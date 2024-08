Comedor Social REMAR: Más de 86.000 raciones de comida entregadas y 105 inserciones laborales

Un Impacto Real en la Comunidad, el Comedor Social de la ONG REMAR en Carabanchel ofrece más que alimentación: talleres de capacitación, apoyo para la búsqueda de empleo y un camino hacia la inclusión social para miles de personas en situación de vulnerabilidad En el corazón de Carabanchel hay una puerta de esperanza para aquellos que luchan contra la inseguridad alimentaria y la exclusión social. El Comedor Social de la ONG REMAR, establecido en 2018, se ha convertido en un salvavidas indispensable para cientos de personas y familias, proporcionando no solo alimento, sino también un camino hacia la integración social y el fortalecimiento de los usuarios.

Cifras de impacto

Desde su creación en 2018, el Comedor Social REMAR Carabanchel ha brindado apoyo a miles de personas en la comunidad. En los últimos años, las cifras hablan por sí solas:

2021: 12.293 raciones de comida.

2022: 22.346 raciones de comida.

2023: 37.320 raciones de comida.

2024 (hasta la fecha): 14.265 raciones de comida.

Un total de 86.224 raciones entregadas en los últimos 3 años a un total de 6.374 hombres y 1.824 mujeres.

El Comedor Social REMAR Carabanchel se presenta como un refugio y punto de ayuda para aquellos que enfrentan dificultades en Carabanchel. Más allá de ofrecer más de 1.000 comidas a la semana, el comedor trabaja incansablemente para empoderar a las personas y fomentar su inclusión social.

Un pilar fundamental para la comunidad:

Durante el año 2024, el Comedor Social REMAR Carabanchel ha organizado un total de 24 talleres formativos enfocados en la capacitación laboral, lo que equivale a un promedio de 3 talleres por mes. Estos talleres están diseñados para distintos grupos de personas:

Para recién llegados al país, se ofrecen talleres sobre los primeros pasos en España, trámites de extranjería, y gestión legal, además de orientación en salud financiera. Estos talleres se realizan regularmente el primer y tercer viernes de cada mes.

Para aquellos que poseen DNI/NIE y buscan empleo, se imparten talleres centrados en la búsqueda activa de empleo, preparación para entrevistas, y estrategias de ahorro financiero. Durante los meses de junio y julio, se ha brindado apoyo adicional para ayudar con la elaboración de currículums y la búsqueda activa de empleo.

En cuanto a las inserciones laborales, se lograron 45 en el año 2024 y 60 en el año 2023, lo que destaca el compromiso continuo del comedor en facilitar oportunidades laborales y mejorar la integración de las personas en la comunidad.

Un camino de fortalecimiento

El Comedor Social REMAR Carabanchel va mucho más allá de simplemente proporcionar comida. Desde su inicio, la visión del proyecto era crear un espacio diferente, donde no solo se brindaran alimentos, sino también cursos, apoyo en la búsqueda de empleo, y más. Hoy en día, este objetivo se ha alcanzado, convirtiéndose en un referente y un centro de apoyo social. El comedor ofrece una variedad de servicios y talleres destinados a ayudar a las personas y fomentar su inclusión social. Estas actividades incluyen:

Talleres de higiene y hábitos saludables: Realizados en colaboración con Médicos del Mundo, estos talleres educan a los participantes sobre los hábitos alimenticios saludables y la importancia de una nutrición adecuada.

Talleres de información sobre extranjería con el apoyo de la Red de Acción Social: Con el respaldo de la Red de Acción Social, se ofrecen talleres informativos y asesoría para personas que necesitan apoyo en su situación de inmigración.

Talleres de habilidades para el empleo: Estos talleres equipan a los participantes con las habilidades y el conocimiento que necesitan para navegar por el mercado laboral, incluyendo la redacción de currículos, la preparación para entrevistas y estrategias de búsqueda de empleo.

Servicios de apoyo individualizados: Un trabajador social brinda apoyo personalizado a cada participante, evaluando sus necesidades y conectándolos con los recursos y servicios adecuados.

Un compromiso con la inclusión social

El Comedor Social REMAR Carabanchel está comprometido con la promoción de la inclusión social, asegurando que todos los participantes tengan igual acceso a sus servicios y oportunidades. El comedor reconoce los desafíos únicos que enfrentan las personas en situaciones de vulnerabilidad e implementa iniciativas específicas para abordar estas necesidades, como:

Equal: Talleres dirigidos a la mujer, que brinda un espacio seguro para discutir temas relacionados con la violencia, la discriminación y otras formas de opresión. También ofrece herramientas y estrategias para el fortalecimiento y el crecimiento personal.

Viviendas dedicadas: El comedor ofrece dos unidades de vivienda especializadas para personas y sus familias, proporcionando un entorno seguro y de apoyo donde pueden reconstruir sus vidas.

Impacto y Compromiso del Comedor Social de Carabanchel

El Comedor Social de la ONG REMAR ha tenido un profundo impacto en las vidas de innumerables personas y familias en la comunidad de Carabanchel. A medida que camina hacia el futuro, el comedor se mantiene firme en su compromiso de proporcionar servicios esenciales, mejorar las condiciones de vida de las personas que asisten y promover una comunidad más equitativa y solidaria.

Objetivos clave para 2024

Aumentar la capacidad de servicio de comidas: Llegar a servir el 85% de la capacidad del comedor diariamente, asegurando que aún más personas tengan acceso a comidas nutritivas.

Ampliar el programa de distribución de alimentos: Llegar a 30 familias semanalmente con cestas de alimentación, proporcionando alimentos esenciales para complementar sus dietas y aliviar la inseguridad alimentaria.

Apoyo a través del conocimiento: Asegurar que el 80% de los participantes del taller estén satisfechos con la información proporcionada por los profesionales de la salud, promoviendo hábitos saludables y bienestar.

Mejorar las habilidades de empleabilidad: Capacitar a 240 personas a través de talleres de habilidades para el empleo, equipándolas con las herramientas que necesitan para obtener un empleo y lograr la independencia económica.

Apoyo individualizado para el éxito: Brindar apoyo individualizado a cada participante a través de itinerarios personalizados, ayudándolos a superar las barreras y alcanzar su máximo potencial.

Damos gracias a Dios por el trabajo de cada uno de los voluntarios del Comedor Social de la ONG REMAR en Carabanchel, porque es un testimonio del poder, del amor a Dios y al prójimo, de la compasión y el compromiso inquebrantable para mejorar la vida de los más necesitados. A través de sus incansables esfuerzos, el comedor continúa fomentando una comunidad donde la esperanza y las oportunidades florecen y haciendo vivas las palabras de Jesús en Mateo 14:16 "no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer".

El Comedor Social REMAR Carabanchel necesita de la ayuda de todos para continuar brindando apoyo a miles de personas en situación de vulnerabilidad.

¿Cómo se puede ayudar?

Donar alimentos o productos de primera necesidad.

Ofrecer su tiempo como voluntario.

Realizar una donación económica.

Compartir esta información con sus amigos y familiares. "Visite página web y sea parte del cambio en muchas vidas".

