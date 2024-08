Eagle Group reduce la temperatura de las cubiertas industriales a bajo coste con su membrana DUAL Function

Gemma Mogas, socia y General Manager de Eagle Waterproofing Ibérica, destaca que "DUAL Function representa un gran avance en el sector de la impermeabilización industrial" La impermeabilización de cubiertas en el ámbito industrial, al igual que instalaciones agrarias, ramaderas, etc., es esencial para proteger las estructuras y garantizar su funcionamiento eficiente a lo largo del tiempo. Estas cubiertas están expuestas a condiciones meteorológicas extremas y a un desgaste continuo, lo que puede comprometer su integridad y la seguridad de las instalaciones. Además, muchas no están bien aisladas absorbiendo el calor solar, lo que puede provocar disconfort y bajo rendimiento de la actividad que se lleve a cabo. Por ello, contar con soluciones avanzadas de impermeabilización es fundamental para prevenir problemas como filtraciones, corrosión y pérdida de eficiencia energética.

DUAL Function: la combinación perfecta entre protección, coste y eficiencia energética

Eagle Group, líder mundial en soluciones de impermeabilización, consolida su posición en el mercado con DUAL Function, una membrana líquida revolucionaria que ofrece una doble protección para cubiertas industriales. Esta innovadora solución proporciona un revestimiento con capacidad reflectante, que reduce la absorción de calor y mejora la eficiencia energética en un 30% durante las épocas más calurosas. Por su bajo coste y rapidez de aplicación, es una solución ideal en instalaciones industriales (granjas, almacenes, fábricas, etc.) en que se desee disminuir unos grados la temperatura bajo cubierta sin hacer grandes inversiones económicas.

La barrera protectora ideal para cubiertas industriales e instalaciones análogas

Formulada con un alto contenido de aluminio y reforzada con microfibras, DUAL Function crea una barrera impermeable y reflectante que protege las cubiertas de diferentes materiales, tales como acero galvanizado, zinc, fibrocemento... Su fórmula especial evita la oxidación de las estructuras metálicas y al ser compatible también con espuma de poliuretano, la protege de la degradación, prolongando la vida útil de la cubierta.

Gemma Mogas, Socia y General Manager de Eagle Waterproofing Ibérica, destaca: "DUAL Function representa un gran avance en el sector de la impermeabilización industrial. Esta membrana combina las mejores propiedades de las membranas líquidas con la eficiencia energética, ofreciendo una solución completa y sostenible para las empresas que buscan optimizar sus instalaciones con una solución económica".

Las ventajas de DUAL Function

Ahorro energético: Gracias a su capacidad reflectante, la membrana impermeabilizante contribuye a reducir la temperatura bajo cubierta, disminuyendo la demanda energética para la climatización hasta en un 30%.

Gracias a su capacidad reflectante, la membrana impermeabilizante contribuye a reducir la temperatura bajo cubierta, disminuyendo la demanda energética para la climatización hasta en un 30%. Alta resistencia: DUAL Function resiste a las condiciones climatológicas, garantizando una protección duradera. Es ideal como protección de las espumas de poliuretano frente a los rayos UV y a al ataque de las aves marinas en zonas de costa.

DUAL Function resiste a las condiciones climatológicas, garantizando una protección duradera. Es ideal como protección de las espumas de poliuretano frente a los rayos UV y a al ataque de las aves marinas en zonas de costa. Fácil aplicación: La membrana se puede aplicar de forma rápida y sencilla, tanto con máquina airless como con rodillo o brocha, reduciendo los tiempos de instalación.

La membrana se puede aplicar de forma rápida y sencilla, tanto con máquina airless como con rodillo o brocha, reduciendo los tiempos de instalación. Versatilidad: Ideal para la impermeabilización de cubiertas industriales o para la protección de cubiertas y demás estructuras existentes.

Ideal para la impermeabilización de cubiertas industriales o para la protección de cubiertas y demás estructuras existentes. Larga duración: DUAL Function ofrece una solución duradera y fiable para las instalaciones industriales, ramaderas, agrarias, etc. En definitiva, DUAL Function es mucho más que una simple membrana impermeabilizante. Es una inversión a largo plazo que optimiza la eficiencia energética de las instalaciones industriales, reduce la huella de carbono y prolonga la vida útil de las cubiertas. "Su alta compatibilidad con fibrocementos, metales, materiales plásticos y su excelente relación coste-eficiencia la convierten en la solución ideal para fábricas, almacenes, granjas y cualquier tipo de instalación industrial que busque sostenibilidad y rentabilidad," concluye Mogas.

Más sobre Eagle Group

Eagle Group es un grupo empresarial británico innovador que desarrolla, fabrica y comercializa distintos sistemas de impermeabilización coste-eficientes y de alta calidad.

El grupo tiene presencia internacional, en más de 20 países, y actualmente tiene distribuidores y aplicadores en Europa, Estados Unidos, Oriente Medio, Sudeste de Asia y Australia.