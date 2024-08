Guillermo López Lázaro de Euroairlines anuncia acuerdo de distribución con Tarco Aviation y Surinam Airways

Guillermo López Lázaro, Director de Canales y Mercados de Euroairlines afirma que "con estos acuerdos de distribución global fortalecemos nuestra presencia en el Caribe y África. Estamos felices de que compañías tan importantes como Tarco Aviation y Surinam Airways hayan apostado por Euroairlines para impulsar su crecimiento en mercados, redes y canales en todo el mundo" Las compañías Surinam Airways y Tarco Aviation han elegido al Grupo Euroairlines para gestionar la distribución de todas sus rutas. Ambas compañías han firmado un acuerdo de colaboración que permitirá a la surinamesa y africana acceder a una amplia red de agencias de viajes, OTAs, agregadores y consolidadores de más de 50 países a través de la placa IATA Q4-291 del Grupo Euroairlines, además de obtener acceso a una importante red regional e internacional con la que cuenta la española.

Euroairlines es la primera compañía española en ofrecer servicios de distribución, conexiones y canales a las aerolíneas. Este 2024 está siendo, para la compañía española, su mejor año en cuanto a crecimiento, ventas y facturación. Lo que la convierte en una de las Big Four de la distribución mundial de compañías aéreas.

En la actualidad, Surinam Airways conecta Paramaribo seis veces por semana con destinos clave del Caribe y Europa como Miami, Ámsterdam o Georgetown, a los que ofrece cinco rutas por semana. También oferta trayectos con menor frecuencia a Aruba, Barbados, Curacao o Belém.



El capitán Steven Gonesh, CEO de Surinam Airways, añade que el acuerdo "marca un hito importante en su esfuerzo por expandir su red y ofrecer a los pasajeros más opciones de viaje". "Al colaborar con Euroairlines, no solo mejoramos la conectividad, sino que también garantizamos que nuestros clientes disfruten de experiencias con mayor comodidad y confort", agrega Gonesh, que espera que la alianza traiga beneficios y oportunidades para ambas empresas.

Por otro lado, la compañía africana Tarco Aviation opera actualmente vuelos a destinos clave de África Oriental, como Uganda, Egipto o Sudán del Sur. También ofrece diferentes rutas semanales desde la localidad de Puerto Sudán a las principales ciudades del Golfo Pérsico como Dubai, Doha, Riad, Mascate o Kuwait.

Por su parte, Saad Babiker Ahmed, Director General de Tarco Aviation, ha dicho, "estamos muy felices por este acuerdo. Tarco siempre considera a las agencias de viajes como socios de éxito y esta alianza nos ayudará a llegar a más colaboraciones de éxito, especialmente en los países en los que no tenemos puntos de venta directos, y esto también permitirá que más pasajeros exploren la hospitalidad sudanesa en nuestros vuelos".

Por último, Antonio López-Lázaro, CEO de Euroairlines, comenta: "Estamos muy orgullosos de esta alianza con Surinam Airways y Tarco Aviation, ya que fortalece nuestra presencia en el sector de la distribución aérea en el Caribe y África. Nuestros socios están muy asentados en sus regiones y es cuestión de tiempo que se consoliden a nivel mundial gracias a nuestra red global de agentes de ventas en más de 50 países".