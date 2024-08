Tras las vacaciones, es común que muchas personas necesiten reorganizar sus finanzas para cerrar el año en buena posición. Sunday Marketplace sugiere revisar gastos, ajustar el presupuesto, priorizar el pago de deudas y retomar el hábito de ahorro. Además, se recomienda revisar inversiones y establecer metas claras para finalizar el año con estabilidad financiera. Con planificación y disciplina, es posible mantener una economía personal saludable Después de disfrutar de unas merecidas vacaciones, es común que muchos se encuentren con la necesidad de poner en orden sus finanzas y planificar el cierre del año. Desde Sunday Marketplace, se ofrecen algunos consejos prácticos para ayudar a reorganizar las finanzas y asegurarse de terminar el año en una buena posición financiera.

Revisar y evaluar los gastos es el primer paso. Se recomienda agrupar todos los recibos y estados de cuenta para tener una visión clara de cuánto se ha gastado y en qué. Según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), aproximadamente el 60% de los españoles exceden su presupuesto vacacional, lo que hace crucial esta revisión para ajustar las finanzas post-vacacionales.

Con los datos de los gastos en la mano, es momento de establecer un nuevo presupuesto para los meses restantes del año. Es importante incluir todas las categorías esenciales, como alimentos, vivienda, transporte y, por supuesto, un apartado para ahorro y emergencias. Se sugiere utilizar aplicaciones de gestión financiera que ayuden a seguir y controlar el presupuesto, como Fintonic o Mint. Sunday Marketplace recomienda la disciplina y constancia en el seguimiento del presupuesto para evitar futuros desajustes financieros.

Si se utilizaron tarjetas de crédito o préstamos para financiar las vacaciones, es importante priorizar el pago de estas deudas. Según datos del Banco de España, el uso de tarjetas de crédito tiende a aumentar durante el verano, lo que puede llevar a intereses elevados si no se gestionan adecuadamente. Se aconseja enfocarse en pagar las deudas con los intereses más altos primero para reducir el coste total de los préstamos.

Es esencial volver a encarrilar los ahorros después de las vacaciones. Se puede considerar automatizar los ahorros para asegurarse de que una parte de los ingresos se destine directamente a la cuenta de ahorros. Según un estudio de la Universidad de Navarra, el 45% de las personas encuentra difícil ahorrar después de un periodo de gastos elevados, por lo que la automatización puede ser una estrategia eficaz.

Este es un buen momento para revisar las inversiones y asegurarse de que estén alineadas con los objetivos financieros a largo plazo. Diversificar la cartera para mitigar riesgos y consultar con un asesor financiero si es necesario son pasos recomendables. El análisis de expertos financieros de Morningstar sugiere que revisar y ajustar las inversiones al menos dos veces al año puede mejorar significativamente el rendimiento financiero. Sunday Marketplace enfatiza la importancia de una revisión regular para mantener una cartera de inversiones saludable.

Si no se tiene un fondo de emergencia, ahora es el momento de empezar a construir uno. Este fondo debe cubrir de tres a seis meses de gastos básicos y debe estar fácilmente accesible en caso de una emergencia financiera. Según la Fundación BBVA, tener un fondo de emergencia puede proporcionar una gran tranquilidad y estabilidad financiera.

Finalmente, es recomendable establecer metas financieras claras para cerrar el año. Estas pueden incluir ahorrar una cierta cantidad de dinero, pagar una deuda específica o aumentar las inversiones. Tener objetivos concretos ayuda a mantener el enfoque y la disciplina en la gestión financiera. Sunday Marketplace OÜ aconseja definir metas alcanzables y realistas para asegurar un cierre de año exitoso.

Reorganizar las finanzas después de las vacaciones y prepararse para el cierre del año no tiene por qué ser una tarea ardua. Con un poco de planificación y disciplina, se puede asegurar una salud financiera robusta y estable. La clave está en revisar, planificar y actuar de manera proactiva. "Buena suerte y éxito en la gestión financiera".