Calor seguro: 5 soluciones inteligentes del hogar digital de ADT para hacer frente a las altas temperaturas

Desde el cuidado de las mascotas hasta del bolsillo, la compañía líder en alarmas y seguridad electrónica ofrece cinco consejos para sobrellevar lo que queda del verano En España, el calor no da tregua: según las últimas estimaciones, el verano 2024 podría ser uno de los más calurosos de los últimos años, con anomalías térmicas que podrían llegar a superar los 2ºC sobre los valores habituales. Es así como en un contexto en el que el calor se vuelve cada vez más intenso y frecuente, la necesidad de crear hogares más reconfortantes se vuelve una necesidad.

Es por ello que ADT, empresa líder en alarmas y seguridad electrónica, ofrece cinco beneficios del hogar digital inteligente, para crear un oasis de frescura y seguridad:

El dilema del aire acondicionado: el uso indiscriminado del aire acondicionado tiene un impacto significativo en el consumo energético y también en el bolsillo. Para ello, es importante establecer una programación inteligente para un consumo más equilibrado. Mediante la creación de reglas automáticas, se puede programar el equipo para que funcione durante las horas más frescas el día y mantener así el clima agradable durante el resto de la jornada. Además, con el hogar digital inteligente, se puede programar el encendido (o apagado) antes de llegar a casa, a través del dispositivo móvil. Programación inteligente para evitar el sol, automatizando las persianas para que cierren automáticamente durante las horas de mayor radiación solar. Esto no solo evita el calor, sino que también genera una sensación de presencia en el hogar, que ayuda a disuadir ante posibles robos o intrusiones. Adiós a las puertas y ventanas indiscretas que puedan quedar abiertas por un descuido. De esta manera, se evita la entrada de calor no deseado al hogar, además de proporcionar un extra de seguridad ante posibles intrusiones. Para que esto ocurra, es importante programar alertas con analíticas inteligentes que den aviso en caso de que una puerta o ventana quede mal cerrada. Asistentes de emergencia, disponibles las 24 hs: con la Central Receptora de Alarmas (CRA) se podrá disfrutar de una respuesta rápida que marcará la diferencia ante una situación extrema. De esta manera, la asistencia trasciende su función de seguridad tradicional y se convierten en auténticos guardianes del bienestar, porque podrán dar aviso a las autoridades necesarias en caso de accidente, golpe de calor o incendio, entre otros. Mascotas a salvo: los compañeros animales son los más inquietos de la familia. Muchas veces pueden quedar accidentalmente encerrados fuera o sufrir un golpe de calor. Para ello, es importante contar con una vigilancia constante en tiempo real con las cámaras de seguridad instaladas dentro del hogar. Estas son también muy útiles con niños pequeños o personas mayores. La visibilidad en tiempo real del hogar desde el dispositivo móvil y la capacidad de detectar y diferenciar a través de las cámaras si la actividad proviene de personas, mascotas o vehículos, proporciona la tranquilidad de saber que todos están a salvo. "Todos esperamos al verano para disfrutar de unos días de descanso y tranquilidad. Pero ya sea en la montaña o en la playa, el calor siempre se hace presente. Tomar las precauciones necesarias para que nuestro hogar esté confortable y seguro es fundamental para evitar sustos innecesarios y cuidar de los que más queremos", comentó José González Osma, director general de ADT.