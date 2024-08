Neosalus revoluciona la cardioprotección de espacios con tecnología y conectividad

Neosalus, líder en innovación tecnológica para la salud y seguridad, está expandiéndose y superando los límites en el campo de la cardioprotección con su propuesta de desfibriladores semiautomáticos inteligentes. Este exitoso planteamiento tecnológico está posicionando a la empresa a la cabeza del sector, proporcionando soluciones innovadoras para la protección de espacios mediante dispositivos completamente conectados y autónomos El servicio de renting o alquiler de desfibriladores de Neosalus destaca por su capacidad para gestionar automáticamente situaciones críticas, gracias a una serie de funciones interconectadas que garantizan una respuesta rápida y eficaz en casos de emergencia. Una de las características más destacadas es su conexión a Internet, que no solo permite un monitoreo constante, sino también una gestión integral del mantenimiento de los desfibriladores, asegurando así una serie de funcionalidades diseñadas para salvar vidas de manera eficiente y coordinada.

Conectividad y gestión inteligente

Cada desfibrilador está equipado con una SIM integrada que soporta conexiones 3G, 4G y 5G, asegurando una conectividad continua y fiable. Esta característica permite varias funcionalidades clave:

Llamada automática a servicios de emergencia: En caso de activación, el desfibrilador realiza automáticamente una llamada al sistema de emergencias (112/061), proporcionando información crucial y asegurando que la ayuda esté en camino sin retrasos.

Gestión del mantenimiento a distancia: La conexión a Internet también facilita la gestión del mantenimiento de los dispositivos. Los técnicos pueden supervisar el estado de los desfibriladores, realizar diagnósticos remotos y programar intervenciones preventivas o correctivas, garantizando así que los equipos estén siempre en perfecto estado de funcionamiento.

Aviso a primeros intervinientes: Además de alertar a los servicios de emergencia, el sistema envía notificaciones a los primeros intervinientes, quienes pueden ser personal capacitado en el lugar o en las cercanías. Esto permite una respuesta inmediata antes de la llegada de los equipos médicos, aumentando las probabilidades de supervivencia de las víctimas de paros cardíacos.

Supervisión 24/7: Los dispositivos están bajo una supervisión continua los 365 días del año, las 24 horas del día. Esto asegura que cualquier anomalía sea detectada y corregida de inmediato, manteniendo la eficacia del sistema y la seguridad de los espacios protegidos.

App Cardionlive: Innovación al alcance de todos

Una de las innovaciones más valiosas de Neosalus es la integración de la aplicación "Cardionlive". Esta app conecta a los desfibriladores con voluntarios capacitados en reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios, permitiendo una intervención rápida en casos de emergencia. La app notifica a estos voluntarios cuando hay un incidente cercano, guiándolos al lugar exacto del desfibrilador más cercano y proporcionando instrucciones sobre cómo asistir a la víctima mientras llegan los servicios de emergencia.

La app "Cardionlive" representa un avance significativo en la movilización de recursos comunitarios para la respuesta a emergencias cardíacas. Este enfoque colaborativo no solo aumenta las posibilidades de una intervención temprana, sino que también empodera a las comunidades para actuar rápidamente en situaciones críticas.

Liderazgo en Tecnología y Seguridad

La apuesta de Neosalus por la innovación y la tecnología avanzada en la cardioprotección es una clara demostración de su compromiso con la seguridad y el bienestar de las personas. A través de la tecnología, la empresa no solo mejora la capacidad de respuesta ante emergencias, sino que también establece un nuevo estándar en la industria de la salud y la seguridad.

"Nuestro objetivo es salvar vidas mediante la tecnología. Con estos desfibriladores inteligentes y la app 'Cardiolive', se está creando una red de protección que abarca desde el dispositivo hasta la comunidad, facilitando una respuesta rápida y coordinada en situaciones críticas", comentó Rafael Ramírez, CEO de Neosalus.

Futuro de la Cardioprotección

Neosalus continúa explorando nuevas formas de integrar la tecnología en la cardioprotección, con la mirada puesta en el desarrollo de soluciones aún más avanzadas y accesibles.

La implementación de estos dispositivos en espacios públicos y privados es un paso crucial hacia un entorno más seguro y preparado para emergencias. Neosalus invita a empresas, instituciones y gobiernos a unirse a esta iniciativa para proteger a las comunidades y salvar vidas.

Para más información sobre Neosalus y sus innovaciones en cardioprotección, se puede visitar https://neosalus.com/.

Sobre Neosalus

Neosalus es una empresa líder en el desarrollo de soluciones tecnológicas para la salud y seguridad, ofreciendo estas innovadoras soluciones tanto a empresas como a particulares, ya sea en régimen de renting o alquiler. Con un enfoque decidido en la innovación, la empresa se dedica a crear servicios que mejoran la calidad de vida y protegen a las personas en situaciones de emergencia. Su equipo de expertos en tecnología y salud trabaja continuamente para ofrecer productos de la más alta calidad, respaldados por un firme compromiso con la excelencia y el servicio al cliente.