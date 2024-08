Festivales sostenibles en España: DEKRA impulsa la reducción de la huella de carbono en los eventos

DEKRA colabora con organizadores para reducir la huella de carbono, promover energías renovables y minimizar el impacto medioambiental en eventos, siguiendo la norma ISO 20121 El verano es el momento álgido para eventos, festivales de música, verbenas y conciertos de todo tipo. Y España se ha convertido en uno de los países que más festivales organiza y que más gente de todo el mundo acoge en el denominado "turismo de festivales".

Un dato: el sector de los conciertos y festivales en España obtuvo en 2023 un registro histórico de facturación con casi 579 millones de euros, lo que supone un incremento del 26% con respecto al año anterior.

Y cada vez más, aumenta el número de eventos que se preocupan por la sostenibilidad y no solo miden sus impactos, sino que tratan de implementar acciones para reducir su huella de carbono, la del público que asiste, el consumo de agua y energía, los residuos o los alimentos consumidos. Pero muchos organizadores no saben por dónde empezar.

DEKRA, líder mundial en servicios de seguridad y sostenibilidad, está intensificando sus esfuerzos para promover la adopción de prácticas sostenibles en eventos y festivales en España, alineándose con los estándares de la ISO 20121 de gestión de eventos sostenibles.

Asesoría integral para cumplir con la norma ISO 20121

DEKRA ofrece una asesoría integral para ayudar a festivales y eventos a implementar estrategias sostenibles personalizadas. El equipo de expertos de DEKRA, liderado por Oriol Barber, trabaja en estrecha colaboración con los organizadores para identificar y reducir el impacto medioambiental, promoviendo el uso de energías renovables, la reducción de emisiones y la compensación de carbono.

Un ejemplo es el transporte. Es uno de los grandes generadores de huella de carbono. Los organizadores cada vez más se preocupan para ofrecer movilidad más eficiente (autobuses compartidos), se traba en la optimización y/o reducción del merchandising, en reducir los residuos, por ejemplo, de platos y cubiertos de un solo uso (o compostables) o los vasos únicos que cada participante usa para todo.

Este año, por primera vez en sus 18 ediciones, toda la energía empleada en el Bilbao BBK Live 2024 provenía de fuentes renovables. Ha integrado 130 paneles solares y dos turbinas eólicas con el objetivo de generar energía limpia y sostenible durante todo el evento; una energía generada cuyo uso se ha maximizado gracias a sistemas de almacenamiento que han permitido un aprovechamiento óptimo de los recursos.

El ejemplo inspirador de Coldplay

Coldplay ha establecido un estándar alto en la industria de eventos en vivo con su compromiso hacia la neutralidad climática. Han implementado diversas iniciativas verdes, incluyendo la reducción de emisiones de carbono, el uso de energías renovables, etc. Además, han compensado las emisiones inevitables y promovido prácticas ecológicas entre sus seguidores, como la erradicación del plástico en sus conciertos, demostrando que es posible disfrutar de la música en vivo mientras se cuida del planeta. Coldplay ha emitido un 47% menos de emisiones de carbono en su gira mundial hasta el momento, en comparación con su gira de 2016 y 2017.

Eventos masivos y sostenibles

DEKRA, comprometida con la sostenibilidad, está realizando -por encargo del Gobierno alemán- un estudio climático a posteriori sobre la UEFA EURO 2024, que incluye la evaluación del impacto medioambiental en las diez ciudades anfitrionas. Y entre los factores que se investigarán figuran la acción por el clima, la movilidad/transporte y los residuos, evaluando las opciones para evitar emisiones.

Otro caso es el de los Juegos Olímpicos de París 2024, que aspiran a ser los más ecológicos de la historia. El objetivo de París 2024 es ambicioso: reducir a la mitad la huella de carbono de los Juegos en comparación con ediciones anteriores (los Juegos Olímpicos de Tokio emitieron una media de 3,5 millones de toneladas de CO2).

En Paris, el 95% de las infraestructuras son existentes o temporales; estructuras bajas en carbono, energías renovables, movilidad y restauración sostenible, los atletas dormirán en colchones fabricados con redes de pesca recicladas y somieres de cartón reforzado, etc.

Iniciativas sostenibles en fiestas patronales

El próximo 15 de agosto marca el inicio de las tradicionales fiestas patronales en muchos pueblos de España. Este período festivo es una oportunidad ideal para implementar medidas sostenibles que reduzcan el impacto medioambiental. En DEKRA creen firmemente que las celebraciones deben ser memorables no solo por su alegría y cultura, sino también por su respeto al medio ambiente.

DEKRA está seriamente comprometida y puede ayudar a otros festivales y eventos a seguir este ejemplo mediante la implementación de estrategias sostenibles personalizadas.

Desafíos en la implementación de eventos sostenibles

Los conciertos y festivales son dinamizadores culturales y económicos. A pesar de los avances, muchas ciudades y organizadores de eventos aún enfrentan desafíos significativos en la creación de eventos sostenibles. Los errores comunes incluyen la falta de planificación adecuada, insuficiente integración de tecnologías verdes y fallos en la educación y participación del público. DEKRA se posiciona como un aliado crucial para superar estos obstáculos, proporcionando las herramientas y el conocimiento necesarios para alcanzar objetivos de sostenibilidad.

La problemática de los errores en la creación de eventos sostenibles por parte de Ayuntamientos y promotoras es un tema crítico. Con frecuencia, estos errores derivan en eventos que, aunque bien intencionados, no alcanzan sus metas ecológicas. DEKRA está preparada para abordar estos desafíos y demostrar que, con la orientación correcta, es posible lograr eventos verdaderamente sostenibles que no solo cumplen con las expectativas, sino que también educan y movilizan al público hacia prácticas más responsables.

Sobre DEKRA

DEKRA es una organización internacional con sede en Alemania que se especializa en servicios de evaluación, inspección y certificación. Fundada en 1925, DEKRA se ha consolidado como una de las principales compañías en el campo de la seguridad y sostenibilidad. Su enfoque abarca sectores como la automoción, la industria, la construcción y el medio ambiente. DEKRA ofrece servicios como auditorías, pruebas de productos y formación para garantizar que las normas de seguridad y calidad sean cumplidas. Con presencia en más de 50 países, DEKRA se compromete a promover la seguridad y la sostenibilidad en diversos ámbitos a nivel global.