RAAYA by Atmosphere Core: la experiencia más novedosa de las Islas Maldivas

"RAAYA by Atmosphere" se convierte oficialmente en el noveno complejo turístico de Atmosphere Core en las Maldivas En el mes de julio se ha producido el lanzamiento oficial de "RAAYA by Atmosphere", el noveno complejo turístico de Atmosphere Core en las Maldivas y el tercer establecimiento de la compañía hotelera internacional líder en el archipiélago bajo la marca "Atmosphere Hotels & Resorts", el cual está preparado para ser uno de los nuevos destinos paradisiacos más populares del mundo.

RAAYA by Atmosphere se une a los prestigiosos complejos turísticos de las Maldivas "Atmosphere Kanifushi" y "VARU by Atmosphere". Se trata de un santuario natural integrado por completo en la abundante vegetación, las impecables playas de arena blanca y un bosque tropical repleto de vida salvaje, lo que deja únicamente una pequeña fracción de la isla como espacio habitable, una muestra de la conciencia ecológica de RAAYA by Atmosphere y su conexión con la madre naturaleza.

La simplicidad es la esencia más importante de cualquier viaje a una isla si quieres que sea inolvidable, y aquí los huéspedes podrán disfrutar de una experiencia en la que, una vez hecha la reserva, lo único que tendrán que hacer será elegir en cuál de los establecimientos comer, beber, relajarse y divertirse.

Asimismo, no es necesario pensar en ningún presupuesto extra para traslados en hidroavión, tratamientos de spa y excursiones marítimas, ya que el exclusivo RAAYA Plan™ se encarga de todos los servicios adicionales habituales junto con otros complementos que no están en los típicos paquetes "todo incluido". Este concepto integral de plan de vacaciones permite combinar a la perfección la estancia de los huéspedes con la mejor cocina del mundo, bebidas de primera calidad, terapias de spa y bienestar, experiencias en el océano e interludios artísticos, por no hablar de un abanico interminable de actividades, deportes y juegos.

En relación con el lanzamiento y el concepto de la isla, el director general Philippe Claverotte ha comentado: "En RAAYA by Atmosphere, los viajeros vivirán una experiencia inigualable, un equilibro entre desconexión y energía. La isla está profundamente vinculada a la expresión personal y pretendemos crear momentos de felicidad en todos los rincones del lugar. Tanto si se trata de un viaje romántico en busca de paz y tranquilidad como de una familia que quiere vivir la experiencia de sentirse como náufragos a lo Robinson Crusoe en busca de aventura, cada aspecto de esta experiencia está pensado para cubrir las necesidades de todo el mundo".

En esta isla de ensueño la vida fluye. Existe la posibilidad de realizar una excursión en hidroavión para captar la asombrosa belleza de las Maldivas con vistas de los atolones del archipiélago y de los contrastes entre el azul intenso del océano y el turquesa más claro de los arrecifes tropicales. Este viaje de 45 minutos es una forma perfecta de experimentar la verdadera «sensación de llegada» al paraíso de las Maldivas.

RAAYA by Atmosphere cuenta con 167 villas en la playa y el océano y con seis opciones gastronómicas variadas que combinan la cocina tradicional local con la cocina internacional. Aunque posee una de las playas más relajantes e impresionantes del mundo, la isla es un patio de recreo lleno de aventuras que ofrece deportes acuáticos, submarinismo, pádel, fútbol sala, un club infantil, un circuito de skate, un estudio de arte y artesanía, un sendero de manglares, un divertido minigolf, una atalaya para observar las estrellas y un spa inmerso en la quietud de la naturaleza de la marca ELE"NA. Los huéspedes están invitados a esta isla que recordarán por su equilibrio entre la desconexión, el dinamismo y las actividades adaptadas a todos los estilos de vida y edades; cada viaje será enriquecido por la herencia de la cultura local maldiva.