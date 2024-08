Grupo Euroformac destina 500.000 euros a becas para impulsar la formación profesional tecnológica en España

La distribución de las becas abarca desde grados medios hasta másteres en ciberseguridad, fomentando un ecosistema de crecimiento en el sector Grupo Euroformac, entidad con 25 años de experiencia en el sector de la educación, ha dado un paso significativo hacia la democratización de la formación profesional en España. En su compromiso por apoyar a los jóvenes talentos tecnológicos, el grupo ha decidido otorgar 500.000 euros a las Becas Impulsa, destinadas a facilitar el acceso a la educación para aquellos estudiantes que no hayan podido acceder a las becas MEC o a las becas de la Comunidad de Madrid.

El programa de becas, que suma un total de 500.000 euros, se distribuirá en diferentes ciclos formativos para maximizar su impacto. 100.000 euros estarán destinados al Grado Medio, 300.000 euros se asignarán a los grados superiores en Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW), Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) y Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIC), y otros 100.000 euros se destinarán al Máster de Ciberseguridad Oficial.

Con estas becas, Grupo Euroformac busca no solo ofrecer una oportunidad educativa a jóvenes que de otra manera no podrían acceder a ella, sino también contribuir al desarrollo de un sector tecnológico en constante evolución en el país. La educación dual, que permite a los estudiantes trabajar desde el primer año en empresas asociadas, será un componente clave en esta iniciativa, proporcionando a los becados una valiosa experiencia práctica que complementará su aprendizaje teórico.

"Desde FP Euroformac queremos asegurar que el talento tecnológico del futuro no se vea limitado por la falta de recursos económicos", afirma Álvaro Castedo, director de Marketing de FP Euroformac. "Estamos comprometidos con la formación de profesionales capacitados que puedan afrontar los desafíos del mañana, y nada es más importante que invertir en la educación de nuestros jóvenes".

Los 500.000 euros que el grupo de formación ha destinado a las Becas Impulsa, supondrá un hito en el acceso a la educación en el ámbito de la formación profesional especializado en tecnología, fomentando así un ecosistema de competencia y crecimiento en el sector tecnológico español.

FP Euroformac, gracias a ser el único centro de Formación Profesional adscrito a la Asociación Española para la Digitalización (DigitalES), ha logrado importantes alianzas y convenios con grandes empresas como NTT Data, Accenture, Dominion, Tower Consulting, Oesia, etc. para que sus alumnos puedan realizar sus prácticas gracias al modelo dual de FP y empezar a trabajar desde el primer año. Además, FP Euroformac es centro oficial de grandes partners tecnológicos como Microsoft, Amazon, Google, Cisco Partner, Oracle, Palo Alto, Red hat, Python Institute, Linux Professionaly Institute, etc.

El Grupo FP Euroformac cuenta actualmente con dos centros en Madrid, uno ubicado en el distrito de Aravaca en la calle Pablo Iglesias n.º 53 y, el otro de reciente apertura, se localiza en el barrio de Barajas/ Alameda de Osuna, en la calle San Severo n.º 18.

Sobre Tech Hub FP Euroformac

Tech Hub FP Euroformac, el Centro Tecnológico Oficial de Formación Profesional especializado en informática y comunicaciones, destaca por su enfoque pionero y vanguardista en la formación tecnológica. Con más de 25 años de experiencia en el sector, se ha posicionado como una referencia en la formación continua y la capacitación para el empleo. Su estrecha colaboración con las empresas y su certificación como centros oficiales de la Comunidad de Madrid garantizan una formación orientada a las necesidades del mercado laboral.

Tech Hub FP Euroformac ha sido galardonado este año como Mejor Centro de Formación Profesional, Mejor Centro FP 2024 de Informática por los Premios Excelencia Educativa y se incluye entre los 10 mejores centros de FP por Estrategia B&F Consulting en el FP Ranking 2024.