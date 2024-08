Theriva Biologics anuncia el desdoblamiento inverso de sus acciones

La compañía ha anunciado un desdoblamiento inverso de sus acciones ordinarias emitidas y en circulación Theriva Biologics, Inc. (NYSE American: TOVX), una empresa diversificada de fase clínica que desarrolla terapias diseñadas para tratar enfermedades en áreas de gran carencia, ha anunciado un desdoblamiento inverso de sus acciones ordinarias emitidas y en circulación, con un valor nominal de 0,001 dólares por acción, en una proporción de una (1) acción ordinaria por cada veinticinco (25) acciones ordinarias, con efecto a partir de las 00:01 horas (hora del este) del 26 de agosto de 2024 (la «fecha efectiva»). Las acciones ordinarias de la Empresa comenzarán a cotizar sobre una base ajustada al desdoblamiento cuando el mercado inicie su actividad el 26 de agosto de 2024. El desdoblamiento inverso de las acciones recibió la aprobación del Consejo de administración de la Empresa el 15 de agosto de 2024. De conformidad con las leyes del Estado de Nevada, lugar de constitución de la Empresa, el Consejo de administración de esta última está facultado para proceder a un desdoblamiento inverso de las acciones sin la aprobación de los accionistas en caso de que el número de acciones ordinarias autorizadas y el número de acciones ordinarias en circulación se reduzcan de forma proporcional. Con el fin de llevar a cabo el desdoblamiento inverso de sus acciones, la Empresa presentará un certificado de modificación de sus estatutos, en su versión modificada, ante el Secretario de Estado de Nevada. Las acciones ordinarias de la Empresa seguirán cotizando en la Bolsa de Nueva York (NYSE) con el símbolo «TOVX», pero lo harán con el nuevo número CUSIP 87164U 508.

Tras el desdoblamiento inverso, cada veinticinco (25) acciones ordinarias en circulación antes del mismo se convertirán automáticamente en una (1) nueva acción ordinaria sin que sus titulares tengan que intervenir, y el número de acciones ordinarias en circulación se reducirá de 25.131.230 acciones a 1.005.249 acciones sin tener en cuenta las acciones fraccionarias.

Dicho desdoblamiento inverso de acciones se efectúa con el fin de garantizar que la Empresa pueda satisfacer los requisitos de precio por acción de la Bolsa de Nueva York (NYSE American), bolsa en la que cotiza actualmente la Empresa.

No se emitirán acciones fraccionarias como consecuencia del desdoblamiento inverso de acciones. Aquellos accionistas que, de otro modo, tendrían derecho a una acción fraccionaria por poseer un número de acciones no divisible en partes iguales mediante la relación de desdoblamiento inverso de 1 (una) por veinticinco (25), tendrán derecho a recibir con carácter automático una acción fraccionaria adicional de las acciones ordinarias de la Empresa de forma a redondear hasta la siguiente acción entera.

El agente de transferencias de la Empresa, Equiniti Trust Company, que también actúa como agente de canje en relación con el desdoblamiento inverso, enviará, a los accionistas registrados que posean certificados de acciones, instrucciones relativas al canje de sus antiguos certificados por los nuevos, en caso de que así lo deseen. Los accionistas que mantengan sus acciones en cuentas de corretaje o a nombre del corredor de bolsa no están obligados a tomar medidas para proceder al canje de sus acciones.

Acerca de Theriva™ Biologics, Inc.

Theriva™ Biologics (NYSE American: TOVX) es una empresa diversificada de fase clínica que desarrolla terapias diseñadas para tratar el cáncer y enfermedades relacionadas en áreas de gran carencia. La Empresa ha estado desarrollando una nueva plataforma de adenovirus oncolíticos diseñada para la administración intravenosa, intravítrea y antitumoral con el fin de desencadenar la muerte de las células tumorales, mejorar el acceso de las terapias oncológicas coadministradas al tumor y promover una respuesta antitumoral sólida y sostenida por parte del sistema inmunitario del paciente. Los principales candidatos de la empresa son: (1) VCN-01, un adenovirus oncolítico diseñado para replicarse de forma selectiva y agresiva dentro de las células tumorales, y para degradar la barrera del estroma tumoral que sirve de importante barrera física e inmunosupresora al tratamiento del cáncer; (2) SYN-004 (ribaxamasa), diseñado para degradar ciertos antibióticos betalactámicos intravenosos de amplio uso dentro del tracto gastrointestinal (GI) para evitar daños en el microbioma, limitando así el crecimiento excesivo de organismos patógenos como los ERV (enterococos resistentes a la vancomicina) y reduciendo la incidencia y la gravedad de la enfermedad aguda de injerto contra huésped (EICH aguda) en receptores de trasplantes alogénicos de células hematopoyéticas (TCH); y (3) SYN-020, una formulación oral recombinante de la enzima fosfatasa alcalina intestinal (FAI) producida bajo condiciones establecidas por las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) actuales y destinada a tratar enfermedades GI tanto locales como sistémicas. Para obtener más información, consulte el sitio web de Theriva Biologics en www.therivabio.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. En algunos casos, las declaraciones prospectivas pueden identificarse por terminología como «puede», «debería», «potencial», «continuar», «se prevé», «anticipa», «pretende», «planea», «cree», «estima» y expresiones similares, e incluyen declaraciones relativas a nuestro desdoblamiento de acciones previsto. Estas declaraciones prospectivas se basan en las expectativas y suposiciones de la dirección en la fecha de este comunicado de prensa y están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles de predecir y que podrían hacer que los resultados reales difirieran sustancialmente de las expectativas y suposiciones actuales con respecto a las establecidas o implícitas en cualquier declaración prospectiva. Los factores importantes que podrían hacer que los resultados reales difirieran sustancialmente de las expectativas actuales incluyen, entre otros, que el desdoblamiento de acciones tenga el efecto deseado, la capacidad de seguir registrando pacientes según lo previsto, la generación de datos clínicos que establezcan que VCN-01 puede conducir a mejores resultados clínicos para los pacientes con PDAC y otros cánceres de tipo sólido; que los productos de estudio aspirantes de la empresa y de VCN demuestren seguridad y eficacia, así como resultados que sean coherentes con los resultados anteriores; la capacidad de completar los ensayos clínicos a tiempo y lograr los resultados y beneficios deseados; la capacidad de obtener la aprobación reglamentaria para la comercialización de los productos aspirantes o de cumplir los requisitos reglamentarios en curso, las limitaciones reglamentarias relativas a la capacidad de la empresa y de VCN para promover o comercializar sus productos aspirantes para las indicaciones específicas, la aceptación de los productos aspirantes en el mercado y el éxito del desarrollo, la comercialización o la venta de los productos de la empresa y de VCN, los avances de los competidores que hagan que dichos productos queden obsoletos o no sean competitivos, la capacidad de la empresa y de VCN para mantener los acuerdos de licencia, la continuidad del mantenimiento y crecimiento del patrimonio de patentes de la empresa y de VCN, la capacidad para seguir contando con una buena financiación y otros factores descritos en el informe anual de la empresa en el formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2023 y en sus otros documentos presentados ante la SEC, incluidos los informes periódicos posteriores en los formularios 10-Q y los informes actuales en el formulario 8-K. La información contenida en este comunicado se proporciona únicamente a fecha de este comunicado y Theriva Biologics no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas expresadas en este comunicado de prensa, ya sea a causa de una nueva información, acontecimientos futuros o por cualquier otro motivo, a menos que así lo estipule la ley.