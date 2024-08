Locotoo refuerza su proceso de selección de franquiciados

Ante este dato, Empresas Autistas y One Smile to Change the World se unen para concienciar y promover la comprensión y el apoyo necesario para garantizar que cada individuo en el espectro del autismo se desarrolla plenamente y participe en la sociedad de manera equitativa En el marco del Día Internacional de la Juventud, es necesario subrayar la importancia de apoyar a los jóvenes autistas, quienes merecen un entorno inclusivo y comprensivo para desarrollarse plenamente en la sociedad.