfe a través de la VI Convocatoria de su programa de aceleración TrenLab, que la compañía acaba de lanzar y cuyo plazo de presentación finaliza el 10 de septiembre.



La principal operadora ferroviaria del país avanza en su consolidación de liderazgo innovador con su apuesta por la innovación abierta, esta vez poniendo el foco en la inteligencia artificial (IA) y la computación cuántica. El rol transformador de la IA en el sector ferroviario lleva ya varios años consolidándose y se prevé que tenga un elevado impacto prácticamente en todos los sectores económicos.

Por su parte, la computación cuántica se encuentra en estado incipiente, pero los datos de inversión en todo el mundo permiten hacerse una idea de la importancia de la carrera por liderar esta tecnología, que será decisiva para el sector ferroviario y de la movilidad en general. Solo en 2023 se realizaron inversiones por 1,2 billones de dólares en todo el mundo, según The Quantum Insider, y más de 30 gobiernos se han comprometido con más de 40.000 millones de dólares en financiación pública para tecnologías cuánticas en la próxima década. Además, la computación cuántica tiene una estrecha relación con la inteligencia artificial, pues ambas tecnologías pueden beneficiarse mutuamente.

Cuatro retos para desafiar al ecosistema de startups

En las pasadas cinco ediciones se lanzaron desafíos relacionados con la digitalización, el metaverso, la inteligencia artificial, la sostenibilidad o la experiencia de cliente. La VI Convocatoria de TrenLab que ahora se abre, y cuyo plazo de presentación termina el 10 de septiembre, propone a las startups los siguientes retos:

Transformación de la atención al cliente en estaciones basada en IA Renfe busca soluciones tecnológicas innovadoras que, aprovechando las capacidades avanzadas de la IA, transformen el sistema de atención al cliente en las estaciones, convirtiéndolo en un centro de atención integral y eficiente para ofrecer respuestas rápidas, personalizadas y efectivas a los pasajeros para resolver sus necesidades de manera proactiva.

Mejora de la información al cliente en tiempo real Continuando la apuesta por la inteligencia artificial, Renfe busca soluciones que mejoren la experiencia del cliente mediante la provisión de información en tiempo real antes, durante y después de los viajes, ofreciendo un mayor nivel de interacción con Renfe a través del feedback instantáneo y la escucha activa de los clientes.

Automatización y digitalización del mantenimiento ferroviario Renfe busca automatizar y digitalizar la captura de datos durante la ejecución del mantenimiento del material rodante para mejorar la eficiencia y precisión en los procesos de inspección, reporte y gestión de la documentación técnica y de las piezas reparables y no reparables.

Eficiencia operativa con Quantum Computing Renfe también apuesta por la computación cuántica para, mediante la implementación de algoritmos cuánticos que permitan una toma de decisiones más rápida y precisa, abordar desafíos críticos en la optimización de horarios y rutas, la asignación eficiente de recursos como trenes y tripulación, así como el fortalecimiento de la ciberseguridad.

Un programa de aceleración único

Renfe entiende la innovación abierta como un espacio de colaboración y cocreación, en el que la operadora ferroviaria se implica a fondo. Por eso, además de ofrecer a las empresas tecnológicas ganadoras de los retos 50.000 euros para el desarrollo de sus pilotos y la oportunidad de conseguir un contrato de hasta un millón de euros, pone a su disposición una red de expertos y mentores de sus distintas unidades de negocio, que aportan su conocimiento y experiencia para un desarrollo óptimo de los pilotos.



Además, los emprendedores tendrán formación especializada, masterclasses y talleres y actividades sobre materias clave para el crecimiento de una startup, como la comunicación, las ventas, el asesoramiento legal o las inversiones.



Hasta la fecha, TrenLab ha analizado hasta 1.200 startups, de las cuales 22 han sido aceleradas. Por su parte, Renfe ha invertido más de 2,3 millones de euros en los pilotos desarrollados a partir de la aceleradora y se han materializado contratos por valor de 4,7 millones de euros con startups como Visualfy, Greemko, AllRead y Limmat Group, que se han convertido en proveedoras de la compañía.

Toda la información está disponible en www.trenlab.es