Ósmosis zoroástrica en el judaísmo

El zoroastrismo ejerció una influencia decisiva en el judaísmo. Y a través del judaísmo, en el cristianismo... Durante el exilio de los hebreos en Babilonia, cuando se produjo la primera destrucción del templo en el 586 a. C., allí los judíos se pondrán en contacto con la tradición zoroastrista. Sobre todo, con su tradición literaria y también con las tradiciones literarias mesopotámicas precedentes. Todo ese sistema de creencias, de mitos, las cosmogonías y todo ese sistema de valores religiosos, entrarán decisivamente en la religiosidad judía a través de ese encuentro con el zoroastrismo en Babilonia en el siglo sexto a. C. ¿Qué cosas tiene que agradecerle el cristianismo al zoroastrismo? El propósito de la batalla entre el bien y el mal; en la vida. La idea de un juicio final, después del cuál vendrá la eternidad o la condenación. El libre albedrío y con él, el pensamiento de que no todo está predeterminado y de que cada cual es responsable de sus acciones. Los conceptos de cielo e infierno como lugares donde irán las almas después del juicio final. La figura del diablo, ya que en el Antiguo Testamento nombra a Satanás, pero esta palabra no es un nombre, sino un título que significa “el acusador”. En el libro sagrado del Avesta ya habla de un Mesías y los judíos exiliados en Babilonia lo hicieron suyo. Y entre otras muchas cosas. l a figura de los Reyes Magos, ya que “magi” es la palabra que en el zoroastrismo designa a los sacerdotes. Opino que el conocimiento de los porqués, más que para desmentir, ha de servir para comprender…