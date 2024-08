OPTICA’M analiza cuáles son los diferentes tipos de lentes de contacto más demandados del mercado de la visión

La adaptación precisa de las lentes de contacto es crucial para garantizar comodidad y eficacia visual. Utilizar lentes que no se ajusten correctamente puede provocar molestias y afectar negativamente la salud ocular Las lentes de contacto son unas lentes finas curvadas que se colocan sobre la película lagrimal que cubre la superficie del ojo para corregir problemas de visión como la miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia, o simplemente para cambio estético del color de los ojos. Existen varios tipos de lentes de contacto en el mercado, cada uno diseñado para satisfacer diferentes necesidades y preferencias.

Tipos de Lentes de Contacto

Lentes de contacto blandas

Las lentes de contacto blandas están hechas de materiales plásticos flexibles llamados hidrogeles. Estas lentes son muy delgadas y se adaptan fácilmente a la forma del ojo, proporcionando una comodidad inmediata al usuario. Los últimos hidrogeles de silicona, una versión avanzada de estos materiales, permiten una mayor transmisión de oxígeno al ojo, lo que reduce el riesgo de infecciones y aumenta la comodidad durante su uso prolongado.

Cada vez con un reemplazo más frecuente como su uso diario o mensual, ofrecen una alternativa muy eficaz a la clásica lente blanda.

Ventajas:

Comodidad inmediata.

Buena permeabilidad al oxígeno.

Disponibles una amplia gama de prescripciones

Posibilidad de fabricación personalizada. Lentes de contacto rígidas permeables al gas (RGP)

Las lentes RGP son más duraderas y ofrecen una visión nítida como las lentes blandas. Están hechas de materiales que permiten el paso de oxígeno al ojo, lo que es crucial para la salud corneal. Aunque pueden requerir un periodo de adaptación más largo, muchos usuarios prefieren estas lentes por la calidad de salud visual que proporcionan.

Ventajas:

Visión nítida y clara.

Mayor durabilidad.

Menos propensas a la acumulación de depósitos.

Menos riesgos de infecciones oculares. Lentes de contacto esclerales.

Las lentes esclerales combinan un centro rígido permeable al gas con una falda de hidrogel o hidrogel de silicona. Esto proporciona la claridad óptica de las lentes RGP junto con la comodidad de las lentes blandas. Son ideales para personas con condiciones específicas, post intervenciones corneales y astigmatismos de difícil corrección con lente blanda clásica.

Ventajas:

Claridad visual superior.

Comodidad comparable a las lentes blandas.

Adecuadas para condiciones oculares específicas. Lentes de contacto de hidrogel de silicona

Estas lentes son una evolución de las lentes blandas, permitiendo una mayor transmisión de oxígeno. Esto las hace adecuadas para usos prolongados y para usuarios con ojos más sensibles. Son actualmente las más populares en el mercado debido a su combinación de comodidad y salud ocular. Disponibles con filtro UV . Su reemplazo frecuente aumenta la agudeza visual y evita infecciones.

Ventajas:

Alta permeabilidad al oxígeno.

Comodidad durante todo el día.

Adecuadas para uso prolongado.

Tintadas para un mayor confort en su manejo. Importancia de la adaptación de las lentes de contacto y la alta tecnología.

La adaptación precisa de las lentes de contacto es crucial para garantizar comodidad y eficacia visual. Utilizar lentes que no se ajusten correctamente puede provocar molestias y afectar negativamente la salud ocular. En este contexto, la tecnología de vanguardia juega un papel fundamental. Un ejemplo destacado es el dispositivo MYAH, una herramienta innovadora que revoluciona la forma en que adaptamos las lentes de contacto.

El MYAH no solo es esencial en el control de la miopía, sino que también ofrece una solución avanzada para la adaptación de lentes de contacto. Este dispositivo evalúa con precisión el intercambio lagrimal y mide la evaporación de la lágrima, dos aspectos críticos para una adaptación óptima. La cantidad y calidad de la lágrima es determinante en la comodidad y confort de las lentes como en la prevención de complicaciones asociadas a una mala elección de la lente adaptada.

Con el MYAH, los profesionales de la visión pueden ofrecer una adaptación personalizada que minimiza los riesgos y maximiza el confort. La alta tecnología del MYAH asegura que cada lente se ajuste perfectamente a las necesidades individuales de cada usuario, proporcionando una visión clara y una experiencia confortable. En definitiva, la integración de herramientas avanzadas como el MYAH es esencial para elevar la calidad del cuidado ocular y la satisfacción del cliente.

Servicios de adaptación en OPTICA’M

Los profesionales de OPTICA’M ofrecen un servicio integral de adaptación de todo tipo de lentes de contacto. Adaptan lentes blandas, rígidas permeables, cosméticas, terapéuticas, control de miopía, orto-k, monofocales y progresivas. Cada persona tiene necesidades y preferencias diferentes, por lo que Optica'm cuenta con una amplia gama de opciones para adaptarse a las necesidades de todos sus clientes.

Durante la adaptación, realizan una evaluación completa de tus ojos, desde la medición de la curvatura de la córnea, la evaluación de la calidad y cantidad de la lágrima y el tiempo de evaporación de la misma y como no, la determinación de la potencia necesaria según el tipo de lente. Con toda esta información, se puede recomendar las mejores opciones de lentes de contacto para cada paciente.

Además, brindan instrucciones detalladas sobre cómo manipular y cuidar tus lentes, así como pautas sobre la duración de uso y reemplazo de las mismas. El equipo de OPTICA’M está disponible para responder cualquier pregunta o inquietud que pueda tener el paciente, durante el proceso de adaptación. "Nuestro objetivo es asegurarnos de que te sientas cómodo y seguro usando lentes de contacto, y que obtengas la mejor visión y comodidad posible", afirma Mònica Gómez, CEO de OPTICA’M.

Las lentes de contacto son una excelente opción para la corrección visual, ofreciendo flexibilidad y comodidad. La elección del tipo de lente depende de varios factores, incluyendo las necesidades visuales, la salud ocular y las preferencias personales.

Asegurarse de que las lentes estén bien adaptadas es esencial para garantizar una experiencia cómoda y segura. OPTICA’M está comprometida a proporcionar servicios de adaptación personalizados para que los pacientes puedan disfrutar de los beneficios de las lentes de contacto sin preocupaciones.