AleaSoft: Previsiones como guía para operar en el mercado y para planificar la producción y la demanda

Entrevista de Elena Carrascosa de Canal CEO para Menudas Empresas en The Objective, a Antonio Delgado Rigal, Doctor en Inteligencia Artificial, fundador y CEO de AleaSoft Energy Forecasting. En la entrevista se destaca la colaboración entre academia e industria, el valor de un equipo cualificado y los diferentes servicios ofertados por AleaSoft, con 25 años de trayectoria, y pionera en Inteligencia Artificial para el sector de la energía, así como los retos para los próximos años La entrevista empieza haciendo alusión a la demanda de hace años del sector empresarial por una oferta educativa más conectada con la realidad del mercado. AleaSoft es la prueba de que el modelo de colaboración funciona. En cuanto a la pregunta de qué beneficios aporta ser una spin-off de la UPC, el entrevistado responde que en 1999, AleaSoft Energy Forecasting se fundó con el impulso y apoyo directo de la universidad, promoviendo la investigación científica y ayuda a la sociedad en general. Como spin-off de la UPC, esta colaboración ha sido decisiva en el éxito de la empresa, permitiendo ser competitivos en el sector energético y líderes europeos en previsiones y análisis de mercados, con un enfoque constante en la investigación científica y transferencia de conocimiento.

La UPC es el principal referente científico y socio tecnológico clave de AleaSoft Energy Forecasting, colaborando en proyectos de Inteligencia Artificial y Estadística. La empresa ha trabajado activamente con el grupo de investigación SOCO (Soft Computing) del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UPC, un referente científico en España. La relación de AleaSoft Energy Forecasting con la UPC no solo ha sido un pilar fundamental para su crecimiento y desarrollo, sino que también demuestra cómo una colaboración efectiva entre el ámbito académico y el empresarial puede generar resultados excepcionales y beneficios mutuos.

Referente a la pregunta de por qué es diferencial contar con un 50% de doctores en plantilla, el CEO de la empresa explica que una de las claves del éxito de AleaSoft Energy Forecasting es contar con un equipo altamente cualificado, especializado en matemáticas y estadística, y con vasta experiencia en el sector energético. Este capital humano permite a la empresa abordar problemas complejos con enfoques innovadores y soluciones basadas en la última investigación científica. El I+D constante es crucial para AleaSoft; los doctores en la plantilla no solo aportan experiencia, sino una mentalidad orientada a la investigación, innovación y resolución de retos. En un sector tan dinámico como el energético, esta cualificación asegura soluciones actualizadas y adaptadas a las necesidades de los clientes y mejora la calidad de las previsiones.

En cuanto a la pregunta de qué retos plantea hoy la Inteligencia Artificial al mercado energético global, el Dr. Delgado Rigal comenta que AleaSoft Energy Forecasting ha sido pionera en el uso de la Inteligencia Artificial durante 25 años para obtener previsiones en el sector energético. Sin embargo, el auge reciente de la Inteligencia Artificial presenta nuevos desafíos para el mercado energético global. Uno de los principales retos es el elevado consumo de energía de los Data Centers, que debe provenir de fuentes renovables para mantener la sostenibilidad. Este reto también ofrece oportunidades para las energías renovables, al ayudar a equilibrar los precios del mercado. El desarrollo de Data Centers demanda inversiones en infraestructura eléctrica y la integración de datos de múltiples fuentes en los procesos de digitalización puede ser compleja, aumentando el riesgo de ciberataques.

A la interrogante de qué grado de acierto ofrece el modelo de servicios basados en previsiones científicas de AleaSoft Energy Forecasting, y como se traduce en el día a día del usuario final, el entrevistado responde que la calidad y coherencia de las previsiones de la empresa están respaldadas por la confianza de sus clientes durante los últimos 25 años. AleaSoft Energy Forecasting realiza previsiones de mercado, demanda y producción de energías renovables en distintos horizontes temporales: corto, medio y largo plazo, lo que es crucial para diversos procesos en el sector energético.

La automatización de estas previsiones y su exportación a formatos integrables facilita la digitalización de las empresas del sector. Las previsiones a corto plazo ayudan en la operativa diaria y en la planificación cercana de la demanda y producción, mientras que las de medio plazo son una referencia para participar en los mercados de futuros, realizar coberturas y en la gestión de riesgos. También son útiles para planificar la demanda y la producción a medio plazo, así como para programar paradas de mantenimiento. Por último, las previsiones de largo plazo son necesarias para la financiación de proyectos renovables, la negociación de contratos PPA, la estimación de ingresos de los proyectos, entre otros.

En cuanto a la pregunta de qué objetivos tiene la empresa a corto y medio plazo con su nueva estructura, el CEO de AleaSoft Energy Forecasting responde que el objetivo de la empresa es impulsar el desarrollo de las energías renovables mediante una amplia gama de servicios distribuidos en las seis divisiones entre las que se encuentran:

proporciona previsiones de corto y medio plazo, especialmente útiles para la operativa de proyectos que ya están en funcionamiento. AleaWhite ofrece servicios de datos, informes, noticias y webinars, mientras que AleaConsulting brinda consultoría estratégica que es valiosa en todas las etapas de un proyecto desde su planificación hasta la toma de decisiones durante su vida útil. Con esta estructura, se busca proporcionar soluciones integrales que apoyen el crecimiento sostenible y eficiente del sector de las energías renovables a nivel global.